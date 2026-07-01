Ambasada Velike Britanije u BiH: Sarađujemo s partnerima na izboru Schmidtovog nasljednika

Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini saopštila je u srijedu da "blisko sarađuje" s međunarodnim partnerima u Vijeću za provedbu mira (PIC) na imenovanju "odgovarajućeg nasljednika" Christiana Schmidta.

Louis J. Crishock, kojeg je PIC imenovao za vršioca dužnosti visokog predstavnika za BiH, u srijedu je preuzeo dužnost od bivšeg visokog predstavnika Schmidta, saopšteno je iz Kancelarije visokog predstavnika u BiH.

Iz britanske ambasade navode za RSE kako "Ujedinjeno Kraljevstvo nastavlja podržavati ulogu visokog predstavnika, s punim ovlaštenjima, kako je utvrđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom".

"U Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i dalje postoji snažan konsenzus o važnosti Ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom na to da agenda 5+2 još nije završena. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira posvećen je odabiru kandidata uz konsenzus do 14. jula 2026. godine", ističe se.

Iz Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira su se obavezali da će postići dogovor o novom visokom predstavniku "što je prije moguće", te je cilj najkasnije 14. juli.

Upravni odbor PIC-a sastao se 30. juna po drugi put u istom mjesecu u pokušaju da izabere novog visokog predstavnika, ali u tome nisu uspjeli.

Na prvoj sjednici, održanoj 3. i 4. juna, države članice nisu uspjele doći do dogovora o nasljedniku visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji je najavio svoj odlazak sa te funkcije nakon nešto manje od pet godina.

Dok Sjedinjene Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija – koji ima i podršku svoje zemlje – druge članice EU u PIC-u predlažu francuskog diplomatu Renea Trokaza (Trocaz).

Prethodno je u odgovoru iz State Departmenta za RSE rečeno je da oni i dalje pokušavaju "doći do konsenzusa oko zajedničke vizije i kandidata Italije sa odličnim kvalifikacijama, Antonija Zanardija Landija".

Istakli su da i dalje podržavaju teritorijalni integritet BiH i Dejtonski mirovni sporazum, te su dodali da se nadaju da će "Evropljani brzo doći do konsenzusa o sljedećem visokom predstavniku".

Prošle sedmice je za RSE iz State Departmenta rečeno da oni očekuju da će novi visoki predstavnik preuzeti dužnost do kraja juna.