Prekršajne prijave za dve osobe koje su bile u grupi koja je napala Arsenijevića

Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu identifikovalo je dve osobe koje su bile u grupi koja je 11. jula napala pisca Vladimira Arsenijevića.

Međutim, kako su u sredu saopštili za Radio Slobodna Evropa, konstatovali su da u njihovom slučaju nema elemenata krivičnog dela, zbog čega će biti podnete samo prekršajne prijave.

"Nakon što je utvrđen identitet dva lica koja su se odvojila od grupe lica koja su bila prisutna, i koja su ušla u skub, tužilaštvu su predočeni prikupljeni dokazi", navode u saopštenju.

Dodaju da je nakon toga "utvrđeno da se u radnjama lica ne stiču bitni elementi krivičnog dela" koje se godni po službenoj dužnosti, a "imajući u vidu da kritičnom prilikom osim Vladimira Arsenijevića, nije bilo drugih građana kod kojih bi mogla da nastupi posledica krivičnog dela".

Tužilaštvo, kao ni policija, ne govore da li se radi na daljem utvrđivanju okolnosti, da li je identifikovan još neko od napadača, te da li se ispituju motivi i postojanje eventualnih organizatora napada.

Arsenijevića, koji je i osnivač udruženja Krokodil, pretukla je grupa mladića u centru Beograda, na mestu na kome je trebalo da se održi komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici.

Kako je Arsenijević ranije naveo za RSE, napadači su na platou ispod Brankovog mosta, pored ostalog, ostavili potpis ekstremno desničarskih organizacija "Omladina 451" i "Narodna patrola".

Arsenijevićev advokat, Miloš Janković ocenio je da odluka Tužilaštva predstavlja "zabrinjavajuću poruku za javnost".



"Naročito (imajući u vidu) da se sve dogodilo u kontekstu višegodišnje kampanje targetiranja i ugrožavanja sigurnosti kojima su bili izloženi on lično i Udruženje Krokodil, a što je državnim organima dobro poznato", naveo je Janković.

Ističe i da se "potpuno zanemaruje činjenica da je napad izvršen u okviru organizovane grupe od oko 20 lica".

Ocenio je da "još više zabrinjava činjenica" da se eventualnim odustajanjem od krivičnog postupka odustaje i od mogućnosti da se utvrdi da li iza napada stoje podstrekači, organizatori ili širi obrazac koordinisanog nasilja.

"Time država ne samo da propušta da zaštiti konkretnu žrtvu, već i da odgovori na pitanje koje je od interesa za celo društvo - ko organizuje i podstiče grupe koje poslednjih meseci vrše nasilje nad građanima zbog njihovih političkih stavova ili javnog delovanja", smatra Janković.

Napad na Arsenijevića ranije su osudili ambasador EU u Srbiji, britanska ambasada, poverenik za zaštitu ravnopravnosti i više opozicionih partija i zatražili istragu.

U julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske počinile su genocid nad više od 8.300 Bošnjaka, većinom muškaraca i dečaka.

Zvanični Beograd ne priznaje da se u Srebrenici dogodio genocid, već zvaničnici govore o "strašnom zločinu" i "masakru", uprkos presudama međunarodnih sudova.