Kupac iz Hrvatske 16 godina čeka oružje nabavljeno u BiH

Duže od deceniju i po firma "Scout d.o.o." čeka isporuku tovara koji je poručila i platila. Poručilac je iz Hrvatske, dobavljač iz susjedne BiH.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ne zna gdje se nalazi oružje i municija koju ta insititucija treba da isporuči hrvatskoj firmi "Scout d.o.o.", koje je predmet ugovora potpisanog prije 16 godina.

Ova hrvatska kompanija, koja se bavi trgovinom i prometom oružja, kupila je 2003. i 2004. godine neperspektivno naoružanje i municiju od tadašnjih entitetskih ministarstava odbrane.

Rok za isporuku je bio šest mjeseci.

Radi se o zastarjeloj municiji, minsko-eksplozivnim sredstvima i naoružanju čija ukupna vrijednost do danas nije poznata javnosti.

Prve isporuke po ugovorima izvršene su 2004. i 2005. godine.

"Napominjemo da predmet ugovora (zaključenih sa prijašnjim entitetskim ministarstvima odbrane) nije bio definisan na način da sadrži zvanične nazive i oznake svih sredstava a kako se presuda oslanja na iste, proizilazi da i sama presuda sadrži isti problem u pogledu označavanja odnosno identifikacije sredstava, te da ista sadrži i nazive koji uopšte nisu bili predmetom ugovora", navodi se u dopisu Ministarstva odbrane BiH.

Dodaju da redovno vrše inspekcije municije kako bi utvrdili njenu ispravnosti ali i da se "ista nakon identifikacije neispravnosti i nestabilnosti uklanja kao opasna po život i imovinu, (uništava po odlukama Predsjedništva BiH), što za posljedicu može imati i 'odstupanja' u smislu postojanja određenih sredstava koja su navedena u presudi".

Nakon završetka rata u BiH (1992.-1995.) bile su tri vojne formacije u BiH - Armija BiH, Vojska Republike Srpske i Hrvatsko vijeće obrane - i dva ministarstva odbrane na nivou entiteta - Republika Srpska i Federacija BiH.

U periodu kada su potpisani pomenuti ugovori trajao je proces provođenja reforme odbrane u BiH, kojim je 2003. godine formirano Ministarstvo odbrane BiH. Entitetska ministarstva odbrane ukinuta su 2006. godine.

U međuvremenu, rokovi važnosti ugovora od šest mjeseci su istekli, a odlukama tadašnjih entitetskih Vlada iz 2008. godine, sva pokretna i nepokretna imovina bivših entitetskih ministarstava odbrane, uključujući oružje i municiju, prebačena je na državno Ministarstvo.

Takođe, na to ministarstvo je prebačena i odgovornost za ispunjavanje ugovora sa hrvatskom firmom kojoj je 2010. i 2011. godine proslijeđena druga isporuka oružja i municije. U tom su periodu napravljeni su i aneksi koji podrazumijevaju produženje ugovora, ali i zamjenu oružja i municije koji nisu bili predmet osnovnih ugovora.

Od tada do 2020.godine, Ministarstvo odbrane BiH nije isporučilo ostatke naoružanja i municije.

Sud naložio isporuku oružja

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine krajem decembra 2020. godine isporučilo je dio naoružanja i municije hrvatskoj firmi "Scout d.o.o.".

Isporuka je uslijedila nakon sudske presude i odluke o izvršenju koju je 2018. godine po tužbi "Scouta" donio Sud BiH.

Firma "Scout" tužila je 2017. godine Ministarstvo odbrane BiH u sporu vrijednom 20 miliona maraka (10 miliona evra), kojim je tražila isporuku preostale robe.

Nakon žalbi bh. Ministarstva, Sud BiH je 2018. godine presudio u korist "Scouta", te je naloženo da preostalu robu isporuče kupcu.

Direktor "Scouta" Gordan Peranec za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže kako ne znaju gdje je ostatak naoružanja i zašto im nije predat.

"Ministarstvo je imalo sudski nalog da do 10. januara dostavi informacije gdje i u kojim količinama se nalazi roba radi dalje realizacije izvršenja. To do danas nije dostavljeno, a bez toga Sud ne može nastaviti izvršenje presude. U ovoj fazi čekamo to", ističe Peranec.

