Banjaluka slavi Mladića na dan komemoracije u Potočarima

Policijska uprava Grada Banjaluka odobrila je da 11. jula u Banjaluci bude održan skup pod nazivom "Podrška generalu Ratku Mladiću – Stop lažima u Srebrenici". Skup organizuje udruženje "Srpski sabor zavetnici".

I dok već stižu oštre osude zbog odobravanja takvog skupa i to baš na dan komemoracije srebreničkim žrtvama u Potočarima, u banjalučkoj policiji kažu da nije bilo nikakvog razloga da zabrane skup podrške Ratku Mladiću, kome se, između ostalog, pred Haškim tribunalom sudi i za genocid u Srebrenici.

Portparol Policijske uprave Banjaluka (PU) Marija Markanović kaže da se radi o šetnji koja će krenuti od 18 časova na Trgu Krajine do Hrama Hrista Spasitelja.

"Policijska uprava Grada Banjaluka je u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju Republike Srpske odobrila održavanje javnog skupa u pokretu koji je predviđen za 11. jul 2017. godine. Policijski službenici PU Banjaluka će u skladu sa raspoloživim kapacitetima, izvršiti fizičko, operativno i saobraćajno obezbjeđenje s ciljem omogućavanja nesmetanog odvijanja javnog skupa u pokretu. S obzirom da su ispunjeni svi zakonski uslovi koji su predviđeni Zakonom o javnom okupljanju, PU je odobrila održavanje javnog okupljanja", kaže Markanović.

Kolumnista portala Buka Dragan Bursać kaže da je davanje dozvole za održavanje skupa podrške generalu Ratku Mladiću u Banjaluci 11. jula "velika uvreda za sve srebreničke žrtve".

"Postoje svugdje u svijetu parafašistička udruženja i to nije tajna. Ali da država, u ovom slučaju Grad Banjaluka, konkretnije MUP (Ministarstvo unutrašnjih poslova), ne da zabrani, nego odobri jedno parafašističko dešavanje, u najmanju ruku je skandalozno", ističe Bursać.

"Samim tim se grad sa svim građanima, skandalizuje i deklariše na jednu stranu, na najcrnju nacionalističku, rekao bih i nacističku stranu, gdje su građani i oni koji ne žele da učestvuju u takvom zlu etiketirani i nužno nose teret agresora, iako to ne žele. To je ono o čemu niko ne razmišlja u gradu. To je skupljanje jeftinih političkih poena, a na stranu što je to pljuvanje po žrtvama genocida u Srebrenici", ukazuje Bursać.

Dragan Bursać upozorava da najavljeni skup može izazvati rast tenzija među građanima.

"Sasvim sigurno će dovesti do porasta tenzija i nadam se da to neće eskalirati u neke fizičke sukobe i da ima zdrave pameti. Ali kada imate vlast koja dozvoli takvu manifestaciju, umjesto da je prva zabrani, onda su sve stvari moguće i onda govorimo o impotentnoj i poprilično nerazumnoj vlasti", riječi su Bursaća.

Srđan Vukojević, jedan od organizatora skupa podrške generalu Mladiću, rekao je za Euroblic da se očekuje dolazak oko 300 ljudi, te da oni hoće da iznesu "istinu o Srebrenici i stradanju srpskih žrtava prije ulaska Vojske Republike Srpske i generala Mladića".

"Osim toga, ukazaćemo i na manipulaciju brojem žrtava u Srebrenici, na osnovu čega su se Majke Srebrenice enormno obogatile", rekao je Vukojević.