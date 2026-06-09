Talibanske snage pucale na žene koje su protestovale zbog novih ograničenja u Avganistanu
Talibanske snage pucale na žene koje su protestovale zbog novih ograničenja u Avganistanu
Snage talibanske vlade u Avganistanu upotrebile su bojevu municiju da bi razbile protest u zapadnom gradu Heratu koji je održan zbog novih ograničenja za žene, rekli su očevici za Radio Azadi (Avganistanski servis RSE).
Jedan očevidac je rekao da je najmanje jedna osoba ubijena, dok je nekoliko ranjeno tokom protesta koji su predvodile aktivistkinje za prava žena. RSE nije mogao nezavisno da potvrdi te navode.
Militantna islamistička grupa, koja je preuzela vlast 2021. godine, negirala je da su njene snage bezbednosti koristile vatru da bi razbile protest.
Mali protest u utorak usledio je nakon što su pripadnici ozloglašene talibanske policije za moral, prema izveštajima, uhapsili ili pritvorili nekoliko žena zbog kršenja novih ograničenja u vezi s pojavljivanjem žena u javnosti.
U direktivi izdatoj prošle nedelje, talibani su zabranili ženama da se pojavljuju u javnosti bez, kako su naveli, "pravog hidžaba", odnosno islamske marame za glavu.
Žene koje se ne budu pridržavale islamskog kodeksa oblačenja, uključujući one koje pokazuju lica ili nose šminku, suočiće se s kaznenim merama, navodi se u direktivi.
Misija Ujedinjenih nacija u Avganistanu izrazila je zabrinutost zbog represija nad ženama u Heratu zbog navodnog nepoštovanja nove direktive talibana.
"UNAMA je zabrinuta zbog višestrukih hapšenja i pritvaranja žena u Heratu... zbog navodnog nepoštovanja zahteva za oblačenje, što izaziva ozbiljne zabrinutosti u vezi sa ljudskim pravima", navela je UNAMA u objavi na X u nedelju.
Talibanske vlasti u Heratu negirale su da je bilo masovnih pritvaranja.
Represija nad ženama
Protesti su retki pod talibanima koji vladaju Avganistanom gvozdenom pesnicom otkako su se vratili na vlast. Militantna grupa je sprovela nasilne mere protiv neistomišljenika, hapseći, prebijajući i mučeći aktiviste i novinare, navode organizacije za ljudska prava.
Žene su pod najvećim pritiskom pokušaja talibana da nametnu svoju ekstremnu verziju islama u ratom razorenoj zemlji s oko 40 miliona stanovnika.
Talibani su u velikoj meri uklonili žene iz javnog života i uveli stroga ograničenja u pogledu njihovog izgleda, slobode kretanja i prava na rad i obrazovanje.
U novembru su talibani zabranili pacijentkinjama, posetiocima i medicinskom osoblju koje ne nose burku koja pokriva sve, ulazak u javne bolnice u Heratu, trećem po veličini gradu u zemlji. Nije jasno da li je mera proširena na celu zemlju.
U avgustu 2024. godine, talibani su usvojili zakon o moralu kojim su ženama nametnuta stroga ograničenja. Prema tom zakonu, žene su dužne da potpuno pokriju lice i telo kada su u javnosti i zabranjeno im je nošenje "providne, uske ili kratke" odeće.
Nekada i sada: Život žena u Avganistanu pošto su talibani preuzeli vlast 2021.
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Međutim, zakoni ekstremističke grupe se sprovode sporadično i neujednačeno širom zemlje, često na diskreciju lokalnih talibanskih vođa.
Mnoge Avganistanke nose hidžab koji pokriva glavu i vrat. Pored toga, neke žene nose masku za lice kako bi sakrile nos i usta.
Druge žene nose burku ili islamsku abaju i nikab koji pokriva kosu, telo i veći deo lica. Ovo poslednje je uobičajeno u arapskim zemljama Persijskog zaliva.
Avganistanke, posebno one u urbanim područjima, smatraju da su burka i nikab strani avganistanskom kulturi. Pre nego što su se talibani vratili na vlast, mnoge žene su nosile široke marame koje su pokrivale samo kosu.
Talibanske snage pucale na žene koje su protestovale zbog novih ograničenja u Avganistanu