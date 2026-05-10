Armenija i planina koja nestaje

Čini se da nešto nedostaje u novom biometrijskom pasošu Armenije. Tako barem smatraju mnogi u zemlji koji su ukazali na neobičnu sliku u dokumentu.
Među stranicama koje prikazuju armensko naslijeđe i kulturu nalazi se i fotografija manastira Khor Virap.
Ovaj manastir iz 17. vijeka poznat je prvenstveno po spektakularnoj pozadini planine Ararat.
Međutim, u pasošu je manastir prikazan iz ugla koji prikazuje samo neupadljive planine na horizontu.
Kritičari su ovu neobičnu sliku nazvali "trikom" da bi se izbjeglo uključivanje Ararata u zvanični dokument.
Planina Ararat nalazi se unutar Turske i zvanično je poznata pod svojim turskim imenom Agri, ali se jasno uzdiže iznad Jerevana za vedrih dana.
Planina visoka 5.100 metara bila je dio drevnih kraljevstava Armenije, ali su etnički Armeni protjerani iz naselja oko Ararata usred ubistava koje je predvodila osmanska država, a koje su desetine zemalja, uključujući Sjedinjene Države, priznale kao genocid.
Kada su granice u regionu ponovo iscrtane nakon Prvog svjetskog rata, dva vrha Ararata našla su se unutar istočne granice savremene Turske.
Jermenski premijer Nikol Pashinian nedavno se osvrnuo na kontroverzu oko prikaza Khor Virapa u pasošu, rekavši u prenosu uživo s ministricom unutrašnjih poslova Arpine Sargsian da smo "izabrali takvu perspektivu kako bi odgovarala našim politikama i onome o čemu dugo razgovaramo".
"S obzirom na to da je to pasoš Republike Armenije", dodao je Pashinian, pasoš odražava "teritoriju Republike Armenije".
Izostanak planine iz pasoša, koji bi trebalo da počnu da se izdaju u jesen 2026. godine, slijedi nakon odluke vlade krajem prošle godine da ukloni snježne simbole planine Ararat sa pasoških pečata. Ta odluka izazvala je buru u zemlji, uključujući i tužbu podnesenu protiv vlade.
Opozicioni političar Hayk Mamijanian tada je osudio uklanjanje planine sa pasoških pečata, rekavši novinarima da "nikada ne prestaje da zadivljuje koliko je revnosno Pashinian spreman da udovolji Turskoj ili Azerbejdžanu".
Nakon što je Azerbejdžan vojno vratio region Nagorno-Karabah 2023. godine, Armenija je nastojala da normalizuje odnose sa susjednim Azerbejdžanom i Turskom, dugogodišnjim protivnicima Armenije.
Armenija i Azerbejdžan parafirali su mirovni sporazum 2025. godine koji uključuje klauzulu koja na neodređeno vrijeme zabranjuje bilo kojoj zemlji da iznosi teritorijalne pretenzije prema drugoj.
Turska, bliski saveznik Bakua, dugo se protivila korištenju Ararata kao nacionalnog simbola Armenije, uključujući i u grbu sovjetske Republike Armenije.
Joshua Kucera, viši analitičar organizacije International Crisis Group, kaže da se čini da je slika Khor Virapa "dio šireg narativa 'stvarne Armenije' koju (Pashinian) promoviše, pokušavajući da preusmjeri pažnju Armenaca na pitanja unutar njihovih vlastitih granica, a ne na 'istorijsku Armeniju' izvan tih granica".
Stručnjak za Kavkaz kaže da taj pokušaj preoblikovanja uključuje i Nagorno-Karabah.
Neki strahuju da bi važnija meta vlade Pashiniana mogao biti sadašnji grb Armenije, u čijem se središtu nalazi Ararat, na čijem vrhu je Nojeva arka.
Vjeruje se, prema nekim hrišćanima, da se to mitsko plovilo zaustavilo na planini Ararat nakon biblijskog potopa.
Pashinian je 2023. godine kritikovao taj simbol, navodeći da predstavlja "dihotomiju između istorijske Armenije i stvarne Armenije".
Edmon Marukian, političar i bivši saveznik premijera Armenije, rekao je da bi uklanjanje planine Ararat sa pasoških pečata 2025. godine moglo biti uvod u preoblikovanje grba Armenije.
"Uklanjanje (Ararata) zahtijevalo bi izmjenu ustava i zakona", naveo je političar, dodajući: "Da li smo mi, kao građani, spremni to da prihvatimo?"
U aprilu je Armenski servis Radija Slobodna Evropa pitao Pashiniana o mogućnosti da Ararat bude uklonjen sa grba Armenije. Premijer je odgovorio samo da "ne pokrećem takvo pitanje".