Delegacija BiH u Pentagonu o jačanju vojne suradnje sa SAD-om

Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez razgovarao je u Pentagonu s Danielom L. Zimmermanom, pomoćnikom američkog ministra obrane za međunarodna sigurnosna pitanja, o mogućnostima suradnje u oblasti namjenske industrije, te učešću BiH u mirovnim snagama u Gazi, saopćilo je Ministarstvo obrane BiH 14. aprila.

"Sa Zimmermanom je razgovarano i o dodatnom unapređenju saradnje, jačanju partnerstva, mogućnostima suradnje u oblasti namjenske industrije, kao i drugim pitanjima od zajedničkog interesa. Ministar Helez je posebno naglasio značaj suradnje sa saveznom državom Maryland", navodi se u saopćenju.

Osim Heleza, delegaciju u službenoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama su i zamjenik ministra obrane Aleksandar Goganović, premijer i dva ministra u Vladi entiteta Federacija BiH, nekoliko načelnika i gradonačelnika, kao i predstavnici kliničkih centara, univerziteta, Vanjskotrgovinske komore i namjenske industrije BiH.

Kako je saopćeno, zamjenik ministra obrane Aleksandar Goganović istakao je punu podršku učešću BiH u međunarodnim stabilizacionim snagama u Gazi koje će djelovati pod pokroviteljstvom SAD-a.

Naglasio je i važnost nastavka suradnje na nabavci novih helikoptera za Oružane snage BiH u partnerstvu sa SAD-om.

Goganović je kazao da je strateško partnerstvo sa SAD-om od ključnog značaja, jer direktno doprinosi očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti svih naroda u BiH.

Iz Ministarstva odbrane BiH navode da ove godine bilateralna suradnja između dvije zemlje obuhvata više od 80 zajedničkih aktivnosti, a dosadašnji rezultati uključuju i značajna ulaganja u Oružane snage BiH, uključujući nabavku šest novih američkih helikoptera.

Sastanak u Pentagonu dio je šireg nastojanja jačanja strateškog partnerstva između BiH i SAD-a, a iz Ministarstva obrane BiH navode da je partnerstvo sa SAD-om čija kontinuirana podrška ključna za sigurnost i stabilnost BiH.

Ministar obrane BiH Zukan Helez najavio je u februaru da BiH planira otvoriti ured namjenske industrije u SAD-u, poslati vojnike u buduću međunarodnu misiju u Gazi i uskoro preuzeti nove američke vojne helikoptere.

BiH na američko tržište najviše izvozi oružje i druge proizvode namjenske industrije, koji čine više od 60 posto ukupnog izvoza u tu zemlju.

Predsjednik SAD-a Donald Trump predstavio je svoj novi Odbor za mir na ceremoniji u Davosu krajem januara ove godine nakon potpisivanja osnivačke povelje na Svjetskom ekonomskom forumu u Švicarskoj.

Za BiH bi eventualno sudjelovanje u misiji u Gazi predstavljalo nastavak politike aktivnog sudjelovanja u međunarodnim mirovnim operacijama, budući da su vojnici iz BiH ranije sudjelovali u NATO misijama u Afganistanu i Iraku.

BiH je od 2018. godine u Akcijskom planu za članstvo (MAP) u NATO-u što je posljednja stepenica prije poziva u punopravno članstvo.

Posljednjih desetak godina, pozicija i opozicija iz entiteta Republika Srpska protivi se članstvu u NATO-u i zastupaju stav da BiH po ovom pitanju treba slijediti Srbiju koja je proglasila vojnu neutralnost.