Iz Suda BiH za RSE su kazali kako nisu u mogućnosti dostaviti sadržaj presude koju je protiv Ministarstva odbrane BiH dobio 'Scout', kao ni rješenje o izvršenju, jer se "radi o predmetu koji je zatvoren za javnost", zbog čega su limitirani da otkrivaju informacije o postupku.

Iz Ministarstva odbrane BiH na pitanje kada će biti isporučen ostatak oružja i municije, koje je predmet ugovora, odgovorili da će "po izvršenju naplate za sredstva koja su predmet predaje, Ministarstvo ista transferirati prema entitetskom porijeklu".

Sumnje u malverzacije prilikom zaključenja ugovora

Tužilaštvo BIH uporedo vidi istražne radnje zbog sumnji u malverzacije prilikom zaključivanja ugovora i isporuke oružja hrvatskoj kompaniji.

Državna agencije za istrage i zaštitu (SIPA), po nalozima Suda BiH i Tužilaštva BiH, 2019. godine, izvršili su pretrese u Ministarstvu odbrane BiH.

"Istraga se odnosila na postojanje osnova sumnje da su u razdoblju od 22. marta 2010. godine do 22. oktobra 2010. godine, bez saglasnosti Predsjedništva Bosne i Hercegovine, donesene dvije odluke i zaključena četiri aneksa na četiri ugovora o prodaji neperspektivnog naoružanja i municije, koja su zaključena 2003. i 2004. godine između entitetskih ministarstava obrane i jednog poduzeća iz Republike Hrvatske", navedeno je tada u saopštenju SIPA-e.

Iz Tužilaštva BiH za RSE je potvrđeno da se i dalje radi na ovom predmetu, ali nisu precizirali u kojoj fazi je slučaj i ko su osobe koje se sumnjiče za malverzacije oko realizacije ugovora sa firmom "Scout".

Eksperta za odbrambene tehnologije Berku Zečevića Tužilaštvo BiH angažovalo je kao vještaka u ovoj istrazi.

Zečević za RSE kaže da je završio sve analize koje je predao Tužilaštvu na proučavanje, a iz njih se vidi da postoje razlike između stanja na terenu i onoga u knjigama.

"Problematično je šta je isporučeno, šta nije. Zna se specifikacija 2010. i 2011., ali je problematično šta je isporučeno 2004. i 2005. godine. Knjigovodstveno. A zna se, jer su potpisivana različita dokumenta. To što vi znate nešto, ne znači da je istinito. Imate dokumente koji su potpisani. S tim dokumentima se preuzimaju obaveze od Ministarstva odbrane prema 'Scoutu', a kad zagrebete i pitate na osnovu čega je dobijen ovaj podatak, tad nastupa problem. Friziranje podataka", pojašnjava Zečević.

Ugovorom osvjetljavajuće, isporukom bojeve rakete

Kao primjer utvrđenih neregularnosti on navodi prodaju 62 osvjetljavajuće rakete 128 mm M66 koje su bile dio osnovnog ugovora.

"To su stare rakete, nepotrebne Bosni i Hercegovini. Kasnije, u dokumentima Ministarstva odbrane, umjesto tih raketa dat je nalog da se isporuče rakete 128 mm M63 ili M91, koje se lansiraju iz višecijevnih bacača i nose eksplozivne materije, za borbenu upotrebu, dok su ove prve za osvjetljavanje terena. Umjesto 62 rakete, isporučeno je 20.000 raketa i još je ostalo da se isporuči 10.000 raketa. Cijena tih raketa, po tim dokumentima, je 11 maraka", kaže Zečević, te ističe da je prava vrijednost isporučenih raketa deset milina maraka (pet miliona evra).

"Istovremeno, ja sam bio vještak Tužiteljstva BiH, negdje 1998. godine, mislim, u slučaju tadašnjeg ministra odbrane što je pobjegao u Hrvatsku, gdje on naručio izradu 10.000 tih raketa, koje su plaćene deset miliona maraka. Znači, tada je federalno ministarstvo platilo 1.000 KM za jednu raketu, a onda su te iste rakete prodate za 11 maraka", pojašnjava Zečević.

Infografika: Države sa najvećim vojnim ulaganjima

Gordan Peranec, direktor firme "Scout d.o.o." kaže da ih niko nikada iz Tužilaštva BiH nije kontaktirao u vezi sa navodnim malverzacijama i istragama koje se u slučaju spornih ugovora vode u BiH.

