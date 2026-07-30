Zatražen pritvor za Poljaka osumnjičenog za skrnavljenje Gospinog kipa i oltara u Međugorju

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je određivanje pritvora za poljskog državljanina Bartlomeja Wlodzimierza Krakowiaka, osumnjičenog za oštećenje vjerskog objekta, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje te izazivanje opće opasnosti u poznatom katoličkom hodočasničkom mjestu Međugorju.

Dežurna tužiteljica Tužilaštva BiH uputila je u srijedu, 30. jula, Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora, navodeći opasnost od bjekstva, kao i mogućnost da bi osumnjičeni na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ili dovršiti započete radnje.

Sud BiH sada treba odlučiti hoće li prihvatiti prijedlog Tužilaštva i odrediti pritvor Krakowiaku tokom trajanja istrage.

Incidenti za koje je osumnjičen dogodili su se rano ujutro u utorak u Međugorju, mjestu na jugu Bosne i Hercegovine koje godišnje privlači hiljade katoličkih hodočasnika iz cijelog svijeta.

Policija u Čitluku najprije je zaprimila prijavu da je na kipu Gospe na lokalitetu Podbrdo ispisan uvredljivi natpis "Đavao u suknji".

Nakon toga je prijavljen požar na vanjskom oltaru Crkve svetog Jakova u Međugorju.

Nadzorne kamere zabilježile su osobu kako polijeva oltar zapaljivom tekućinom, nakon čega ga pali.

Krakowiak je uhapšen nekoliko sati poslije na području Zapadne Hercegovine.

Osumnjičeni je ranije bio poznat dijelu poljske katoličke javnosti zbog višesedmičnog hodočašća u Međugorje.

Poljski katolički mediji objavljivali su njegova svjedočenja o životu obilježenom ovisnostima, sukobima sa zakonom i depresijom, nakon čega je, prema vlastitim navodima, doživio vjersko obraćenje.

Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta.

Vatikan je u septembru 2024. godine odobrio javno štovanje i organizovana hodočašća u Međugorje, ali se nije izjasnio o natprirodnoj prirodi navodnih ukazanja Djevice Marije.