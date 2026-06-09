Talibanske snage pucale na žene koje su protestovale zbog novih ograničenja u Avganistanu

Snage talibanske vlade u Avganistanu upotrebile su bojevu municiju da bi razbile protest u zapadnom gradu Heratu koji je održan zbog novih ograničenja za žene, rekli su očevici za Radio Azadi (Avganistanski servis RSE).

Jedan očevidac je rekao da je najmanje jedna osoba ubijena, dok je nekoliko ranjeno tokom protesta koji su predvodile aktivistkinje za prava žena. RSE nije mogao nezavisno da potvrdi te navode.

Militantna islamistička grupa, koja je preuzela vlast 2021. godine, negirala je da su njene snage bezbednosti koristile vatru da bi razbile protest.

Mali protest u utorak usledio je nakon što su pripadnici ozloglašene talibanske policije za moral, prema izveštajima, uhapsili ili pritvorili nekoliko žena zbog kršenja novih ograničenja u vezi s pojavljivanjem žena u javnosti.

U direktivi izdatoj prošle nedelje, talibani su zabranili ženama da se pojavljuju u javnosti bez, kako su naveli, "pravog hidžaba", odnosno islamske marame za glavu.

Žene koje se ne budu pridržavale islamskog kodeksa oblačenja, uključujući one koje pokazuju lica ili nose šminku, suočiće se s kaznenim merama, navodi se u direktivi.

Misija Ujedinjenih nacija u Avganistanu izrazila je zabrinutost zbog represija nad ženama u Heratu zbog navodnog nepoštovanja nove direktive talibana.

"UNAMA je zabrinuta zbog višestrukih hapšenja i pritvaranja žena u Heratu... zbog navodnog nepoštovanja zahteva za oblačenje, što izaziva ozbiljne zabrinutosti u vezi sa ljudskim pravima", navela je UNAMA u objavi na X u nedelju.

Talibanske vlasti u Heratu negirale su da je bilo masovnih pritvaranja.

Represija nad ženama

Protesti su retki pod talibanima koji vladaju Avganistanom gvozdenom pesnicom otkako su se vratili na vlast. Militantna grupa je sprovela nasilne mere protiv neistomišljenika, hapseći, prebijajući i mučeći aktiviste i novinare, navode organizacije za ljudska prava.

Žene su pod najvećim pritiskom pokušaja talibana da nametnu svoju ekstremnu verziju islama u ratom razorenoj zemlji s oko 40 miliona stanovnika.

Talibani su u velikoj meri uklonili žene iz javnog života i uveli stroga ograničenja u pogledu njihovog izgleda, slobode kretanja i prava na rad i obrazovanje.

U novembru su talibani zabranili pacijentkinjama, posetiocima i medicinskom osoblju koje ne nose burku koja pokriva sve, ulazak u javne bolnice u Heratu, trećem po veličini gradu u zemlji. Nije jasno da li je mera proširena na celu zemlju.

U avgustu 2024. godine, talibani su usvojili zakon o moralu kojim su ženama nametnuta stroga ograničenja. Prema tom zakonu, žene su dužne da potpuno pokriju lice i telo kada su u javnosti i zabranjeno im je nošenje "providne, uske ili kratke" odeće.

Nekada i sada: Život žena u Avganistanu pošto su talibani preuzeli vlast 2021. 1/12 Pre nego što su talibani preuzeli vlasti 2021: Članovi planinarskog kluba razgovaraju na planini na obodu Kabula u septembru 2020.

Sedam meseci pošto je snimljena ova fotografija, avganistanski talibani su pokrenuli ofanzivu koja se završila u avgustu 2021. evakuacijom NATO i savezničkih trupa, i na kraju njihovim preuzimanjem vlasti u Avganistanu. Za mnoge žene u Avganistanu, naročito za one u konzervativnim ruralnim područjima zemlje, malo se toga promenilo otkako su talibani preuzeli vlast u zemlji. Za druge, život pod vladavinom tvrdih islamista danas izgleda znatno drugačije nego tokom dve decenije pod intervencijom SAD i NATO-a.







2/12 Posle: Žene u burkama šetaju ulicom pod snegom u januaru 2026.

Talibani su u avgustu 2024. nametnuli "zakon o moralu" koji je ženama postavio stroga ograničenja, uključujući obavezu da pokrivaju lica u javnosti. Za mnoge žene u Avganistanu, naročito za one u konzervativnim ruralnim područjima zemlje, malo se toga promenilo otkako su talibani preuzeli vlast u zemlji. Za druge, život pod vladavinom tvrdih islamista danas izgleda znatno drugačije nego tokom dve decenije pod intervencijom SAD i NATO-a.







3/12 Pre: Avganistanke nose tradicionalnu odeću na modnoj reviji u Kabulu u decembru 2015. Za mnoge žene u Avganistanu, naročito za one u konzervativnim ruralnim područjima zemlje, malo se toga promenilo otkako su talibani preuzeli vlast u zemlji. Za druge, život pod vladavinom tvrdih islamista danas izgleda znatno drugačije nego tokom dve decenije pod intervencijom SAD i NATO-a.