"Što je Ministarstvo radilo, nemam pojma. Ne bismo morali ići na sud, koliko nam je pripadalo po ugovorima. Iz nekih članaka u novinama, šta sam ja vidio, čak, se aludira da smo mi dobili previše robe, a vidite koliko je to apsurdno kad mi moramo ići deset godina u spor, i po tim ugovorima, aneksima i čemu već, sto kamiona robe, volumen robe koju su dužni. Sigurno je manji dio ugovora realiziran u odnosu na ugovoreno", tvrdi Peranec, dodajući da tačnu vrijednost, ni on ne zna, jer je prošlo više od deset godina.

"Pretežno je municija, tu je datum proizvodnje vrlo važan, sigurno da vrijedi puno manje nego prije deset godina. Tu smo mi neupitno na gubitku, ali šta god nam Sud dodijeli, mi ćemo preuzeti, izvesti iz Bosne, i gotovo", kaže Peranec.

On ističe da je aneksima ugovora iz 2010. godine predviđena određena zamjena stavki iz osnovnih ugovora, ali zbog insistiranja Ministarstva odbrane koje se tada pravdalo da određenu robu ne mogu isporučiti, jer se mora uništiti ili donirati.

"Nisu zamjene bile zato što je neko htio, nego zato što je Ministarstvo tako nametnulo. Te zamjene apsolutno da su neadekvatne bile, ne bih u to ulazio, nisam sto posto u to upućen. Neko vam je dužan običan metak za pušku, a nudi vam raketu u zamjenu. Trebalo bi biti nešto slično, po meni, ali opet, znam da se maksimalno pazilo da ne može u zamjenu doći nešto što nije predmet ugovora. U zamjenu je mogao doći samo drugi artikl koji je predmet ugovora, i to isključivo do vrijednosti koja je bila pokrivena ostalim ugovorom. Ne da se doplaćuje. Da bude stavka iz ugovora, u vrijednosti te stavke za koju se mijenja", pojašnjava Peranec.

Neprecizni ugovori

Zečević, pak, ističe da su u isporukama po aneksima ugovora vršene razne malverzacije, a da je najveći problem u tome što na osnovu ugovora iz 2003. i 2004., oružje i municija koji su bili predmet ugovora nisu bili adekvatno definisani, jer nazivi i modeli oružja i municije za prodaju nisu bili precizni.

Zbog toga je, kaže, teško utvrditi šta je do danas predato, a šta nije.

"Ključan problem je u tome što su se sva četiri ugovora bazirala na tome da je roba koja se tada nalazila u skladištima entitetskih vojski trebala biti kupljena u zatečenom stanju – bio tender, vidjeli ste municiju, rekli da kupujete, plaćate toliko", pojašnjava Zečević.

"Kasnije nastaju problemi u isporuci jer je kupac, 'Scout', preko svojih uticaja, birao municiju koja je boljeg kvaliteta i vraćao dio municije koja po njihovom mišljenju nije bila odgovarajućeg kvaliteta. Dešavalo se da dođe municija proizvedena 1989., 1990., godine koja nikad nije trebala biti isporučena 'Scoutu', a ona je isporučena, a ostala je municija proizvedena 1971. godine", dodaje ekspert za odbrambene tehnologije.

Iako je Zečević, kako tvrdi, 2020. godine predao svoje izvještaje Tužilaštvu BiH, od tada još ništa nije pokrenuto.

"Od maja, pa do sada to oni kao čitaju, a tužilac koji je to vodio, napustio je slučaj, pa sad vodi slučaj 'Respiratori'. Zatim su imenovali novog tužioca, pa novi sad čita. Zašto se to radi i kako se radi, ja Vam to ne mogu reći", rekao je Zečević.

Kompanija "Scout" našla se i u izvještaju Amnesty Internationala BiH iz 2006. godine u kojem se navodi da su preko aerodroma u Tuzli (gradu na sjeveroistoku BiH) i Luke Ploče, na jugu Hrvatske, prodavala oružje dobavljeno iz skladišta Ministarstva odbrane Federacije BiH kompanijama koje su ga dalje isporučivale u Irak. Amnesty International tada je tvrdio da se radi o nelegalnim poslovima, jer je Irak u to vrijeme bio pod međunarodnim embargom, na uvoz oružja.