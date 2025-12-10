Austrija blokirala izručenje ukrajinskog oligarha Dmitra Firtaša Sjedinjenim Državama

Austrijski sud presudio je da se Dmitro Firtaš(Dmytro Firtash), ukrajinski oligarh koji je u kućnom pritvoru u Beču nakon što je prije više od decenije optužen za podmićivanje u Sjedinjenim Državama, ne može izručiti, čime je okončana sedmogodišnja saga protiv biznismena.

Niži sud je prošle godine zaustavio izručenje Firtaša, pozivajući se na nove dokaze. Tužioci su uložili žalbu na tu odluku, ali je 10. decembra Viši regionalni sud u Beču odbacio žalbu iz tehničkih razloga.

Portparol Firtaša nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Ova odluka najvjerovatnije znači i kraj postupka američkog Ministarstva pravde protiv njega. Firtaš je optužen pred velikom porotom 2013. godine za podmićivanje povezano s indijskim biznismenom i isporukom vrijednih metala kompaniji Boeing.

Ministarstvo pravde nije odmah komentarisalo presudu.

Koridori uticaja

Tajkun koji je bogatstvo stekao djelimično kroz netransparentne poslove s prirodnim gasom koji su uključivali ruski državni gasni gigant Gazprom i ukrajinsku mrežu cjevovoda, Firtaš je bio na vrhuncu uticaja u Ukrajini 2000-ih tokom predsjedništva Viktora Juščenka(Yushchenko).

Kasnije je postao glavni finansijer Juščenkovog rivala Viktora Janukoviča(Yanukovych), koji je potom postao predsjednik Ukrajine.

U depešama State Departmenta, američke diplomate opisale su Firtaša kao osobu povezanu s ruskim organizovanim kriminalom, uključujući vođu kriminalne organizacije Semjona Mogileviča(Semyon Mogilevich). Firtaš i njegovi advokati negirali su te veze.

U martu 2014., oko mjesec dana nakon što je Janukovič napustio Ukrajinu poslije višemjesečnih protesta, Firtaš je uhapšen u Beču, a zatim pušten u kućni pritvor nakon što je uplatio kauciju od 174 miliona dolara.

U podnesku iz jula 2017. koji je Ministarstvo pravde SAD dostavilo saveznom sudu u okviru slučaja podmićivanja, tužioci su Firtaša opisali kao "visokog saradnika ruskog organiziranog kriminala".