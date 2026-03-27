Snježne padavine izazvale nestanak struje u više opština na sjeverozapadu BiH

Brojne opštine na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine ostale su 27. marta bez struje zbog kvarova na dalekovodima. Razlog su snježne padavine koje su tokom noći zahvatile više gradova na tom području.

Najveći prekidi u snabdijevanju električnom energijom zabilježeni su u Cazinu, Velikoj Kladuši, Bosanskom Petrovcu i Bužimu, dok se saobraćaj na brojnim cestama odvija otežano zbog nanosa snijega i oborenih stabala.

Posebno je ugrožen put Bihać – Bosanski Petrovac, na kojem je uvedena zabrana kretanja za teretna vozila iznad 7,5 tona.

Iz Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona (jedan od 10 kantona u entitetu Federacija BiH) saopštili su da je nastava u svim osnovnim školama obustavljena do daljnjeg.

Komunalne službe u Bihaću od jutra čiste gradske saobraćajnice, ali vožnja je i dalje usporena, a na infrastrukturi se bilježe brojni kvarovi uzrokovani težinom snijega. Građanima je upućen apel da izbjegavaju kretanje ispod drveća i u blizini elektroenergetske mreže.

Otežan je i prolaz na putnim pravcima Jablanica – Blidinje, Tomislavgrad – Prisoje, na jugu BiH, te Rudanka – Stanari na sjeveru BiH, gdje se zbog radova i klizišta vozi sporije ili samo jednom trakom.

Prema informacijama Auto-moto saveza RS, iako su svi putevi formalno prohodni, najkritičnije je na području Banjaluke, Prijedora, Kostajnice i Doboja (sjever BiH), gdje snijeg i dalje intenzivno pada i zadržava se na kolovozu.

U višim predjelima i preko planinskih prevoja vožnja je otežana zbog zaleđenih, zasniježenih i klizavih dionica. Vozačima se savjetuje spora i oprezna vožnja, te obavezna upotreba zimske opreme.

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save izdato je i upozorenje da se u naredna četiri dana očekuju obilne padavine koje će uzrokovati znatan porast vodostaja na sjeveru i sjeverozapadu zemlje.

Prema prognozama, očekuje se nagli rast vodostaja rijeka Sane, Spreče i Save na sjeveru BiH, što bi moglo dovesti do izlijevanja i poplava na području Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona.

Nadležnim službama naloženo je da povećaju stepen pripravnosti, a stanovništvo se upozorava da izbjegava boravak u blizini riječnih obala, te da prati sve zvanične informacije u narednim danima.