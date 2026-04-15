Protiv koga se i zbog čega vodi proces?
Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužni predlog protiv Nikole Selakovića, ministra kulture, Slavice Jelače, državne sekretarke u Ministarstvu kulture, Gorana Vasića, direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, i Aleksandra Ivanovića, direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda.
Tužilaštvo ih tereti za zloupotrebu položaja i falsifikovanje dokumenata kojima je ukinut status zaštićenog kulturnog dobra sa kompleksa Generalštab u Beogradu.
To je bio prvi korak vlasti ka gradnji luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa na mestu zgrade koja je bombardovana tokom NATO intervencije 1999. godine.
Izgradnju poslovno-stambenog kompleksa trebalo je da preuzme privatna kompanija "Affinity Partners" u vlasništvu Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).
Kompanija je u međuvremenu odustala od projekta "iz poštovanja prema građanima Srbije i Beograda".
Ministar stigao u sud
Ministar kulture Nikola Selaković stigao je u zgradu suda nešto pre 10 časova.
On je došao u pratnji svog advokata. Sa njim su došli i Goran Vasić, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, i Slavica Jelača, državna sekretarka u Ministarstvu kulture - oboje takođe osumnjičeni u ovom slučaju.
Okupljeni demonstranti dočekali su ih zvižducima i povicima "Lopovi, lopovi".
Manja grupa demonstranata ispred suda
Grupa od par desetina ljudi okupila se ispred zgrade Specijalnog suda uoči početka suđenja ministru Nikoli Selakoviću.
Kako javlja reporterka RSE, među okupljenima su i pojedini predstavnici opozicije.
Prostor ispred suda obezbeđuje policija.
Poštovani čitaoci, u današnjem blogu pratićemo suđenje ministru kulture Srbije Nikoli Selakoviću pred Specijalnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, kao i sednicu parlamenta na kojoj će se raspravljati o nepoverenju Vladi.
