Apel princeze Latife za otvaranja slučaja otmice njene sestre Šemse

Princeza Latifa, ćerka premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata i šeika Dubaija, koja je zatvorena kod kuće po nalogu svoje porodice pozvala je britansku policiju da ponovo otvori slučaj kidnapovanja njene sestre Šemse od prije 20 godina.

Šemsina priča ukazuje i na ono što se dogodilo Latifi 20 godina kasnije, a bila je ključni okidač da princeza bezuspješno pokuša da pobjegne od svoje porodice.

Starija sestra princeze Latife, Šemsa tada 18-godišnjakinja kidnapovana je prije 20 godina na ulici u Cambridgeu, univerzitetskom gradu u Britaniji, po nalogu njenog oca šeika Muhameda Bin Rašida Al Maktuma. Šemsa, sada 39-godišnjakinja, jedna od 25-oro šeikove djece, nije od tada viđena u javnosti.

Njena sestra princeza Latifa koja je, kako kraljevska porodica UAE tvrdi "zbrinuta kod kuće" poslala je pismo policiji okruga u Cambridgeu pozivajući ih da otvore slučaj Šemsine otmice i da pomognu da se ona oslobodi, prenosi BBC koji je imao uvid u ovo pismo.

Princeza Šemsa je dijelom odrastala u Velikoj Britaniji i imala je zapadno obrazovanje.

"Šamsa nije bila ono što biste nazvali 'princezom'", rekao je njen rođak Marcus Essabrija, koji je dvije godine živio sa porodicom u Dubaiju i bio veoma blizak sa Šemsom. "Bila je drska. Puna života i avanturističkog duha."

"Željela je da napravi promjenu za žene, posebno u arapskom svijetu. Željela je pomaknuti granice... tada su počeli problemi", rekao je Essabri.

Šemsa je Essabriju iz Londona pisala u septembru 1999., devet mjeseci prije bijega. Njen otac, tada prijestolonasljednik Dubaija, nije joj dopuštao da studira i ide na univerzitet.

"Ne smijem da nastavim. Nije me ni pitao šta me zanima. Samo je rekao ne", priča rođak kome se povjerila da misli da pobjegne.

Njena mlađa sestra Latifa takođe je pokušala da pobjegne brodom iz UAE 2018., kako je otkriveno u priči koju je prvi objavio britanski BBC. Međutim, osam dana nakon što je uz pomoć prijatelja sa skuterom za vodu došla do međunarodnih voda i ukrcala na jahtu, uhvaćena je u blizini obala Indije te je vraćena u Dubai. Latifi su pri bjegu pomogli bivši francuski tajni agent i njena učiteljica borilačkih vještina iz Finske Tiina Jauhiainen.

Sredinom februara objavljen je video u kojem princeza Latifa govori da je vila u kojoj je zatvorena “pretvorena u zatvor”, da ne može da otvori nijedan prozor.

“Pet policajaca je ispred kuće i dvije policajke su u kući", rekla je princeza u video koji je objavio BBC. Princeza je takođe rekla da joj je jedan od policajaca zaprijetio da će biti pritvorena cijelog života i da "više nikada neće vidjeti sunce".

Nakon objave videa Ujedinjene nacije su u petak, 19. februara zatražile dokaz od Ujedinjenih Arapskih Emirata da je princeza Latifa živa.

Kraljevska porodica je preko ambasade UAE u Londonu poslala odgovor u kojem se kaže da se zahvaljuju svima koji su bili zabrinuti za stanje princeze Latife, ali da “medijski izvještaji svakako ne predstavljaju aktuelnu situaciju", dodajući da je ona "zbrinuta kod kuće, okružena porodicom i medicinskim osobljem".

Međutim, gotovo dvije decenije ranije, pokušaj starije sestre princeze Latife, Šemse da pobjegne od porodice takođe je završilo njenom otmicom i zatvaranjem.

U avgustu 2000. godine, otprilike dva mjeseca nakon bijega s očeva imanja Longcross u Surreyju, Šemsa je nasilno odvedena iz Cambridgea, helikopterom prebačena u Francusku, a zatim privatnim avionom natrag u Dubai.

Pismo princeze Latife su u srijedu 24. februara njeni prijatelji proslijedili policiji okruga Cambridge, u kojem ona poziva britanske vlasti da se ponovo pozabave slučajem otmice njene starije sestre. Pismo je napisano 2019. dok je prisilno držana zatvorena u vili.

"Sve što tražim od vas", piše Latifa, "jeste da vas molim da obratite pažnju na njen slučaj jer bi joj to moglo donijeti slobodu... vasa pažnja i pomoć na njenom slučaju mogli bi je osloboditi." Princeza u ovom pismu takođe navodi kako njena sestra ima “snažne veze sa Engleskom i da voli Englesku”.

Policija u Cambridgeshireu prvi je put pokrenula istragu otmice 2001. godine nakon što je Šemsa uspostavila kontakt putem advokata za imigrante. Šemsa je iz zatočeništva u Dubaiju uspjela da tajno pošalje e-mail advokatu od kojeg je tražila savjet kako da ostane u Britaniji, navodno je napisala:

“Uhvatio me je moj otac, uspio je da me prevari preko nekoga sa kim sam bila u kontaktu. Odveli su me 19. avgusta iz Cambridgea. Poslao je četiri Arapina da me uhvate, nosili su pištolje i prijetili mi. Odveli su me u kuću mog oca u Newmarketu, dali su mi dvije injekcije i punu šaku tableta; sljedećeg jutra helikopterom su me prebacili do aviona za Dubai. Zatvorena sam do danas”, prenosi dio njenog pisma The Guardian.

Sudija Visokog suda presudio je 2019. godine da je šeik Mohammed bin Rashid al Maktoum oteo obje kćeri i držao ih protiv njihove volje.

Više detalja iz istrage otkriveno je tek prošle godine, kada je policija Cambridgeshirea izvršila nalog za objavljivanje podataka Višeg suda.

Ispostavilo se da je inspektor na slučaju uspio telefonski razgovarati sa Šemsom, a zatim potvrdio ključne detalje njene priče. Ali morao je otići u Dubai kako bi je intervjuisao i dodatno istražio situaciju. Podnio je zahtjev putem Krunskog tužilaštva, ali je njegov zahtjev odbijen bez daljih pojašnjenja.