Ministar odbrane u Stejt departmentu razgovarao o učešću Oružanih snaga BiH u misiji u Gazi

Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izjavio je da je u petak s visokim zvaničnikom vojno političke kancelarije Stejt departmenta SAD razgovarao o učešću Oružanih snaga BiH u bezbednosnoj misiji u Gazi.

"Pripreme za ovu misiju su u poodmakloj fazi i očekujemo da će više od 60 pripadnika Oružanih snaga BiH biti dio misije, što predstavlja značajan doprinos naše zemlje međunarodnom miru i sigurnosti", rekao je Helez posle sastanak s višim zvaničnikom vojno-političke kancelarije Stejt departmenta Stenlijem Braunom (Stanley Brown).

Ministarstvo odbrane BiH je saopštilo da je jedna od ključnih tema sastanka bila je namenska industrija u BiH i da je Braun "pokazao poseban interes za proizvodne kapacitete BiH", kao i da su SAD iskazala snažan interes za ulaganja u tu granu industrije u BiH.

Sastanku su prisustvovali zamenik ministra obrane BiH Aleksandar Goganović i pomoćnik ministra obrane BiH za međunarodnu saradnju Zoran Šajinović.

Helez je rekao da je zajedničkim naporima pređen put od dve zajedničke aktivnosti godišnje do 80 planiranih aktivnosti za 2026. godinu, što, prema njegovim rečima, govori o intenzitetu i kvalitetu saradnje.

"Dotakli smo se i teme daljnjih ulaganja u Oružane snage BiH. Naši partneri nas ohrabruju da nastavimo proces modernizacije i opremanja, kao i povećanje budžeta za odbranu prema cilju od 2% BDP-a", rekao je Helez.

Razgovori delegacije u Stejt departmentu su nastavak posete delegacije Ministarstva odbrane BiH Vašingtonu gde se prethodno sastala s pomoćnikom američkog ministra obrane za međunarodna sigurnosna pitanja Danielom L. Zimmermanom.

Ministar obrane BiH Zukan Helez najavio je u februaru da BiH planira da otvori kancelariju namenske industrije u SAD, da pošalje vojnike u buduću međunarodnu misiju u Gazi i uskoro preuzme nove američke vojne helikoptere.

BiH na američko tržište najviše izvozi oružje i druge proizvode namjenske industrije, koji čine više od 60 posto ukupnog izvoza u tu zemlju.