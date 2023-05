Ukrajinske snage odbile ruske napade na Bahmut

Najnoviji napadi ruskih snaga na ukrajinske položaje u Bahmutu bili su neuspešni, saopštile su vlasti u Kijevu u utorak, 2. maja, pa je ishod dugotrajne bitka za ovaj grad u istočnoj Donjeckoj provinciji i dalje neizvestan, dok Rusija pojačava granatiranje južnih ukrajinskih regiona.

Ruski raketni udari prethodnog dana bili su usmereni na severnu i centralnu Ukrajinu, u kojima je ubijen 14-godišnji dečak u oblasti Černigova i dve osobe u gradu Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti, rekao je 1. maja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

U Pavlogradu je povređeno 40 ljudi, naveo je Zelenski u noćnom obraćanju.



Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su njegove snage pogodile neke ukrajinske vojne lokacije. Rusija poriče da je gađala civilne lokacije uprkos brojnim dokazima koji govore suprotno.

U Donjecku su ukrajinski branioci odbili 41 napad u protekla 24 sata, od kojih je većina bila koncentrisana na pravcu Bahmut-Avdijevka-Marjinka, saopštio je Generalštab ukrajinske vojske u dnevnom izveštaju od 2. maja, dodajući da je Rusija izvela niz vazdušnih udara na tom području.

Rusija je pojačala granatiranje juga Ukrajine, posebno gađajući oslobođene delove Hersonske oblasti, gde je šef regionalne vojne administracije Oleksandr Prokudin prijavio 71 napad u protekla 24 sata.

Ukrajina je u novembru ponovo zauzela delove Hersona, pošto su se ruske trupe povukle na istok preko reke Dnjepar. Rusija je nastavila da redovno granatira region preko Dnjepra, a nedavno je pojačala takve napade, za koje ukrajinske vlasti kažu da se sada dešavaju svakodnevno.

Natalija Humenjuk, portparolka južne vojne komande Ukrajine, rekla je da pojačano rusko granatiranje civilnih ciljeva na jugu ima za cilj da skrene pažnju javnosti sa nedostatka uspeha Moskve na drugim bojištima.

"Ovo se više odnosi na činjenicu da neprijatelj nije ostvario jasne pobede – nema ubedljivog napredovanja u istočnoj Ukrajini, nema uspeha duž linije fronta u južnom pravcu“, rekla je Humenjuk ukrajinskoj televiziji.

Bela kuća je 1. maja saopštila da procenjuje da je Rusija od decembra pretrpela 100.000 žrtava, uključujući više od 20.000 ubijenih u borbama za kontrolu nad Bahmutom i drugim delovima istočne Ukrajine.

Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džon Kirbi (John Kirby) rekao je da su skoro polovina ubijenih od decembra bili plaćenici Vagnerove grupe, od kojih su mnogi osuđenici koji su pušteni iz zatvora da bi se pridružili operacijama ruskih snaga.



Nataliya Humenyuk, a spokeswoman for Ukraine's southern military command, said the intensified Russian shelling of civilian targets in the south is meant to divert the public attention from the lack of Russian successes elsewhere on the battlefield.



Nove brojke sugerišu da se ruski gubici ubrzano povećavaju poslednjih meseci. Američki general Mark Mili (Milley), šef Združenog generalštaba, rekao je u novembru da je Rusija pretrpela gubitke sa više od 100.000 ubijenih ili ranjenih u prvih osam meseci rata.

Glavnokomandujući ukrajinske armije, general Valerij Zalužnij, razgovarao je telefonom 1. maja sa Milijem i obavestio ga o situaciji na frontu, opisujući je kao "tešku, ali pod kontrolom".

On je takođe istakao potrebu za jačanjem protivvazdušne odbrane Ukrajine i blagovremenom isporukom naoružanja.

Izvor: AP i Rojters