Oslobođeni bjeloruski zatvorenik kaže da je bio prisiljen da izreže tetovažu

Ilja Dubski polio je ruku kiselinom, a zatim je makazama počeo da reže kožu na mjestu gdje je bio istetoviran historijski grb Bjelorusije.

Čuvar u zatvoru posmatrao je dok je sa ruke uklanjao ono što će ga, kako su mu rekli, označiti kao izdajnika: "Ukloni to kako god hoćeš, čak i ciglom... ili nikada nećeš izaći."

Dubski – koji je prvi put uhapšen dok je prisustvovao protestima protiv bjeloruskog autoritarnog lidera Aleksandra Lukašenka 2020. godine i potom osuđen na pet godina zatvora zbog objava na društvenim mrežama – bio je jedan od 52 zatvorenika oslobođenih u zamjenu za ukidanje američkih sankcija državnoj bjeloruskoj aviokompaniji Belavia.

U razgovoru sa Bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa u Litvaniji, gdje stigle sve osim jedne oslobođene osobe, 28-godišnjak je opisao kako je bio premlaćivan, kako su mu gasili opuške cigareta na licu i kako je bio zatvaran u pretrpane kaznene ćelije bez grijanja.

"Spržio sam završetke nerava da ne bi toliko boljelo," rekao je Dubski, opisujući kako se pripremio prije nego što je makazama za nokte rezao kožu gdje je bila tetovaža.

"Cijela ruka mi je bila prekrivena krvlju. Neko je sjedio pored mene, pušio. Gledao me je... ravnodušno," dodao je.

Ruka se kasnije inficirala, pa je otišao u zatvorsku ambulantu.

"Doktori su bili u šoku. Zamotali su mi ranu i tretirali je antiseptikom," navodi Dubski svjedočeći o jezivom iskustvu.

Bjelorusija je proteklih sedmica dospjela na naslovnice zbog oslobađanja niza političkih zatvorenika u kojima su posredovale Sjedinjene Države. Ali dok Minsk uživa u narativu o poboljšanju odnosa sa Washingtonom, postavljaju se mračna pitanja podstaknuta svjedočenjima o mučenju i zlostavljanju – kao i brzo ponovnom hapšenju jednog veterana disidenta.

Mikalaj Statkevič oslobođen je 11. septembra u okviru političkog dogovora, ali za razliku od ostalih, 69-godišnji bivši predsjednički kandidat odbio je deportaciju. Na fotografijama je prikazivan zarobljen u ničijoj zemlji između granica Litvanije i Bjelorusije. Potom je nestao.

Njegova supruga Marina Adamovič posjetila je 17. septembra zatvor u Hljebokaju na istoku Bjelorusije gdje su mislili da je možda zadržan. Zatvorske vlasti su joj rekle da će na njen upit odgovoriti u roku od 15 dana.

Istog dana Lukašenko je potvrdio da je Statkevič uhapšen, ali nije rekao ništa o njegovom mjestu boravka.

Diplomatski angažman Washingtona, uključujući najmanje jedan telefonski razgovor između Lukašenka i američkog predsjednika Donalda Trumpa, doveo je ove godine do niza oslobađanja zatvorenika.

Sve je počelo u januaru, kada je državni sekretar Marco Rubio objavio da je oslobođena američka državljanka Anastasija Nuhfer. Nekoliko dana kasnije oslobođen je novinar Radija Slobodna Evropa Andrej Kuznečik i još dvije osobe.

Uslijedila su nova oslobađanja, posebno istaknutog opozicionog lidera Serhija Tihanovskog sa još 14 osoba u junu. No bjeloruska grupa za ljudska prava Vjasna (Proljeće) koja radi u egzilu izvijestila je da je istog mjeseca zatvoreno novih 29 osoba.

Ponovno hapšenje Statkeviča uklapa se u ovaj obrazac oslobađanja koja završe na naslovnicama, uz nastavak političke represije u Bjelorusiji.

U međuvremenu, Dubskijeva priča uklapa se u priče drugih koji su dali potresna svjedočanstva o onome što su preživjeli u zatvorima Lukašenka.

'Neljudski uslovi'

"Nema riječi da se opiše šta se tamo dešava," rekao je novinarima bivši zatvorenik Henadz Fjadinič nakon što je oslobođen 12. septembra.

"Kad bi drugi ljudi vidjeli kako izgleda ta kaznena kolonija, pomislili bi da su u srednjem vijeku. Budio sam se brojnim noćima slušajući odrasle muškarce kako doslovno zavijaju," rekao je.

Tihanovski je ispričao da je proveo skoro tri godine u potpunoj izolaciji. Novinar Ihar Karnej, koji je radio za RSE više od 20 godina, govorio je o „neljudskim uslovima“ nakon svog oslobađanja u junu.

Dubski je rekao za RSE da je prerezao vene i štrajkovao glađu dok je bio u pritvoru prije suđenja.

Delegacija Evropskog parlamenta za odnose s Bjelorusijom izdala je saopštenje u kojem se Statkevičeva trenutna situacija naziva "prisilnim nestankom" i zahtijeva njegova sigurnost i sloboda.

Dok je Statkevič odbio deportaciju i sada se smatra nestalim i vjerovatno ponovo zatvorenim, Dubski kaže da je sretan što je u Litvaniji jer zna da bi ga sigurnosne snage ponovo tražile da je ostao.

"Stvarno želim da svi [drugi] budu oslobođeni," kaže Dubski.

Prema podacima Vjasne, trenutno u Bjelorusiji ima 1.182 političkih zatvorenika.