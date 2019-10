BiH na dnu Europe po broju djece u predškolskom obrazovanju

U Bosni i Hercegovini nešto manje od 15 posto djece obuhvaćeno je predškolskim obrazovanjem, podaci su Ministarstva civilnih poslova BiH.

Iako je došlo do blagog porasta obuhvata djece predškolskim obrazovanjem u odnosu na prethodne godine i dalje je to daleko od europskog prosjeka (prosjek zemalja EU iznad 90 posto), ali i prosjeka zemalja iz susjedstva (Hrvatska 60 posto, Srbija 44 posto, Crna Gora 30 posto), ističu sugovornici Radija Slobodna Europa (RSE).

U 2019. godini u 359 predškolskih ustanova (202 javnih i 157 privatnih ustanova) upisano je 28.511 djece, izjavio je za RSE Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH u sektoru za obrazovanje. Zbog popunjenih kapaciteta nešto više od 3.500 djece ostalo je neupisano, kazao je Husić.

"Ako posmatramo ove podatke u odnosu na 2018. godinu imamo 38 predškolskih ustanova više. Upisano je 2.622 djece više", naglasio je Husić.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Platformu za razvoj predškolskog obrazovanja (2017.-2022.). Tim dokumentom se žele podstaći svi nivoi vlasti nadležni za obrazovanje da usklade politike razvoja predškolskog obrazovanja sa ciljevima EU, dodaje Husić.

"Najveći prioritet Bosne i Hercegovine je povećanje obuhvata djece u predškolskom odgoju i obrazovanju, ali i povećanje sredstava za tu namjenu. Vlasti u Bosni i Hercegovini izdvajaju određena sredstva u skladu sa mogućnostima. Za potpuno provođenje ovog dokumenta, kojeg je usvojilo Vijeće ministara BiH, bit će neophodna pomoć EU", zaključio je Husić.

Povećati broj namjenskih objekta

U Javnoj ustanovi "Djeca Sarajeva" koja obuhvata 32 vrtića na sedam općina u Kantonu Sarajevo trenutačno boravi 2.815 djece ranog i predškolskog uzrasta. Obavezan program u godini pred polazak u školu koji se odvija se u 23 vrtića i 32 osnovne škole pohađa 2.452 djece, priopćeno je iz ove ustanove.

Što se tiče prioriteta, iz ove Ustanove također ističu, kako je nužno povećanje namjenskih objekata Javne ustanove "Djeca Sarajeva", zatim uvođenje asistenata za djecu koja posjeduju medicinske nalaze - djeca atipičnog razvoja, zatim nužno je zaposliti dodatno nutricioniste, pedijatre i dječijeg stomatologa.

Iz ove ustanove također dodaju da treba poboljšati partnersku odnos sa roditeljima, uvesti specijalizirane programe koji podržavaju dječiji razvoj (plivanje, vrtić u prirodi, jahanje, zimovanje, ljetovanje), te urediti dječije okruženje i dvorišne mobilijare.

U izvještaju o radu Vlade Federacije BiH za 2018. godinu koji je velikom većinom usvojen prošli tjedna na Parlamentu FBiH, Ministarstvo obrazovanja FBiH ocijenilo je samo sebe s učinkom rada 100 posto. Na to je reagirala zastupnica kluba Naše stranke u Parlamentu FBiH Sabina Ćudić, ističući, kako je to Ministarstvo trebalo uraditi više u pogledu predškolskog obrazovanja.

"Poznato je da Bosna i Hercegovina ima kompleksan sistem sa 14 ministarstava obrazovanja, bez ministarstva na državnom nivou. Jasno je da nije sva nadležnost na federalnom nivou, ali Ministarstvo obrazovanja FBiH ima važnu koordinirajuću ulogu prema kantonalnim ministarstvima. Također, ima svoj budžet za pametne, progresivne i emancipatorne mjere", naglasila je Ćudić.

Posljednje istraživanje UNICEF-a BiH pokazalo je kako je ipak je došlo do značajnog pomaka u pogledu predškolskog obrazovanja u godini pred polazak u školu. Riječ je o programu koji je obavezan za svu djecu. U odnosu raniji period, u 2019. godinu taj procenat je znatno povećan, kaže Sanja Kabil, voditeljica programa u sektoru obrazovanja UNICEF-a BiH.

"U 2012. godini taj obuhvat djece u godini pred polazak u školi bio je 31 posto, u 2015. godini 53 posto i sada imamo najnoviji podatak koji kaže da je on 83 posto. To je zaista fantastično, što govori da je došlo do promjene svijesti, politika, ali i sredstava u budžetima koji sve to prate", dodaje Kabil.

Sva istraživanja pokazuju kako su učešća djece u predškolskom obrazovanju od ogromnog značaja, navodi Snježana Šušnjara, profesorica na Odsjeku pedagogije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Nivo uloženosti u dijete u predškolskom periodu izravno je povezano s njegovim dostignućima u odrasloj dobi, dodaje Šušnjara.

"U predškolskom obrazovanju i odgoju djeca se druže jedni s drugima, događa se optimalni razvoj djeteta i ona razvijaju svoje potencijale. Dolazi do razvoja mozga, intelektualnih, socijalnih i svih drugih mogućnosti. U to doba dolazi i do formiranja ličnosti. Dobijaju se i kulturne navike. U svemu tome je bitna i obitelj i suradnja obitelji i predškolske ustanove je jako važna", naglašava Šušnjara.

Predškolske ustanove nisu dostupne u ruralnim područjima BiH, a u urbanim sredinama nema dovoljno mjesta u vrtićima.

Također u predškolskom obrazovanju u godini pred polazak u školu nema dovoljno sati, odnosno djeca nisu obuhvaćena tim obrazovanjem tijekom cijele godine, navode u UNICEF-u. To su neki od prioriteta na kojima vlasti u BiH u budućnosti trebaju raditi, dodaju u ovoj međunarodnoj organizaciji.