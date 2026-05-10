Armenija i planina koja nestaje

Čini se da nešto nedostaje u novom biometrijskom pasošu Armenije. Tako barem smatraju mnogi u zemlji koji su ukazali na neobičnu sliku u dokumentu.

Među stranicama koje prikazuju armensko naslijeđe i kulturu nalazi se i fotografija manastira Khor Virap.

Ovaj manastir iz 17. vijeka poznat je prvenstveno po spektakularnoj pozadini planine Ararat.

Međutim, u pasošu je manastir prikazan iz ugla koji prikazuje samo neupadljive planine na horizontu.

Kritičari su ovu neobičnu sliku nazvali "trikom" da bi se izbjeglo uključivanje Ararata u zvanični dokument.