Ministar kulture Nikola Selaković stiže u zgradu Specijalnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, 15. april 2026.
Uživo Selaković u Sudu zbog Generalštaba, Skupština zbog njega o poverenju Vladi Srbije

U sudu u Beogradu u utorak bi trebalo da bude održano novo ročište na suđenju ministru kulture Nikoli Selakoviću, osumnjičenom da je falsifikovanjem dokumenata skinuo zaštitu sa Generalštaba. Istog dana se u parlamentu očekuje rasprava o poverenju Vladi, a povod je takođe slučaj "Generalštab".

  • Uoči nastavka suđenja Nikoli Selakoviću ispred zgrade suda okupili su se studenti i građani na poziv akademaca u blokadi.
  • Na prethodnom ročištu, početkom februara, Selaković se izjasnio da nije kriv.
  • U Narodnoj skupštini Srbije bi u 11 časova trebalo da bude održana sednica na kojoj će se raspravljati o poverenju Vladi.
  • Predlog za razrešenje premijera Đura Macuta podnela su 62 poslanika opozicije, a kao razlog navode to što nije razrešio ministra kulture nakon što je osumnjičen u aferi "Generalštab".
  • Kompleks Generalštaba, porušen u NATO bombardovanju 1999. godine, planirao je da kupi zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner.
  • Međutim, krajem 2025, u danu kada je podignut optužni predlog protiv ministra kulture, Kušnerova firma je saopštila da se povlači iz projekta.
10:09

Protiv koga se i zbog čega vodi proces?

Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužni predlog protiv Nikole Selakovića, ministra kulture, Slavice Jelače, državne sekretarke u Ministarstvu kulture, Gorana Vasića, direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, i Aleksandra Ivanovića, direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda.

Tužilaštvo ih tereti za zloupotrebu položaja i falsifikovanje dokumenata kojima je ukinut status zaštićenog kulturnog dobra sa kompleksa Generalštab u Beogradu.

To je bio prvi korak vlasti ka gradnji luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa na mestu zgrade koja je bombardovana tokom NATO intervencije 1999. godine.

Izgradnju poslovno-stambenog kompleksa trebalo je da preuzme privatna kompanija "Affinity Partners" u vlasništvu Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

Kompanija je u međuvremenu odustala od projekta "iz poštovanja prema građanima Srbije i Beograda".

09:56

Ministar stigao u sud

Ministar kulture Nikola Selaković stigao je u zgradu suda nešto pre 10 časova.

On je došao u pratnji svog advokata. Sa njim su došli i Goran Vasić, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, i Slavica Jelača, državna sekretarka u Ministarstvu kulture - oboje takođe osumnjičeni u ovom slučaju.

Okupljeni demonstranti dočekali su ih zvižducima i povicima "Lopovi, lopovi".

09:53

Manja grupa demonstranata ispred suda

Grupa od par desetina ljudi okupila se ispred zgrade Specijalnog suda uoči početka suđenja ministru Nikoli Selakoviću.

Kako javlja reporterka RSE, među okupljenima su i pojedini predstavnici opozicije.

Prostor ispred suda obezbeđuje policija.

09:52

Poštovani čitaoci, u današnjem blogu pratićemo suđenje ministru kulture Srbije Nikoli Selakoviću pred Specijalnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, kao i sednicu parlamenta na kojoj će se raspravljati o nepoverenju Vladi.

