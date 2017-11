Lustarciji sudija u BiH?

Zaključci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća doneseni krajem prošlog mjeseca o provjeri ratne prošlosti sudija i tužilaca bez disciplinskog postupka izazvali su burne reakcije domaće i međunarodne zajednice.

Upravo rečenica "bez disciplinskog postupka" pokrenula je lavinu reakcije domaće javnosti i međunarodne zajednice. Većina smatra da su zaključci doneseni pod pritiskom politike, preciznije one iz Republike Srpske.

Nakon toga, zakljčci su modifikovani i poslani Evropskoj komisiji na mišljenje, nakon čega će članovi VSTV-a ponovo glasati o njima.

Centar za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih osoba bh. entiteta Republika Srpska Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH dostavilo je informacije o ratnoj prošlosti sudija i tužilaca Bošnjaka.

Nakon toga, Visoko sudsko i tužilačko vijeće donijelo je zaključke kojim se dodatno traže podaci da li se protiv sudija i tužilaca vodi krivični postupak, kao i podatke da li su do sada osuđeni i oslobođeni za ratni zločine.

No, sporan je bio jedan zaključak i to onaj u kojem se traži izmjena Zakona o VSTV-u u smislu uvođenja izuzetne mogućnosti za razrješenje sudije ili tužioca bez provedenog disciplinskog postupka.

Javnost se zapitala da li to znači da će se sudije razrješavati prema "političkoj nepodobnosti", te da li je u sve umiješala prste politika Milorada Dodika.

„Ubjeđen sam da je donošenje tih zaključaka ustvari jedna vrsta odgovora na neki politički zahtjev i nije to samo moje mišljenje. I do sada je bio reguliran disciplinski postupak sudija i tužilaca i oni su mogli biti u tom postupku čak i razrješeni dužnosti. Dakle, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, po mom mišljenju u posljednjih nekoliko godina nekim svojim odlukama, grubo rečeno, zaprepašćuje javnost u izboru kandidata za sudije i tužioce. To je ono što je bitno i suštinski za VSTV i njegov rad. A sad pogotovo ispitavanje ratne prošlosti. Sudije i tužioci su svi poslije rata prošli dva puta izbor i tzv. reizbor i ispitivana je sva njihova prošlost“, objašanjava za Radio Slobodna Evropa Nurko Pobrić, profesor Ustavnog prava na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Prema mišljenju nekadašnjeg člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, a danas advokata Asima Crnalića ne postoje normativna rješenja za realizaciju ovih zaključaka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, a posebno onog spornog zaključka o disciplinskom postupku. Ni modifikacija zaključaka ne pomaže u tome, smatra Crnalić.

„U suštini ovdje se radi o lustarciji sudija i tužilaca a tu smo na političkom terenu. Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće u svom radu treba se rukovoditi stručnim razlozima i u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavati političke konotacije odluka koje donosi. Koliko je meni poznato već je jedna lustracija izvršena 2003. godine i nema potrebe tu temu stavljati na dnevni red. Rezultati koji bi se dobili bi daleko manjeg značaja od štete koja bi se takvim postupkom nanijela ugledu pravosuđa, posebno sucima i tužiteljima“, kaže Crnalić.

Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nezir Pivić smatra da je reforma pravosuđa potrebna, ali da bude urađena u skladu sa međunarodnim standardima.

„ Uvođenje mogućnosti da se u svakom momentu može određeni sudija ili tužilac razrješiti a da pri tome nema jasno definisanog postupka narušava jednu od osnovnih načela nezavisnosti sudija i tužilaca, a to je kontinuitet u njihovom radu i mogućnost da sutra budu smijenjeni“, kaže Pivić.

Pojedini članovi VSTV-a su tražili da se zakljčci, koje je predložio predsjednik Milan Tegeltija stave van snage. Nakon ovog poteza, javnost smatra da je ugled ove institucije urušen. Ali, Tegeltija tvrdi suprotno.

„Ne smatram da postoji moja odgovornost! Članovi Savjeta su odrasli ljudi, profesionalci u svom poslu. Ako ne znaju za šta glasuju onda neka budu protiv ili budu suzdržani“, rekao je novinarima Tegeltija.

Jedan televizisjki duel, brojne reakcije domaćih, ali i predstavnika međunarodne zajednice, poput Ureda visokog predstavnika, Misije OSCE-a, ambasade SAD i Velike Britanije kao i Delegacija Evropske komsije, učinili su da Milan Tegeltija, iako je govorio da su pogrešno protumačeni u javnosti zaključci VSTV-a, predloži modifikovane zaključke. Između ostalog, njima se unaprijeđuju disciplinski postupak.

„Nije to ideju koju je trebalo napasti od samog početka, jer je sasvim jasno da ljudi koji obnašaju te fukcije moraju biti 'čisti' i prije i posle imenovanja. Međutim način na koji je to VSTV namjeravalo rješiti je očigledno bio pogrešan i to se tiče onih prvih zaključaka. Očigledno je da u Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću treba mijenjati dio o disciplinskom postupku na način da se disciplinski prekršaji prećutkivanja podataka, prilikom zaposlenja, a oni i sada u ovom Zakonu jesu takvi da ne zastarjevaju, cijeni tako da sudija može biti razrješen ako je prećutao nešto što bi ga činilo nedostojnim da obavlja sudijsku ili tužilačku funkciju“, mišljenje je sarajevskog advokata Vlade Adamovića.