Propadanje simbola antifašizma u Srbiji

"Vidite kako je to zapušteno. Ja mislim da su oni hteli to da ruše i da prave veliki tržni centar", kaže Martinov.

Stanje spomen obeležja zavisi od dela grada

Nenad Lajbenšperger smatra da je svest o značaju antifašističkih spomenika kod građana na sve većem nivou.

"Mislim da možemo da primetimo promene koje idu na bolje. One nisu velike, ali mislim da postoje, da malo više postoji svest o tome da to ipak treba očuvati, da to zaista nije samo povezano sa ideologijom, nego i sa nekim vrednostima koje su više od toga", kaže on.