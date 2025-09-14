Sestra zatvorene bjeloruske aktivistkinje traži akciju dok SAD jačaju angažman s Minskom

Maryya Kalesnikava, zatvorena bjeloruska politička liderka, mogla bi biti oslobođena uslijed pojačanog angažmana SAD-a s Minskom, kaže njena sestra Tatsiana Homich.

Kalesnikava je osuđena na 11 godina zatvora nakon što je odbila prisilnu deportaciju i predvodila opoziciju protiv predsjednika Alyaksandra Lukashenka.

Nedavna oslobađanja zatvorenika i kampanje poput "Oslobodite ih sada" bude nadu za oslobađanje oko 1.200 političkih zatvorenika u Bjelorusiji.

Sestra Maryje Kalesnikave, jedne od najistaknutijih političkih liderki trenutno zatvorenih u Bjelorusiji, kaže da su joj posljednjih mjeseci probudili nadu da bi njena sestra mogla biti oslobođena, uslijed sve većeg angažmana Sjedinjenih Država s Minskom.

"Ovo je prelomni trenutak za sve Bjeloruse", rekla je Tatsiana Homich za bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa uoči pete godišnjice hapšenja Kalesnikave, 7. septembra.

"SAD su započele pregovore početkom 2025. Već vidimo rezultate. Dvadeset ljudi je oslobođeno – i Bjelorusa i stranih državljana, uključujući i Syarheya Tsikhanouski, rekla je.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je prošlog mjeseca iznenadio mnoge telefonskim razgovorom s bjeloruskim liderom Alyaksandrom Lukashenkom, izjavio je da vjeruje kako će ova istočnoevropska zemlja uskoro osloboditi mnoge od stotina političkih zatvorenika koje drži.

"Vjerujem da će pustiti mnoge od tih 1.400", rekao je Trump novinarima 5. septembra, dodajući da bi se to moglo desiti "u prilično bliskoj budućnosti". Nije iznio dodatne detalje.

Syarhey Tsikhanouski uhapšen je dok se pripremao da se kandiduje protiv Lukashenka na predsjedničkim izborima 2020. godine.

Kalesnikava bila je ključna članica kampanje njegove supruge, Svyatlane Tsikhanouskaye, koja je preuzela kandidaturu nakon što je Tsikhanouski zatvoren.

Nakon što su izborni zvaničnici proglasili pobjedu Lukashenka, zemlju su zahvatili masovni protesti zbog široko rasprostranjenih optužbi za izbornu krađu.

Kalesnikava je uhapšena dok su bezbjednosne snage sprovodile brutalnu, ponekad i smrtonosnu represiju.

"Trenutno nisam u kontaktu s Maryyom. Posljednju poruku od nje dobila sam u februaru – samo par rečenica", rekla je Homich. "Komunikacija nije obnovljena: nema poziva, nema posjeta advokata ili porodice, nema pisama."

Dodala je da Kalesnikava sada dijeli zatvorsku ćeliju s drugim ženama, nakon što je prebačena iz bolnice koju je njen otac posjetio u novembru 2024.

"Barem je to bolje od izolacije u kojoj je bila godinu i po dana, od 2023. godine", rekla je Homich.

Kalesnikavu su s ulice u Minsku odveli maskirani muškarci zajedno s još dvoje saradnika. Dva dana kasnije, odvezli su ih do granice i naredili da pređu u Ukrajinu.

Dok su njeni saradnici prešli granicu, Kalesnikava je pocepala svoj pasoš. Godinu dana kasnije, osuđena je na 11 godina zatvora zbog optužbi za zavjeru radi preuzimanja vlasti.

Napad na demokratiju

Zapad je brzo reagovao na oštre presude – Evropska unija ih je nazvala "očiglednim nepoštovanjem ljudskih prava", dok je Velika Britanija osudila "napad na branitelje demokratije i slobode" od strane Minska.

"Toliko političkih zatvorenika je već dugo u zatvoru", rekla je Tatsiana Homich. "Cijela kriza u Bjelorusiji traje već pet godina. Ja živim u inostranstvu, a Maryya je u zatvoru."

Govoreći o nedavnim oslobađanjima zatvorenika, Homich je dodala:

"Posljednji mjeseci su mi dali nadu da će još političkih zatvorenika biti oslobođeno, možda i Maryya, da će stotine njih biti puštene."

Ukazala je i na kampanju Release Now (Oslobodite ih sada), pokrenutu ranije ove godine, koju podržava više od 20 nevladinih organizacija i grupa za ljudska prava.

Među potpisnicima peticije je i bjeloruska književnica Svetlana Alexievich, dobitnica Nobelove nagrade za književnost 2015. godine.

Kampanja poziva bjeloruske vlasti da oslobode, kako navode, "oko 1.200 političkih zatvorenika", te apeluje na zapadne vlade da se diplomatski angažuju u njihovu korist.

Bjeloruska grupa za ljudska prava u egzilu, Vyasna (Proljeće), navodi da je od 2020. godine oko 330 političkih zatvorenika pušteno prije isteka kazne.

Međutim, vlasti i dalje zatvaraju više ljudi nego što ih oslobađaju.

Prema izvještaju Vyasne, u junu je 14 političkih zatvorenika pomilovano, dok je 29 novih osoba završilo u zatvoru.

"Bjelorusija je uzeta kao talac", rekla je Svyatlana Tsikhanouskaya 7. augusta na online brifingu koji je organizovao Centar za evropsku političku analizu, istraživački institut sa sjedištem u Washingtonu.

"Uoči godišnjice izbora, represija se samo pojačala", dodala je. "Režim ne kažnjava samo neslaganje – on pokušava da izbriše sjećanje na 2020. godinu."

Ipak, Tatsiana Homich je pozvala zapadne zemlje da učine sve što mogu kako bi osigurale oslobađanje zatvorenika.

"Release Now je manifest koji poziva na oslobađanje političkih zatvorenika, apel evropskim zemljama da djeluju, da slijede primjer SAD-a", rekla je.

"Trenutno ne postoje druge opcije, nema izgleda za promjene u Bjelorusiji, za demokratske promjene."