BiH se pridružila novim sankcijama EU protiv Rusije

Bosna i Hercegovina pridružila se novoj odluci Evropske unije o uvođenju restriktivnih mjera protiv devet osoba i 45 pravnih subjekata povezanih s ruskim vojnim i industrijskim sektorom, te takozvanom "flotom u sjeni", saopšteno je 14. jula iz Vijeća EU.

U izjavi visokog predstavnika EU navodi se da su se, uz BiH, odluci Vijeća EU pridružile Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina.

Te zemlje obavezale su se da svoje nacionalne politike usklade s odlukom i osiguraju njenu provedbu.

U saopštenju se ističe kako Evropska unija pozdravila takvo opredjeljenje.

Vijeće EU donijelo je odluku 15. juna, a sankcije su usmjerene protiv osoba i kompanija koje, prema Briselu, učestvuju u aktivnostima koje podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Posebno se odnose na subjekte povezane s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i mrežom brodova koje Moskva koristi za zaobilaženje međunarodnih ograničenja i izvoz energenata.

BiH se od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine formalno usklađuje s vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, uključujući pakete sankcija uvedene Moskvi.

Evropska komisija je i u posljednjim izvještajima navodila da zemlja održava potpuno usklađivanje sa restriktivnim mjerama EU prema Rusiji.

Međutim, provođenje sankcija i dalje ostaje sporno pitanje u unutrašnjoj politici BiH, jer se predstavnici iz entiteta Republike Srpske protive uvođenju sankcija Rusiji, te blokiraju donošenje akata potrebnih za njihovo provođenje.

Za punu primjenu sankcija Rusiji potrebne su odluke Savjeta ministara BiH.