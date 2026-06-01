Bežeći od nasilja na granici, Avganistanci se muče da obnove živote

Asadulah živi sa suprugom i šestoro dece u šatoru na ivici Asadabada, glavnog grada provincije Kunar na istoku Avganistana.

Ovaj četrdesetdvogodišnjak je među desetinama hiljada Avganistanaca koji su raseljeni usled smrtonosnih pograničnih sukoba između Avganistana i Pakistana poslednjih meseci.

Pakistan je optužio Avganistan, koji je pod kontrolom talibana, da pruža utočište organizaciji Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) i izveo je smrtonosne vazdušne napade u Avganistanu usmerene na tu ekstremističku grupu. Napadi Islamabada izazvali su uzvratne napade avganistanskih talibana i doveli dve susedne zemlje na ivicu totalnog rata.

Nasilje je uzelo danak među civilima s obe strane porozne granice duge 2.600 kilometara. U Avganistanu je, prema podacima UN, raseljeno skoro 100.000 ljudi. Mada su se neki vratili u svoje domove, drugi su postali izbeglice u svojoj zemlji.

Asadulah je imao kuću i prodavnicu u Asadabadu. Međutim, obe su uništene u pograničnim sukobima i on sada zavisi od humanitarne pomoći i donacija lokalnog stanovništva da bi preživeo.

"Moja deca takođe ne mogu da idu u školu ili da pristupe zdravstvenim ustanovama", rekao je za RSE Asadulah, koji koristi samo jedno ime. "Sada je na snazi prekid vatre, ali niko ne zna šta će se dalje desiti."

Od saveznika do neprijatelja

Pakistan je u oktobru 2025. izveo napade bez presedana dronovima u centru avganistanske prestonice Kabula, kao i vazdušne napade na istoku zemlje. To se dogodilo nekoliko dana pošto je TTP preuzela odgovornost za napad na severozapadu Pakistana u kojem je poginulo 11 vojnika.

Žestoke borbe su izbile između talibanskih boraca i pakistanskih snaga bezbednosti, s desetinama mrtvih. Zbog borbi su zatvoreni i ključni granični prelazi.

U februaru je Pakistan izveo vazdušne napade na dva najveća grada u Avganistanu, pojačavajući strahove od totalnog rata između susednih zemalja.

Pakistanski avioni su 27. februara bombardovali vojne ciljeve u Kabulu, južnom gradu Kandaharu, odakle potiče duhovni vođa talibana Mula Hajbatulaha Ahundzade, i u istočnim provincijama Nangarhar, Paktija, Paktika i Lagman.

Vlada avganistanskih talibana je saopštila da je u odgovoru pokrenula napade dronovima i raketama na vojne objekte i snage bezbednosti na severozapadu Pakistana.

U pakistanskom vazdušnom napadu na bolnicu u Kabulu u martu, prema podacima UN, ubijeno je više od 100 ljudi. Avganistanski talibani su saopštili da su stotine civila ubijene u najsmrtonosnijem napadu koji su izvele pakistanske snage. Islamabad je tvrdio da je napad usmeren na vojne objekte i infrastrukturu TTP-a.

Od tada, duž granice su izbijali sporadični sukobi, uprkos nezvaničnom prekidu vatre.

Avganistanski talibani su više puta negirali da pružaju utočište TTP-u, s kojim imaju bliske ideološke, organizacione i plemenske veze.

Spor je pretvorio dugogodišnje saveznike Islamabad i avganistanske talibane u neprijatelje. Pakistan je podržavao avganistanske talibane od njihovog nastanka 1990-ih, uključujući i navodno tokom 20-godišnje pobune grupe protiv avganistanske vlade koju su podržavale SAD.

Veruje se da se rukovodstvo TTP sklonilo u Avganistan pošto su avganistanski talibani preuzeli vlast 2021. posle povlačenja međunarodnih trupa. Veruje se da mnogi borci TTP-a deluju duž granice.

Formirana 2007. godine, TTP je vodila pobunu protiv Islamabada i poslednjih godina je ubila stotine pripadnika pakistanskih bezbednosnih snaga.

'Značajne humanitarne potrebe'

Stotine hiljada Avganistanaca zahvaćene su neprijateljstvima između Kabula i Islamabada.

UN su saopštile da je oko 1.000 kuća uništeno ili delimično oštećeno tokom borbi u poslednjih šest meseci. Oko 160.000 ljudi – većina njih u istočnim provincijama koje se graniče s Pakistanom, uključujući Kunar – suočava se sa "značajnim humanitarnim potrebama", pokazuju podaci svetske organizacije.

Avganistan inače prolazi kroz jednu od najvećih humanitarnih kriza na svetu. Pošto su talibani preuzeli vlast pre pet godina, osiromašena zemlja je ostala bez vitalne zapadne pomoći i ekonomija se urušila.

"Naša deca i žene postaju psihološki slomljeni", rekao je za RSE Asmatulah, stanovnik provincije Host na jugoistoku Avganistana.

"Ne mogu da spavaju. Kada neko slučajno udari na vrata, pogrešno to shvate kao zvuk minobacačkih granata", dodao je Asmatulah, koji živi u selu na 10 kilometara od pakistanske granice.

U martu je minobacačka granata pala na njegovu kuću usred noći, usmrtivši njegovog 27-godišnjeg nećaka.

Neki Avganistanci raseljeni usled borbi poslednjih meseci vratili su se svojim domovima. Drugi su neodlučni, plašeći se obnove nasilja.

"Plašimo se da se vratimo u naša sela osim ako dve strane ne objave trajni prekid vatre", rekao je za Radio Azadi (Avganistanske servis RSE) stanovnik istočne provincije Nangarhar.

Govoreći pod uslovom da mu se ne navodi ime, on je rekao da njegova porodica trenutno boravi kod rođaka u susednom okrugu.