Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužni predlog protiv Nikole Selakovića, ministra kulture, Slavice Jelače, državne sekretarke u Ministarstvu kulture, Gorana Vasića, direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, i Aleksandra Ivanovića, direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda.

Tužilaštvo ih tereti za zloupotrebu položaja i falsifikovanje dokumenata kojima je ukinut status zaštićenog kulturnog dobra sa kompleksa Generalštab u Beogradu.

To je bio prvi korak vlasti ka gradnji luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa na mestu zgrade koja je bombardovana tokom NATO intervencije 1999. godine.

Izgradnju poslovno-stambenog kompleksa trebalo je da preuzme privatna kompanija "Affinity Partners" u vlasništvu Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

Kompanija je u međuvremenu odustala od projekta "iz poštovanja prema građanima Srbije i Beograda".