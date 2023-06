Reis Kavazović kaže da 'susjedi napadaju BiH uz pomoć sila iz EU', traži da se SAD više angažuju

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (BiH) Husein ef. Kavazović optužio je susjedne države da "napadaju BiH uz pomoć sila iz Evropske unije (EU)" i pozvao američku administraciju da se više angažuje.

Poručio je američkoj administraciji da su SAD napravile veliku grešku što su prepustile BiH Briselu i upozorio da BiH ne može biti žrtva odnosa Srbije i Kosova.

"Očito je da BiH napadaju susjedi potpomognuti silama iz EU. Mađarska i Rusija su perjanice. One destruiraju odnose u BiH i upozoravamo naše prijatelje iz SAD-a na četiri države koje se prema BiH odnose kako ne treba – Srbija, Hrvatska, Rusija i Mađarska", rekao je Kavazović u intervjuu Glasu Amerike.

Hrvatsku je u tom kontekstu posebno izdvojio "kao državu koja ima veliki broj imovine BiH u svojim rukama a pitanje zajedničke imovine nije željela raspravljati na zajedničkoj sjednici vlada".

"Zahvalni smo na svemu što su Sjedinjene Američke Države učinile u BiH, ali u jednom momentu su se povukli i prepustili državu Evropskoj uniji koja nije sposobna rješavati teška pitanja na Balkanu, a posebno u BiH", izjavio je reis.

'EU nema kapacitet da rješava probleme'

On je ustvrdio da se ne može "prepustiti posao nekome ko nema kapacitet da rješava probleme (agresija, zločini, genocid) i stalne težnje ka secesiji.

"Iako je Slobodan Milošević procesuiran u Hagu, politički projekat nije završio u Hagu, on i dalje živi ovdje. BiH je pod evropskim patronatom pretvorena u vreću za udaranje, ko god je želio nešto probati na BiH - mogao je to učiniti. Najčešće su to činile Srbija, Hrvatska, Rusija i Mađarska. Svako može doći ovdje i osokoliti snage koje žele razbiti BiH", konstatovao je Kavazović.

SAD su, prema njegovim riječima "napravile veliku grešku kada su povukle trupe iz BiH", a trebale su, naveo je "ostaviti makar jedan dio, pa i simboličan, te tako poslati poruku da je BiH država koja je pod američkom protekcijom".

O američkoj 'crnoj listi' i Kosovu

"SAD su se opredijelile za 'crnu listu' koja nije dovela do rezultata. BiH je lokomotiva koja je na velikoj nizbrdici i ide prema ambisu. Plašim se da će 'crna lista' u crno zaviti BiH zbog nepravovremenog reagovanja prema onima koji razbijaju BiH, tako da se uklone s političke scene. U protivnom, to bi moglo dovesti do nove tragedije", komentarisao je reis takozvanu američku "crnu listu" sankcionisanih osoba, zbog, uz ostalo, i podrivanja suvereniteta BiH.

Najviši bh. političar na američkoj 'crnoj listi' je Milorad Dodik, lider vodeće političke partije Srba u BiH i predsjednik bh. entiteta Republika Srpska (RS), koji je bio i na funkciji člana Predsjedništva BiH.

Reis Islamske zajednice u BiH ukazao je na opasnost od toga da BiH bude žrtva odnosa Srbije i Kosova, jer "bošnjački narod to osjeća", te naglasio da su "Bošnjaci doživjeli velike zločine i genocid i to treba prestati".

"Smatramo da se politika predsjednika Bidena treba popraviti, da se više jača stabilnost te da se susjedima jasno stavi do znanja da je BiH suverena zemlja i pod protekcijom SAD-a", konstatovao je Kavazović.

Sjedinjene Države su, podsjetio je, "do sada bile najvažniji faktor stabilnosti u BiH, bez obzira na sve slabosti" i najviše su pomogle BiH, ali, naglasio je, "trebaju biti mnogo više prisutne".

To je, kaže reis, govorio mnogo puta senatorima u SAD-u. Amerikanci su 2006. godine, konstatovao je, prepustili primat EU. Da su ostali još desetak godina, zaključio je, "s diplomatskim i vojnim pritiscima, BiH bi možda danas bila članica EU".

Posljednja reakcija Washingtona na dešavanja u BiH bila ja poruka Ambasade SAD u BiH Miloradu Dodiku od prije nekoliko dana da su Srbi sastavni dio multietničke BiH te da imaju ključnu ulogu u oblikovanju institucija i budućnosti zemlje.

"To je sadržano u Dejtonskom mirovnom sporazumu koji Milorad Dodik aktivno nastoji potkopati, između ostalog, pokušavajući spriječiti Srbe da učestvuju u donošenju odluka na državnom nivou", navela je ambasada SAD-a u BiH u poruci objavljenoj na Twitteru.

Reakcija dolazi dan nakon što je Narodna skupština RS-a usvojila zaključke u kojima, između ostalog, najavljuje blokadu institucija države BiH ukoliko se ne dese zakonske promjene koje RS traži vezano za Ustavni sud BiH.

Kako je istaknuto u poruci Ambasade, Dodik blokira donošenje odluka na državnom nivou, odbija učešće u procesima na državnom nivou i vrši pritisak na zvaničnike da se povuku iz državnih institucija.