Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se plasirala na Svjetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se 31. marta na Svjetsko prvenstveno, nakon što je u posljednjoj utakmici na kvalifikacijama pobijedila reprezentaciju Italije u Zenici.

Bosanskohercegovačka reprezentacija je pobijedila nakon izvođenja penala rezultatom 4:1, nakon što je regularni dio utakmice završen rezultatom 1:1.

Italija, četverostruki svjetski prvak, povela je golom Moisea Keana u 15. minuti, ali je potom više od pola utakmice igrala s 10 igrača, nakon što je Alessandro Bastoni isključen zbog rušenja Amara Memića četiri minute prije poluvremena.

Haris Tabaković je postigao izjednačujući gol za BiH u 79. minuti i odveo utakmicu u produžetke.

U penalima su za BiH golove postigli Benjamin Tahirović, Haris Tabaković, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević. Za Italiju je jedini go u penalima postigao Sandro Tonali, dok su udarce s 11 metara promašili Bryan Cristante i Francesco Pio Esposito.

Na svom drugom Svjetskom prvenstvu BiH će igrati u grupi B sa selekcijama Kanade, Katara i Švicarske.

Kosovo, s druge strane, nije uspjelo da ostvari svoj san o učešću na Svjetskom prvenstvu – što bi mu bilo prvo – nakon što je poraženo od Turske 1:0 u finalu kvalifikacionog plej-ofa u Prištini.

Kerem Akturkoglu postigao je jedini gol za trijumf Turske na stadionu "Fadilj Vokri", čime je Tursku odveo na Svjetsko prvenstvo prvi put od 2002. godine.

U kišnoj noći u glavnom gradu Kosova i u uglavnom izjednačenoj utakmici, gol napadača Fenerbahčea u 53. minutu napravio je razliku, kada je postigao gol iz neposredne blizine iz kontranapada na asistenciju Orkuna Kokdžua.

Svjetsko fudbalsko prvenstveno održat će se u 16 gradova u tri sjevernoameričke države - Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Počinje 11. juna, a traje do 19. jula.