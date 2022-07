Prvi avion na redovnoj liniji iz Pekinga sleteo u Beograd 

Avion kompanije "Hainan erlajns" na prvom letu od Pekinga do Beograda, sleteo je u subotu ujutro na beogradski aerodrom "Nikola Tesla".



"Ovo je prvi direktan let od Kine do Srbije. Za sada će let ići jednom nedeljno, a od septembra, oktobra dva puta nedeljno ćemo leteti do Kine", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na dočeku aviona na aerodromu "Nikola Tesla".



Vučić je dodao da se iz Beograda do Pekinga leti devet i po sati, i da će ova avionska linija nositi ime "Mihailo Pupin".



Vučić je rekao da će avionska linija kineske kompanije privući veći broj turista i poslovnih ljudi u Srbiju, te najavio da će u narednom period biti uspostavljena i linija za Čikago.

Dočeku aviona prisustvovali su kineska ambasadorka u Srbiji Čen Bo, ministar finasija Siniša Mali i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, direktor kompanije Vansi Srbije Fransoa Berizo, direktor Er Srbije Jirži Marek.



Hajnan erlajns za sada će leteti samo subotom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je inače na dočeku aviona iz Pekinga da će buduća Vlada čuvati "tradicionalna srpska prijateljstva" i da neće biti antiruska.



"Kakva će Vlada biti, verujem da će biti srpska Vlada, koja će da radi na bržem priključivanju Srbije Evropskoj uniji", rekao je Vučić novinarima na aerodromu Nikola Tesla.



Upitan kako teku konsultacije za mandatare koje vodi sa stranaka, Vučić je rekao da već sad postoji "nedvosmislena većina" u Skupštini Srbije, ali da će o konsultacijama govoriti kada one budu završene.