4/12 Posle: Muškarci u Avganistanu nose transparent na kojem piše "Sačuvajmo naše vrednosti", u protestu protiv aktivistkinja za prava žena u Kabulu u januaru 2022. Za mnoge žene u Avganistanu, naročito za one u konzervativnim ruralnim područjima zemlje, malo se toga promenilo otkako su talibani preuzeli vlast u zemlji. Za druge, život pod vladavinom tvrdih islamista danas izgleda znatno drugačije nego tokom dve decenije pod intervencijom SAD i NATO-a.







5/12 Pre: Žena pregledava sadržaj na telefonu u dvorištu kafića u Kabulu u avgustu 2019. Za mnoge žene u Avganistanu, naročito za one u konzervativnim ruralnim područjima zemlje, malo se toga promenilo otkako su talibani preuzeli vlast u zemlji. Za druge, život pod vladavinom tvrdih islamista danas izgleda znatno drugačije nego tokom dve decenije pod intervencijom SAD i NATO-a.







6/12 Posle: Lutke umotane u aluminijumsku foliju u prodavnici odeće u Kabulu u julu 2024. Posle zakona o moralu talibana iz avgusta 2024. koji je takođe zabranjivao prikazivanje živih bića, mnogi vlasnici prodavnica počeli su da skrivaju lica lutaka. Za mnoge žene u Avganistanu, naročito za one u konzervativnim ruralnim područjima zemlje, malo se toga promenilo otkako su talibani preuzeli vlast u zemlji. Za druge, život pod vladavinom tvrdih islamista danas izgleda znatno drugačije nego tokom dve decenije pod intervencijom SAD i NATO-a.







7/12 Pre: Umetnica radi u svom studiju u Kabulu u avgustu 2019. Za mnoge žene u Avganistanu, naročito za one u konzervativnim ruralnim područjima zemlje, malo se toga promenilo otkako su talibani preuzeli vlast u zemlji. Za druge, život pod vladavinom tvrdih islamista danas izgleda znatno drugačije nego tokom dve decenije pod intervencijom SAD i NATO-a.







8/12 Posle: Avganistanke sede iza paketa pomoći u hrani u zapadnom gradu Heratu u martu 2025. Za mnoge žene u Avganistanu, naročito za one u konzervativnim ruralnim područjima zemlje, malo se toga promenilo otkako su talibani preuzeli vlast u zemlji. Za druge, život pod vladavinom tvrdih islamista danas izgleda znatno drugačije nego tokom dve decenije pod intervencijom SAD i NATO-a.







9/12 Pre: Žena u Avganistanskoj nacionalnoj vojsci tokom vežbe u Kabulu u oktobru 2016. Za mnoge žene u Avganistanu, naročito za one u konzervativnim ruralnim područjima zemlje, malo se toga promenilo otkako su talibani preuzeli vlast u zemlji. Za druge, život pod vladavinom tvrdih islamista danas izgleda znatno drugačije nego tokom dve decenije pod intervencijom SAD i NATO-a.







10/12 Posle: Televizijska voditeljka (desno) intervjuiše gosta u studiju u Kabulu u maju 2022. Ubrzo posle dolaska na vlast, lideri talibana pozvali su voditeljke da pokriju lica. Za mnoge žene u Avganistanu, naročito za one u konzervativnim ruralnim područjima zemlje, malo se toga promenilo otkako su talibani preuzeli vlast u zemlji. Za druge, život pod vladavinom tvrdih islamista danas izgleda znatno drugačije nego tokom dve decenije pod intervencijom SAD i NATO-a.







11/12 Pre: Žene na kuglanju u severnom gradu Mazar-e Šarifu u novembru 2018. Za mnoge žene u Avganistanu, naročito za one u konzervativnim ruralnim područjima zemlje, malo se toga promenilo otkako su talibani preuzeli vlast u zemlji. Za druge, život pod vladavinom tvrdih islamista danas izgleda znatno drugačije nego tokom dve decenije pod intervencijom SAD i NATO-a.







12/12 Posle: Prodavac pokazuje burke različitih boja kupcu u južnom gradu Kandaharu u februaru 2025. Za mnoge žene u Avganistanu, naročito za one u konzervativnim ruralnim područjima zemlje, malo se toga promenilo otkako su talibani preuzeli vlast u zemlji. Za druge, život pod vladavinom tvrdih islamista danas izgleda znatno drugačije nego tokom dve decenije pod intervencijom SAD i NATO-a.







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Međutim, zakoni ekstremističke grupe se sprovode sporadično i neujednačeno širom zemlje, često na diskreciju lokalnih talibanskih vođa.

Mnoge Avganistanke nose hidžab koji pokriva glavu i vrat. Pored toga, neke žene nose masku za lice kako bi sakrile nos i usta.

Druge žene nose burku ili islamsku abaju i nikab koji pokriva kosu, telo i veći deo lica. Ovo poslednje je uobičajeno u arapskim zemljama Persijskog zaliva.

Avganistanke, posebno one u urbanim područjima, smatraju da su burka i nikab strani avganistanskom kulturi. Pre nego što su se talibani vratili na vlast, mnoge žene su nosile široke marame koje su pokrivale samo kosu.