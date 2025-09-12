'Ljude jednostavno uništavaju': Oslobođeni bjeloruski zatvorenici o brutalnim uslovima u zatvoru

Grupa Bjelorusa, koji su nedavno pušteni na slobodu u velikoj akciji oslobađanja zatvorenika, javno su, neki po prvi put nakon mnogo godina, progovorili o sumornim, ponekad i sadističkim uslovima u zatvoru.

Ukupno 52 osobe oslobođene su i naređeno im je da napuste Bjelorusiju 11. septembra, ubrzo nakon što se visoki američki izaslanik lično sastao u Minsku sa dugogodišnjim liderom Aleksandrom Lukašenkom.

Među oslobođenima su bili i Ihar Losik, bivši novinar Bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa (RSE), kao i Alena Cimaščuk, koja je radila u sjedištu RSE u Pragu u okviru Novinarske stipendije Vaclava Havela.

Ovaj potez se smatra značajnim korakom Lukašenka, koji pokušava da popravi odnose sa Zapadom, narušene nakon brutalne represije nad demonstrantima poslije spornih predsjedničkih izbora 2020. godine.

Odnosi sa Zapadom dodatno su se pogoršali nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Lukašenko, koji se u velikoj mjeri oslanja na Rusiju u pogledu ekonomske i vojne podrške, pokušava da se distancira od ruske invazije, iako je dopustio, između ostalog, da se ruski vojnici liječe u bjeloruskim bolnicama.

Svetlana Tihanovskaja, koju su mnoge zapadne zemlje priznale kao legitimnu liderku Bjelorusije, zahvalila je američkom predsjedniku Donaldu Trampu i pripisala mu zasluge za oslobađanje zatvorenika.

Ona je naglasila da su ljudi oslobođeni, ali i deportovani iz zemlje.

Istakla je slučaj Mikole Statkeviča, bivšeg predsjedničkog kandidata koji je bio u zatvoru više od decenije.

Statkevič je bio među oslobođenima, ali je odbio da napusti zemlju. Gdje se trenutno nalazi - nije poznato.

"Ono što se dogodilo juče nije bila prava sloboda. Bila je to prisilna deportacija", rekla je Tihanovskaja na pres-konferenciji u Vilniusu 12. septembra.

"Svako ko je oslobođen treba da ima pravo izbora: da ostane ili da ode. O tome sam juče razgovarala sa našim američkim partnerima i insistiramo na tome", rekla je.

"Oslobađanje mora značiti i kraj represije", dodala je. "Svi politički zatvorenici moraju biti pušteni na slobodu."

"Mnogi od nas ostaju politički zatvorenici zato što se ne možemo vratiti u Bjelorusiju, ne možemo nazad svojim porodicama", rekao je novinar Aleksandar Mancevič novinarima. "Siguran sam da ćemo se ponovo ujediniti sa svojim porodicama, ali ostat ćemo politički zatvorenici do kraja života."

Nekoliko zatvorenika zaplakalo je na pres-konferenciji dok je hor pjevao bjelorusku himnu.

Neki su opisivali brutalne uslove koje su trpjeli, dok su drugi prkosno govorili da Bjelorusi moraju učiniti više da se odupru represiji bezbjednosnih snaga i Lukašenkovoj vlasti.

"Nema riječi koje bi mogle opisati ono što se tamo dešava", rekao je bivši zatvorenik Henadz Fiadinič novinarima.

"Ljude jednostavno uništavaju", dodao je drugi muškarac, Mikalaj Dzjadok. "Zaista se dešavaju strašne stvari."

"O tim tehnikama represije, torture i ljudskog uništenja pisat će se doktorati", zaključuje.