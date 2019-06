Baša: Nema izbora u Albaniji 30. juna

Lider opozicione Demokratske partije u Albaniji Ljuljzim Baša (Lulzim Basha) u intervjuu za RSE je kazao da nema izlaska iz krize bez kažnjavanja ljudi koji su državu zarobili kriminalom i korupcijom. On dodaje da izbora u Albaniji 30. juna neće biti, dok je poziv albanskog premijera Edija Rame na dijalog “samo bacanje prašine u oči građana”.

Razgovarala: Gresa Kraja (Priredila: Amra Zejneli Loxha)

RSE: Albanija se nalazi u političkom zastoju. Kakva je vaša vizija i koji je vaš kompromis za izlazak iz ove krize?

Baša: Politička kriza ima tri dimenzije. Radi se o zarobljavanju cele vlasti, što je poznato kao autokratija - cela vlast je u rukama jednog čoveka, vlada, parlament, pravosuđe... Ova vlast je zarobila medije, ekonomija je monopolizovana i u rukama iste vlasti, a poslednje objave prestižne nemačke novine ‘Bild’ govore da država nije samo zarobljena kriminalom, već je kriminal ’stopljen’ u partiju na vlasti i državne institucije.

Rešenje ove političke krize ne može da se desi samo jednim običnim političkim sporazumom, jednom trgovinom. Kriza se ne može rešiti bez pravde i bez okončanja nekažnjivosti političara koji su povezani sa kriminalom i kriminalcima koji su zajedno uništili politički proces, ukrali izbore, odstupili od volje naroda i stvorili bazu ove krize, jedan nelegitimni parlament, vladu koja nije proizašla na osnovu glasova naroda već po diktatu organizovanog kriminala uz novac droge i kriminala, a rezultat je da je to i dalje talac privatnih i kriminalnih interesa umesto da služi javnim interesima.

RSE: Zašto mislite da je bojkot izbora, ali i bojkot skupštinskih mandata pravo rešenje za Albaniju?

Baša: Mi smo na kraju postali fasada jednog Parlamenta koji je sada postao produkt kriminalnog diktata. Skoro dve godine smo pokušavali da unutar Skupštine sprovedemo neophodne reforme kako bi uništili te veze između politike i kriminala. Tu spojenost vlasti i kriminala. Počeli smo sa istražnim parlamentarnim komisijama o ulozi glavnih političara u zemlji u povratku Albanije u bazu kriminala i droge i komisije su prvo odbile, a potom i sabotirale, iako Ustav jasno kaže da je pravo opozicije da sprovede parlamentarne istrage, da istraži poznate dosijee koji su sada izašli putem prisluškivanja. Jako mali deo snimaka je izašao u javnost. I primetili smo da je, preko zarobljavanja državnog tužilaštva, vlada uspela ne samo da uspori već i da zaustavi istragu dosijea 339/1 i dosijea 184 koja se odnose na krađu glasova u Dibru i krađu glasova od najviših zvaničnika Socijalističke partije u saradnji sa kriminalom.

Naša odluka, bez sumnje i bez presedana, ispala je da je prava zato što je sada ceo svet video da albanski Parlament i albanska Vlada nisu proizvod glasa naroda, već su proizvod spajanja vlade, i partije na vlasti sa organizovanim kriminalom.

RSE: Međunarodna zajednica u Albaniji tražila je da se ova kriza reši dijalogom. I premijer Edi Rama je pozvao na dijalog. Koji je vaš odgovor na njegov poziv?

Baša: Poziv na dijalog reda radi, a još gore zbog propagande, nisu pozivi već pokušaji da se narodu baci prašina u oči. U aktuelnoj krizi u Albaniji jasno je da je Rama glavni krivac koji je zarad vlasti, zarad stolice, uspostavio pakt sa kriminalom - što je dokazano i u istražnim dosijeima (339 i 184).

Nekoliko stvari su se pojasnile iz ovih istraga, iako je samo par minuta objavljeno. Prvo je da su u Albaniji izbori ukradeni na celoj teritoriji, od Drača do Dibra, od Skadra do Lježe, Vljore, bilo gde.

