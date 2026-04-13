Kineski biznisi na Kosovu: Registrovani na papiru, rijetki u praksi

Na malom tržištu kakvo je Kosovo, sa oko 1,5 miliona stanovnika i bez diplomatskih odnosa s Kinom, prisustvo biznisa s kineskim kapitalom djeluje paradoksalno: stotine su registrovane samo na papiru, dok tek nekoliko zaista posluje.

Podaci Agencije za registraciju biznisa pokazuju da je od 2000. do 2025. godine na Kosovu registrovano ukupno 448 biznisa kineskog porijekla.

Međutim, samo 13 njih vodi se kao aktivno, dok je 396 označeno kao pasivno, a 39 je ugašeno.

Ovakva slika otvara pitanja ne samo o stvarnom učinku ovih investicija, već i o kvalitetu institucionalnog nadzora u zemlji.

Visoki brojevi, nizak nivo aktivnosti

Biznisi s kineskim kapitalom uglavnom su koncentrisani u oblastima veleprodaje i maloprodaje, ugostiteljstva, smještaja, rudarske industrije (rudarstvo i kamenolomi), te u sektoru informisanja i komunikacija.

Ipak, velika većina njih postoji samo u registrima.

Biznisi koji se vode kao pasivni nisu ažurirali svoje podatke niti preuzeli certifikat s jedinstvenim identifikacionim brojem - što, prema ocjenama ekonomskih stručnjaka, budi sumnje u njihovo stvarno poslovanje.

Najveći broj registracija zabilježen je u periodu od 2004. do 2009. godine.

Od tada interesovanje značajno opada, pa je od 2011. godine nadalje u prosjeku registrovano najviše do tri kineska biznisa godišnje.

"Aktivni" biznisi koje je teško pronaći

Provjera Radija Slobodna Evropa na terenu ukazuje na još sumorniju sliku.

Od 13 biznisa koji se zvanično vode kao aktivni, deset ih nije bilo dostupno putem telefona.

Samo tri su potvrdila da posluju: jedan restoran u Prištini, jedan biznis koji se bavi prodajom tehnološke opreme i jedna kompanija u sektoru kamenoloma.

Sami predstavnici tih firmi, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, ističu da saradnja s kineskim akcionarima nije dio šire investicione strategije, već rezultat pojedinačnih inicijativa.

Jedan suvlasnik restorana navodi da je ideja za posao nastala nakon upoznavanja kineskog akcionara u Norveškoj, s ciljem da se azijska kuhinja predstavi na Kosovu.

Jedan akcionar u sektoru tehnologije navodi da je uspio da uvjeri kineskog investitora da uđe u partnerstvo nakon nekoliko posjeta Kini.

U Rahovcu se, u međuvremenu, očekuje početak rada kompanije koja će se baviti eksploatacijom kamena kao sirovine za mermer, namijenjene izvozu u Kinu - što predstavlja jedan od rijetkih slučajeva s jasno definisanom tržišnom orijentacijom.

Između ekonomskog interesa i strateškog uticaja

Uprkos ograničenom obimu aktivnosti, stručnjaci upozoravaju da prisustvo Kine ne bi trebalo posmatrati isključivo kroz trenutno važeće brojke.

Na globalnom nivou, Kina je razvila strategiju ekonomskog širenja kroz ulaganja u infrastrukturu, energetiku i nova tržišta, posebno u okviru inicijative "Pojas i put".

Prema ocjenama stručnjaka, kroz ovakve investicije Kina ne teži samo komercijalnoj dobiti, već i jačanju svog političkog i strateškog uticaja.

Bivši guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti ocjenjuje da velika razlika između broja registrovanih kineskih biznisa na Kosovu i onih koji zaista posluju predstavlja razlog za zabrinutost.

"Neophodno je da nadležne institucije sprovedu detaljnije analize, ne samo radi transparentnosti, već i kako bi se utvrdilo da li je riječ o stvarnim investicijama ili samo statističkoj prisutnosti", rekao je Mehmeti za Radio Slobodna Evropa.

S druge strane, bivši ministar trgovine i industrije Ismet Mulaj vidi kineski interes u regionu kao dio šire strategije.

Prema njegovim riječima, Zapadni Balkan se posmatra kao važno područje za ekonomsko širenje ka Evropi, gdje se ulaganja u energetiku i infrastrukturu kombinuju s ekonomskom diplomatijom.

"Kina ulaže u region u sektore energetike i infrastrukture, a ove aktivnosti ukazuju na koordinisan pristup koji objedinjuje poslovne interese i ekonomsku diplomatiju", rekao je Mulaj za Radio Slobodna Evropa.

U tom kontekstu, Srbija se navodi kao najjasniji primjer produbljivanja kineskog uticaja - ne samo u ekonomiji, već i u oblastima poput kulture, medija i obrazovanja.

Za razliku od Srbije, Kosovo ostaje izvan ovih procesa, uglavnom zbog svog jasno prozapadnog političkog opredjeljenja.

Ipak, Mulaj primjećuje da i na Kosovu postoje naznake ovakvog pristupa, navodeći pojednostavljenje procedura za dobijanje viza za Kinu, koje se sprovodi putem kineske kancelarije za vezu u Prištini.

Bez diplomatskih odnosa

Kosovo i Kina nemaju diplomatske odnose, budući da Peking ne priznaje njegovu nezavisnost i, kako navodi, podržava teritorijalni integritet Srbije.

Kina na Kosovu djeluje putem kancelarije za vezu, koja funkcioniše u okviru njene Ambasade u Beogradu.

Ni Ministarstvo industrije, preduzetništva, trgovine i inovacija Kosova, niti kineska kancelarija za vezu nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa u vezi s provjerom i nadzorom kineskih biznisa, kao ni o broju zahtjeva za kineske vize koje podnose građani Kosova radi putovanja u Kinu, niti o broju kineskih državljana koji posjećuju Kosovo.

Prozapadno opredjeljenje i strateške dileme

Kosovo ostaje jasno opredijeljeno ka Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Takvo usmjerenje usko je povezano s težnjama ka evroatlantskim integracijama, kao i s političkom i bezbjednosnom podrškom koju je zemlja dobila sa Zapada još u periodu nakon rata.

Prema riječima Mulaja, ovakvo strateško opredjeljenje trebalo bi da se odrazi i na izbor ekonomskih partnera, posebno u ključnim sektorima poput energetike, infrastrukture i telekomunikacija.

"U tim oblastima, izbor partnera mora se zasnivati na dugoročnim analizama, uz pažljivo balansiranje ekonomskih koristi sa nacionalnom bezbjednošću i dugoročnim interesima države", ocjenjuje on.

I Mehmeti ukazuje na potrebu jačanja ekonomske diplomatije, navodeći da Kosovo ne uspijeva da privuče kvalitetne i održive investicije iz zapadnih zemalja.

"U praksi, ekonomska diplomatija ili izostaje, ili ne funkcioniše na dovoljno efikasan način", smatra on.

Neuravnotežen trgovinski odnos

Osim direktnih investicija, ekonomske odnose između Kosova i Kine obilježava izražen trgovinski disbalans.

Kosovo dnevno troši više od dva miliona eura na uvoz iz Kine - od igračaka i kućanskih aparata do prehrambenih proizvoda.

Prema podacima Kosovske carine, uvoz iz Kine porastao je sa 452 miliona eura u 2021. godini na oko 920 miliona eura u 2024.

S druge strane, izvoz Kosova u Kinu ostaje zanemarljiv - manji od milion eura godišnje - što dodatno produbljuje trgovinski deficit i ukazuje na izrazito neujednačen ekonomski odnos.