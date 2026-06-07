Armenci glasaju o budućnosti države – između Istoka i Zapada

Biračka mjesta otvorena su širom Armenije, gdje građani glasaju na izborima koji predstavljaju test podrške premijeru nakon kontroverznog mirovnog sporazuma sa susjednim Azerbejdžanom, ali i njegovih nastojanja da ovu malu državu na Južnom Kavkazu približi Zapadu nakon decenija oslanjanja na Rusiju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da će 2,49 miliona građana moći da glasa za 18 političkih stranaka na 2.005 birališta na parlamentarnim izborima 7. juna.

Prema predizbornim anketama, vodeću poziciju ima stranka Građanski ugovor premijera Nikola Pašinjana, ispred nekoliko proruskih političkih opcija.

Biračka mjesta otvorena su u 8 sati, a zatvaraju se u 20 sati. Oko 400 međunarodnih posmatrača prati izborni proces.

Centralna izborna komisija najavila je da će preliminarni rezultati biti objavljeni u roku od 24 sata nakon zatvaranja birališta, dok se konačni rezultati očekuju 14. juna.

Odnosi između Erevana i Rusije postali su jedno od ključnih izbornih pitanja, posebno nakon što je Moskva posljednjih sedmica uvela ograničenja na armenski izvoz kao odgovor na sve izraženije približavanje Armenije Zapadu.

Ankete pokazuju da Građanski ugovor uživa podršku između 24 i 32 posto birača, dok proruska stranka Snažna Armenija ima podršku od oko 6 do 11 posto, što je svrstava na drugo mjesto.

Uoči izbora armenske vlasti uhapsile su šest kandidata stranke Snažna Armenija, izvijestili su državni mediji, ne navodeći razloge hapšenja.

Snažna Armenija poručila je da želi očuvati ekonomske i političke veze Erevana s Rusijom te je optužila Pašinjana za, kako je navela, opasnu neprijateljsku politiku prema Moskvi.

Stranku predvodi rusko-armenski milijarder Samvel Karapetian, koji se nalazi u kućnom pritvoru pod optužbom za pozivanje na rušenje vlasti. On tvrdi da su optužbe politički motivisane.

Podrška Sjedinjenih Država i Evropske unije Pašinjanu

Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pružile su podršku Pašinjanu, koji je na vlast došao 2018. godine nakon uglavnom mirnog narodnog ustanka poznatog kao Baršunasta revolucija protiv prethodne vlade naklonjene Moskvi.

Pašinjan je pokrenuo proces pristupanja Evropskoj uniji, iako se očekuje da će trajati godinama, te nastavio mirovne pregovore sa susjednim Azerbejdžanom.

Ova politika izazvala je jačanje opozicije i nezadovoljstvo dijela njegovih nekadašnjih pristalica.

Premijer je dobio snažnu podršku Washingtona nakon što je pristao učestvovati u inicijativi američkog predsjednika Donalda Trumpa - Trumpova ruta za međunarodni mir i prosperitet (TRIPP).

Riječ je o koridoru čiji je cilj povezivanje Azerbejdžana s njegovom eksklavom Nahčivanom, uz istovremeno smanjenje logističkog i političkog uticaja i Rusije i Irana.

Bilateralni proces potpisivanja završen je nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio potpisao dokument koji je prethodno parafiran tokom posjete Erevanu prošlog mjeseca.

Američki State Department naveo je da ovu inicijativu vidi kao "ključni i trajni dio procesa donošenja mira i prosperiteta Armeniji i Južnom Kavkazu".

Premijer je pokušao i normalizovati odnose s dugogodišnjim regionalnim rivalom i susjedom, Turskom, bliskim saveznikom Azerbejdžana.

Njegova vlada zamrznula je učešće Armenije u Organizaciji Sporazuma o kolektivnoj sigurnosti (CSTO), vojnom savezu predvođenom Rusijom.

Erevan domaćin evropskih skupova i Zelenskog

Pašinjanov cilj ulaska u Evropsku uniju, udaljavanje od CSTO-a i organizacija skupova povezanih s Evropskom unijom u Erevanu, uključujući i događaj kojem je prisustvovao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, izazvali su nezadovoljstvo Moskve i doveli do prijetnji ukidanjem povlaštenih ekonomskih pogodnosti Armeniji.

Rusija Armeniju već dugo smatra dijelom svoje sfere uticaja.

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je prikrivenu prijetnju povodom armenskih evropskih ambicija, upozorivši da bi zemlja zbog težnji ka evropskim integracijama mogla doživjeti "ukrajinski scenario".

Parlamentarni izbori predstavljaju "historijski trenutak" za Armeniju, izjavio je Ulrich Schmid, profesor istočnoevropskih studija na Univerzitetu St. Gallen u Švicarskoj, za televiziju France 24.

"Pašinjan je odlučno krenuo ka normalizaciji odnosa i s Turskom i s Azerbejdžanom", rekao je Schmid. "Armenska vanjska politika tradicionalno je bila zarobljena između dvije zamke – turske i azerbejdžanske."

Prema njegovim riječima, premijer je spreman da zemlju usmjeri prema konceptu "realistične Armenije", zamjenjujući tradicionalne strahove i historijske zamjerke pragmatičnijim političkim pristupom.