Kriminalne mreže su sarađivale sa Socijalističkom partijom kako bi pokrali izbore. Drugo, izbori su ukradeni koristeći se svim mogućim metodama, kupovinom glasova, krađom identiteta, sprečavanjem birača opozicije da glasaju, zastrašivanjem, pritiskom nad javnom administracijom, upotrebom državne policije... Tako da, koristile su se sve metode za krađu i manipulaciju izbora. Treće, u ovom procesu bili su uključeni svi državni organi i cela državna administracija. Od premijera, ministara, do poslanika, zamenika ministara. Od direktora administracija, do direktora policije, do običnog policajca, učitelja koji su bili pod pretnjama da će izgubiti hleb ukoliko ne služe kao političke kamikaze, kao militanti za krađu ili kupovinu glasova za partiju na vlasti. Jasno je da su u tome bili mobilizovani svi kriminalci Albanije. Ono što smo saznali iz novine ’Bild’, radiografija ’Bilda’ u vezi izbornog procesa u Albaniji jeste da se ne radi samo o državi koja je zarobljena kriminalom. Radi se o državi koja je stopljena u organizovani kriminal. Tako da ništa neće da reši ovu krizu bez kažnjavanja, bilo da su ulični kriminalci ili političari kriminalci.

To je uslov o kome se ne pregovara, ne samo za opoziciju, već ukoliko to ne postignemo iz ove krize ućićemo u drugu još dublju krizu.

RSE: Iako je predsednik anulirao datum održavanja izbora, Socijalističa partija insistira na njihovom održavanju. Kakva će biti reakcija Demokratske partije?

Baša: Za nas je jasno da 30. jun nije samo datum izbora. Glasa se i u Severnoj Koreji, o slobodi i demokratiji priča i Maduro u Velecueli... Ali, to nisu standardi zapada. Ne može biti izbora bez opozicije, ne može biti izbora sa jednim kandidatom. Kakvi su to izbori kada imate samo jednog kandidata? To nas vraća u vreme vladavine diktatora Envera Hodže. Ne radi se o izbornom procesu, nema izbora 30. juna. Ima pokušaja jedne kriminalizovane partije i ljudi koji su napustili javni interes još odavno, koji su napustili i interes socijalista i koji samo služe stolici - vlasti - i njihovom obogaćivanju, a zbog tog interesa u uskoj saradnji su sa jednom grupom kriminala.

Radi se o ljudima koji drže u ruci sve što ova zemlja ima: vlast, bogastva, pravosuđe, budžet, institucije, medije i žele da preko jednog izbornog procesa uzmu lokalnu vlast.

Dilema je jasna, rešenje je ili ćemo da prihvatimo njihovu Albaniju, ili ćemo da uradimo sve za Albaniju i sve Albance. Ovo drugo može da se postigne samo principima i vrednostima demokratije i pravedne države Zapada.

RSE: Kako će se to odrazitu na otvaranje pregovora o članstvu Albanije sa EU?

Baša: Jasno je da se već tri godine odbija otvaranje pregovora zato što se ne ispunjavaju obaveze. Borba protiv korupcije, organizovanog kriminal i dalje su prioritet za države članice, a oko čega Albanija nije postigla napredak, već je unazađena. Dokaz tome je i glasanje u holandskom Parlamentu o povratku viznog režima Albaniji, nešto što smo mi sa mnogo požrtvovanja postigli 2010. godine. A sada, pre nego što smo napunili 10 godina od tog trenutka - koji pamtim jer sam tada bio Ministar unutrašnjih poslova koji je vodio proces ispunjavanja kriterijuma za ukidanja viza - jedna država članica je pokrenula mehanizam za povratak viza Albancima. Zašto? Jasno je, zbog droge, kriminala, korupcije u Albaniji. Evropa nije rasistička, Evropa nije protiv Albanaca, Evropa je protiv droge. Evropa nije protiv građana, već protiv korumpiranih vladinih zvaničnika. Prema tome, otvaranje pregovora je jasno i jednostavno: ne ide se u Evropu ako se ne ponašate evropski, ne ide se u Evropu ako se ne poštuju osnove evropskog demokratskog suživota, bez slobodnih i poštenih izbora, jednog a ne dva standarda u pravosuđu, dakle zakona jednakog za sve, bez nekažnjivosti političara. To su vrednosti iza kojih stoji Evropa, vrednosti za koje se bori Demokratska partija, opozicija, a sada i najveća alijansa građana koju je zemlja imala možda još od 1992.