Konaković u Washingtonu: Dodikova politika jedna od najozbiljnijih prijetnji ustavnom poretku BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković istakao je da djelovanje predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, njegova secesionistička politika, napadi na institucije Bosne i Hercegovine i političko usklađivanje s interesima Rusije predstavljaju jednu od najozbiljnijih prijetnji ustavnom poretku i sigurnosti države.

Konaković, govoreći 16. jula u Washingtonu na ministarskom sastanku posvećenom porastu politički motiviranog terorizma, upozorio je na kontinuirane pokušaje podrivanja državnih institucija i secesionističku retoriku, ocijenivši da takve politike ugrožavaju ustavni poredak uspostavljen Daytonskim mirovnim sporazumom te predstavljaju prijetnju miru i stabilnosti BiH i cijele regije.

Upozorio je da negiranje ratnih zločina, veličanje presuđenih ratnih zločinaca, govor mržnje i dehumanizacija stvaraju prostor za jačanje političkog ekstremizma i terorizma te pozvao međunarodnu zajednicu da na takve pojave reagira prije njihove eskalacije, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Na ministarskom sastanku koji je organizirao State Department na poziv američkog državnog sekretara Marca Rubija, Konaković je poručio i da Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje politički motiviran terorizam i sve oblike ekstremističkog djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija, ustavnog poretka i vladavine prava.

Istakao je da iskustvo BiH pokazuje kako organizirani politički ekstremizam, ako se na vrijeme ne zaustavi, može prerasti iz zapaljive retorike u nasilje s teškim posljedicama.

Upozorio je da sistematski napadi na ustavni poredak i demokratske institucije ne smiju biti relativizirani, jer slabljenje institucija otvara prostor za djelovanje ekstremističkih aktera.

Sastanak u Washingtonu okupio je ministre i visoke zvaničnike iz 65 država s ciljem jačanja međunarodne suradnje u borbi protiv terorizma i drugih suvremenih sigurnosnih prijetnji.

Razgovarano je o razmjeni obavještajnih podataka, zaštiti kritične infrastrukture, sigurnosti granica, prekidu financiranja terorističkih mreža te koordiniranom odgovoru na nove oblike politički motiviranog terorizma.

Ministar Konaković je na marginama sastanka sudjelovao i na radnom ručku koji je organizirao zamjenik američkog državnog sekretara Christopher Landau.

Planiran je i bilateralni sastanak sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Europu i Euroaziju Danielom Lawtonom, na kojem će biti razgovarano o unapređenju bilateralne suradnje, političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i zajedničkom odgovoru na suvremene sigurnosne izazove.