Sjenka sumnje nad novom istragom o smrti 19 osoba u Donjoj Jablanici

Istraga o smrti 19 ljudi u Donjoj Jablanici, tokom razornih poplava u Bosni i Hercegovini, u oktobru 2024. godine, našla se na ozbiljnoj prekretnici nakon što je, zbog utvrđenih proceduralnih nepravilnosti, cijeli postupak vraćen na početak.

Ono što je u septembru prošle godine u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona opisivano kao "istraga u završnoj fazi", u samo nekoliko mjeseci doživjelo je potpuni preokret.

Odluka da se prvobitna istraga poništi donesena je u martu ove godine, čime je predmet faktički počeo ispočetka.

Istragu sada vodi Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK) Tužilaštva Federacije BiH, koji mora ponavljati ključne dokazne radnje.

Takav razvoj događaja, upozoravaju pravni stručnjaci, otvara pitanja o sudbini cijelog postupka.

RSE specijal: Razorne poplave u Jablanici

Šta kažu u Tužilaštvu Federacije BiH?

U Tužilaštvu Federacije BiH ne žele govoriti o tome kakve su "procesne nepravilnosti" utvrđene tokom ranije istrage. Za RSE kažu da je to pitanje za Tužilaštvo HNK, koje je u martu donijelo odluku da se prvobitna istraga "stavi van snage" i vrati u prethodni postupak.

To je bio uslov da POSKOK odmah krene sa novom istragom.

Iz Federalnog tužilaštva naglašavaju da je novo pokretanje postupka prvenstveno usmjereno na "zakonito prikupljanje i provjeru dokaza", te da će se dio ranijih istražnih radnji morati ponoviti kako bi imali "procesnu valjanost".

Istovremeno, u toku su i nove istražne aktivnosti, a svi dosad prikupljeni materijali prolaze ponovnu analizu.

"Svi dokazi koji se nezakonito pribave faktički su dokazi koji se više ne mogu koristiti u daljem postupku. Šta će se od postojećeg materijala moći iskoristiti, a šta neće, i koje će se radnje morati ponoviti, to je sada predmet analize. Neke radnje će se sigurno ponoviti, dok su neke nove već poduzete, a sve do sada prikupljene informacije moraju biti ponovo provjerene. Kreće se, faktički, od samog početka, samo u znatno težim okolnostima", rekla je za Radio Slobodna Evropa portparolka Federalnog tužilaštva Nina Hadžihajdarević.

Iako je nova istraga otvorena u martu, nema naznaka kada bi mogla biti okončana.

"Teško je dati procjenu koliko će istraga trajati, ali će svakako biti završena u razumnom roku. Riječ je o prioritetnom predmetu i na njemu se intenzivno radi", navode iz Tužilaštva.

Koje su osobe obuhvaćene istragom, u Tužilaštvu Federacije nisu željeli govoriti.

Prvobitnom istragom, kojom je rukovodilo Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, bili su obuhvaćeni firma "Sani" i još četiri fizičke osobe.

Istraživana je zloupotreba položaja, izazivanje teških slučajeva opšte opasnosti, onečišćenje životne sredine i nesavjestan rad u službi.

Pravni stručnjaci: Nezakoniti dokazi mogu ugroziti cijeli predmet

Za pravne stručnjake problem može predstavljati ukoliko se pokaže da su pojedini dokazi u ranijoj istrazi pribavljeni na nezakonit način.

Advokat Kadrija Kolić ističe da u takvim situacijama nije riječ samo o produženju postupka, već i o potencijalnom urušavanju same istrage.

"Ako su osnovne činjenice na kojima se zasniva istraga pribavljene nezakonito, postoji opasnost da se cijeli predmet dovede u pitanje", upozorio je Kolić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.

On pojašnjava da ukoliko su problemi nastali u proceduri pribavljanja nalaza i mišljenja vještaka, takvi nedostaci se mogu otkloniti novim, zakonitim naredbama i ponovljenim vještačenjima. Međutim, ako su sporni osnovni dokazi i činjenice, posljedice mogu biti znatno teže i dugotrajnije.

"Ako su napravljeni propusti, određene radnje će se morati ponoviti. Ne treba očekivati da će se postupak završiti prije godinu dana, a moguće je da potraje i duže. Samo za ponovno pribavljanje određenih nalaza i mišljenja moglo bi biti potrebno najmanje godinu dana", naveo je Kolić.

On dodaje i da se u praksi rijetko dešava da neko snosi odgovornost za ovakve propuste.

Advokat Asim Crnalić, nekadašnji član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, poručuje da su eventualne greške u ranijoj istrazi u predmetu, u kojem je život izgubilo 19 ljudi, neprihvatljive i ozbiljno zabrinjavajuće.

"Prošlo je previše vremena da bi se tek sada utvrđivalo da su postojale procesne pogreške. Moje je stajalište da sa dovoljno ozbiljnosti nije razmatran taj slučaj", kazao je.

Ipak, naglašava da bez uvida u konkretne propuste nije moguće sa sigurnošću reći koliko će oni uticati na dokazivanje krivnje.

"Teško je bilo kakvo stajalište izreći o onome što nemate uvid u to koja se pogreška dogodila. Tako da, principijelno, to bi moglo imati štete za dokazivanje krivnje, ali ne mora značiti. Dakle ja se u ovome trenutku ne mogu izjasniti o tome, da li takve pogreške imaju utjecaj na dokazivanje", naveo je Crnalić.

Život nakon tragedije i 'razočarenje' u pravdu

Dok pravni stručnjaci ukazuju na moguće rizike za tok i ishod postupka, za porodice stradalih istraga znači više od toga, jer od njenog ishoda zavisi da li će biti pravosudnog epiloga.

Dženan Imamović u poplavama je izgubio devet članova porodice. Nakon što je obnovio kuću, vratio se u Donju Jablanicu.

"Ovo je moja babovina. Zato sam se odlučio vratiti. Iskoristio sam pomoć što sam dobio, obnovio kuću. Radim pomalo, evo skoro sam vratio i baštu u neko stanje, skoro kao prije nesreće. Okolo su i dalje ružne slike ruševina", kaže Imamović.

Ističe kako nema osjećaja da bi pravda mogla biti zadovoljena.

"Sve ide sporo. Ljudi su razočarani i u sudstvo i u državu. Nema nekih pravih informacija da čovjek bude zadovoljan. Sve se odvija mimo nas, nama niko ništa i ne govori oko istrage, saznajemo sve kao i vi, preko televizije", kaže.

Imamović smatra da se odgovornost ne može tražiti samo u posljednjim događajima, već u godinama koje su prethodile tragediji.

"Treba gledati sve, godinama prije nesreće, ko je dao dozvole, ko je kontrolisao radove, gdje su bile inspekcije. To nije nastalo preko noći", navodi.

U noći 4. oktobra 2024. godine, obilne padavine izazvale su bujične poplave i odrone koji su zatrpali Donju Jablanicu, pri čemu je poginulo 19 ljudi.

U isto vrijeme, na području susjednog Konjica stradalo je još osam osoba, čime je ukupan broj žrtava u tim poplavama dostigao 27.