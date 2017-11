Nema zastoja u identifikaciji žrtava BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izrazilo je zabrinutost zbog namjere Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) da premjesti DNK laboratoriju iz BiH u Hag, gdje će biti njihovo novo sjedište.

Kako smatraju u Vijeću, to bi moglo usporiti ili izazvati zastoj u procesu identifikacije nestalih u narednih pet mjeseci koliko bi trebalo trajati izmještanje, ali i otvorilo pitanje izmještanja bioloških i genetskih uzoraka van Bosne i Hercegovine. S druge strane, Komisija navodi kako do zastoja neće doći, ali ni do izmještanja ostataka.

Zbog toga je oformljen i tim koji će sačinjavati predstavnici nekoliko ministarstava i Instituta za nestale BiH, kako bi se s Komisijom ispregovarale buduće aktivnosti.

Tim Bosne i Hercegovine će predvoditi ministrica za ljudska prava BiH Semiha Borovac.

"Pored toga što izmještaju sjedište svoje organizacije u Hag, a to znači da su oni od 2015. godine dobili status međunarodne organizacije i da proširuju svoj krug djelovanja i istraživanja, oni su nas samo obavijestili da će preseliti i laboratoriju koja sadrži DNK uzorke, bazu podataka ostatke skeleta... Dakle, mi nismo obaviješteni o tome kako će se to izvršiti, nego u jednom pismu da ubuduće možemo slati uzorke u Hag, da će to ići brzom poštom i da na tom planu neće biti problema", kaže Borovac u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Od bosanskohercegovačkih vlasti, kako je potvrđeno za RSE, Komisija nije dobila nikakvo zvanično obavještenje koje se tiče navedenog zaključka Vijeća ministara, mada su, kako kažu, spremni na dijalog.

"Već godinama je ICMP pozivao Vijeće ministara BiH da uspostavi mjere za osiguranje održivosti procesa identifikacije osoba nestalih tokom sukoba devedesetih", ističe šefica Ureda za odnose s javnošću Međunarodne komisije za nestale Edna Ayme.

Bosna i Hercegovina ima Agenciju za forenzička vještačenja i istraživanja, ali ona nije adekvatno opremljena da bi preuzela ove aktivnosti, te se u procesu otkivanja identiteta nestalih zemlja i dalje oslanja na ICMP.

Ključna bojazan bh. vlasti leži u tome što ne znaju šta će biti s ostacima i biološkim uzorcima, ali i kako će se zbog novonastale situacije omogućiti adekvatna zaštita ličnih podataka članova porodica nestalih.

Također, jedno od pitanja je hoće li se dugoročno usporiti, ali i poskupiti proces zbog slanja koštanih uzoraka u Holandiju.

Proces identifikacije žrtava u BiH neće biti doveden u pitanje, navodi Edna Ayme.

"ICMP je pomogao u pronalasku 70 posto od 30.000 nestalih osoba u BiH i nastavit će sve napore da prikuplja sredstva za aktivnosti u Bosni i Hercegovini i pomaže u pronalaženju preostalih nestalih osoba. ICMP je osigurao sredstva od donatora kako bi BiH zadržala pristup DNK testiranju i identifikaciji", kaže Ayme.

"U Hag se premiješta samo laboratorija, a regionalni uredi ICMP-a u BiH i dalje ostaju i u njima će se čuvati uzorci iz regije. Svi uzorci koji su bili obrađeni će ostati u Tuzli, a oni koji ubuduće budu poslani u laboratoriju u Hag će nakon obrade biti vraćeni u BiH", dodaje Edna Ayme.

U Holandiji će se raditi na analizi uzoraka nestalih iz cijelog svijeta, a proces će, kako kažu, u Međunarodnoj komisija za nestale osobe biti i neuporedivo bolji jer im je obezbijeđena najmodernija oprema. Uz pomoć nje će se moći utvrditi identitet i iz uzoraka DNK od daljih srodnika što do sada nije bilo moguće.

Međunarodna komisija za nestale osobe je sjedište iz Bosne i Hercegovine preselila u Hag jer su svoj rad u posljednje dvije godine proširili, te postali međunarodna organizacija koja se bavi identifikacijom i nestalim osobama na području cijelog svijeta, a ne isključivo žrtava rata na prostoru bivše Jugoslavije, što je bila njena prvobitna djelatnost.