Politički stavovi presudili su da Bosna i Hercegovina dođe u opasnost od toga da postane jedina država koja nema uspostavljenu punu saradnju s EUROPOL-om.

I dok Evropska unija izražava zabrinutost zbog toga, u BiH se spore oko toga gdje će biti sjedište takozvane kontakt tačke. Iz Republike Srpske ne žele da bude smještena u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, na nivou BiH, a u Federaciji BiH ne pristaju na drugačije rješenje.

Za građane ovakva prepirka znači manje sigurnosti, ali i međunarodne saradnje i razmjene informacija.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS) Dragan Lukač naveo je kako se protive tome da kontakt tačka bude u okviru države institucije.

"Ali mi ne prihvatamo da se u tom sporazumu pominje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, jer zajednička kontakt tačka neće biti u sastavu Direkcije. Ona je zajednička kontakt tačka svih u BiH", kaže Lukač.

Sa druge strane, u Federaciji BiH ne žele čuti za drugačije rješenje, odnosno da kontakt tačka bude zasebno tijelo, tim prije što je, kako kaže ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara, već napravljan dogovor.

"Sve policijske agencije u BiH su prihvatile rješenje da prvi oficir za vezu koji će biti u Hagu bude iz RS-a, ali izgleda ni to nije bilo dovoljno da bi prihvatili ono što je u Ustavu i zakonima rečeno da ta kontakt tačka mora biti na nivou BiH", ocjenjuje Čampara.

Ovakav odnos pokazuje da politici sigurnost nije toliko važna, jer imaju vlastiti interes u blokadi, stav je ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića.

"To što to ugrožava bezbjednost građana, što smanjuje bezbjednosnu efikasnost, to ovim politikama nije bitno. Što je manje policijske efikasnosti, to je veća njihova sigurnost jer tako zataškavaju kriminal, lopovluk. Ovo je klasična politička opstrukcija", kategoričan je Mektić.

Paradoksalno je što je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela ostvaruje razmjenu informacija sa EUROPOL-om, te su učestvovali i u zajedničkim akcijama. U njihovu nadležnost upravo i spada saradnja s međunarodnim agencijama, ali im se to osporava.

'Mnogi strepe od informacija'

Nemogućnost postizanja dogovora samo pokazuje koliko je BiH razjedinjena i da nema zajedničkog interesa, čak ni u zaštiti građana, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović.

"Ostat ćemo jedina zemlja koja neće imati mogućnost da razmjenjuje informacije sa tako važnim policijskim centrom. Imamo globalne sigurnosne izazove s kojima se jedino možemo boriti kada imamo dobru međunarodnu saradnju pogotovo između zemalja u regionu i EU. Sve ono što izlazi van granica BiH, a prijeti sigurnosti za građane, može biti ugroženo, prvenstveno mislim na svaki oblik terorizma, a u ovaj okvir spada i organizovani kriminal koji nije ograničen administrativnim granicama bilo koje zemlje, a pogotovo entiteta", ocjenjuje Ahmetović.

Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Nermin Pećanac navodi da je odnos prema EUROPOL-u umjesto tehničko, prerastao u političko pitanje, jer je namjera zataškati kriminal.

"Očigledno je da mnogi strepe od informacija koje bi mogle da dođu putem EUROPOL-a i do drugih zemalja članica, a veže se za počinioce krivičnih djela. Ivica Todorić u Hrvatskoj se odmah javio čim je došao na listu najtraženijih bjegunaca EUROPOL-a", komentariše Pećanac.

"Sramotno je", dodaje, "da se polemika oko toga vodi, a svi pričamo o bezbjednosti".

"Ako hoćemo to pitanje i na ekonomiju prebaciti, pitanje je ko će vam normalan uložiti u BiH ako nemate bezbjednosnu situaciju dobru, a njen dio je i da pripadate EUROPOL-u", ukazuje Pećanac.

Rascjepkanost sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini jako pogoduje kriminalcima, ali i korupciji, dodaje Pećanac.

"Oni bi najradije da imaju tri oficira za vezu, svako svakome da odaje informacije i učestvuje u sprječavaju otkrivanja krivičnih djela ili da bude u funkciji obračuna sa političkim neistomišljenicima", vjeruje Pećanac.

Ukoliko se ne iznađe rješenje, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić najavio je kako će iskoristiti ovlasti koje ima, te da neće dopustiti da sporazum sa EUROPOL-om propadne.