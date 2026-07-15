Policija Federacije BiH izuzima dokumentaciju u istrazi o stradanju 19 osoba u Donjoj Jablanici

Uprava policije Federacije Bosne i Hercegovine (FUP) izuzima dokumentaciju i prikuplja dokaze u istrazi o okolnostima pod kojima je u poplavama i odronima u Donjoj Jablanici, u oktobru 2024. godine, poginulo 19 osoba, saopšteno je iz FUP-a 15. jula.

Policija dokumentaciju izuzima u sjedištima šest pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona Sarajevo, dok se istovremeno na području Mostara obavlja uviđaj radi prikupljanja dodatnih dokaza.

U saopštenju se ističe kako se aktivnosti provode pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca u okviru istrage koja treba utvrditi sve činjenice i okolnosti tragedije u Donjoj Jablanici.

U FUP-u su rekli i kako se oduzimanje dokumentacije vrši po nalogu Posebnog odjela za korupciju i organizovani kriminal Tužilaštva Federacije BiH (POSKOK) i naredbi Vrhovnog suda tog bh. entiteta.

Istraga o stradanju 19 ljudi našla se na početku nakon što je, zbog utvrđenih proceduralnih nepravilnosti, raniji postupak poništen u martu ove godine.

Predmet je potom preuzeo POSKOK, koji ponavlja ključne dokazne radnje.

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom prošle godine saopštavalo je da je istraga bila u završnoj fazi, ali je u martu ove godine donesena odluka da se postupak vrati na početak.

U noći između 3. i 4. oktobra 2024. godine obilne padavine izazvale su bujične poplave i odrone koji su zatrpali Donju Jablanicu, kada je život izgubilo 19 osoba.

Specijal RSE: Razorne poplave u BiH

U poplavama koje su pogodile i područje Konjica stradalo je još osam ljudi, pa je ukupan broj žrtava dostigao 27.

Iz Posebnog odjela Federalnog tužilaštva ranije nisu mogli precizirati koliko je osoba obuhvaćeno obnovljenom istragom.

Federalno tužilaštvo i Federalna uprava policije navode da nastavljaju saradnju s ciljem utvrđivanja eventualne odgovornosti za tragediju.