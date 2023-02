'Spektakl i seksizam' Andrewa Tatea

Hapšenje influencera Andrewa Tatea zbog optužbi za trgovinu ljudima i silovanje stavili su pod lupu njegove problematične izjave i doveli u pitanje uticaj ovog bivšeg kickboksera na mlade ljude, naročito muškarce.

"Dosta ideja podržavam, ali ne i svake", "sviđa mi se način na koji motiviše muške osobe da se dozovu", "mislim da je uspio u životu". Ovo su neki odgovori koje su našim novinarima u Sarajevu i Beogradu dali mladi ljudi sa kojima su razgovarali.

A ovo su neke od ideja koje dolaze od Andrewa Tatea: žene pripadaju muškarcima, ne bi trebale da voze, ako se stave u poziciju da budu silovane snose dio odgovornosti, muškarci su inteligentniji.

Danas se ovaj popularni influencer, takozvani "kralj toksične muškosti" i poduzetnik nalazi, zajedno sa bratom Tristanom i još dvije djevojke u pritvoru u Rumuniji. Poriču krivicu.

Uprkos tome što su njegovi računi na društvenim mrežama, osim Twitteru, blokirani, njegove ideje počevši od onih kako zaraditi novac ili kako trenirati, do onih da muškarci i žene nisu jednaki, da ne bi dao prvu pomoć muškarcu jer kako kaže "nije gey" i dalje se šire.

Zanimljivo je i to da se među državama u kojima se bilježi visoki interes za Tatea su i skoro sve zapadnobalkanske. Naime, među dvadesetak zemalja u kojima je njegovo ime najviše pretraživano na Googleu, pored Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Australije, nalaze se i Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Slovenija.

‘Nešto podržavam, nešto ne’

Većina mladih sa kojima smo razgovarali ne slaže se sa njegovim stavovima o ženama, ali prati i podržava njegove stavove o zaradi i treningu. Recimo, Albin iz Sarajeva ne podržava sve njegove ideje, no smatra da Tate nije ženomrzac.

"Ne podržavam to da govori da su žene vlasništvo, ali podržavam kad govori da na primjer žene koje se bore za njihova prava, nema ni jedno pravo sada koje muškarac ima, a žena nema”, kaže Albin. Ono što Albin možda nije znao jeste da je recimo u Evropskoj uniji dnevnica žene plaćena 14,1 posto manje u odnosu na muškarce.

Kasa sa kojim smo pričali u Sarajevu kaže ima i izjava gdje Tate govori da su žene dragocjena bića, a ima i onih u kojima govori loše o ženama što njega ne zanima.

"Većina ga smatra kao neozbiljno, kao zezanciju pa se šali nekim njegovim izjavama. Djevojke ga ne vole, mrze ga jer ih navodno vrijeđa nekim izjavama. Ja koliko sam čuo koliko ih vrijeđa toliko ih ne vrijeđa, toliko o njima govore i lijepe stvari", navodi sagovornik.

Kaže i da su njemu po Tik Toku i Instagramu više izlazili klipovi u kojima on govori kako su žene "prelijepa bića."

"Da bez njih život ne može funkcionisati normalno i da su žene glavni pojam današnjice za porodicu, ljepota ovoga svijeta. Ne podržavam šta govori da je možda neka žena kriva što je silovana."

U jeku #Metoo pokreta i optužbi na račun Harveya Weinsteina Tate je 2017. godine na Twitteru je napisao da "ako se staviš u poziciju da budeš silovana onda snosiš i dio odgovornosti." Nalog mu je kasnije blokiran.

Adnan i Elmir iz Sarajeva također kažu da im se neke Tateove ideje sviđaju, a neke ne.

"Nekada su pretjerane izjave koje on daje za medije. A nekada ima i pravo. Na primjer da trebaju danas neke žene se više posvetiti porodici, kući, da se poštuje svaka vjera, da se ne treba vređati," nadopunjuju se Adnan i Elmir, ali kažu da im se ne sviđa to šta priča o ženama.

U svojim nastupima u podcastima Tate često dovodi u vezu religijske knjige i žene uz opaske da u njima muškarci imaju više žena, a da obrnut slučaj ne postoji.

"Nije kulturno da se priča o ženama. Pretjerano je”, kažu i dodaju da mu je glupa i nepromišljena izjava da muškarci treba da posjeduju žene.

‘Ne možeš zabraniti ideju’

Bivši svjetski šampion u kick boksu, mladi šahista američkog i britanskog državljanstva i sin šahovskog velemajstora, Andrew Tate je postao popularna figura na društvenim mrežama i sa svojim stavovima o mentalnom zdravlju, savjetima kako se obogatiti što propagira i kroz svoj Hustlers univerzitet, ali i kroz svoje problematične izjave o ženama.

Izbačen je 2016. godine iz reality showa Big Brother u Britaniji nakon što je objavljen video u kojem tuče ženu, na šta je on odgovorio da je imao "pristanak" djevojke.

Tik Tok, Instagram, Facebook i YouTube blokirali su njegove račune u avgustu 2022, ali klipovi koje dijele Tateovi obožavatelji još uvijek kruže tim mrežama. U jednom od podcasta za sebe kaže da je decentralizirani brend. "Ne možeš zabraniti ideju", kaže Tate.

Danas je jedino aktivan njegov Twitter račun koji je odblokiran kada je Elon Musk, jedan od najbogatijih biznismena sveta, u novembru preuzeo ovu mrežu. Tamo Tate ima 4,9 miliona pratilaca i nastavlja da tweeta uprkos pritvoru. Podcasti sa njim dostupni su na drugim platformama poput Rumblea koji kako kažu "stvara tehnologije koje su imune na cancel kulturu."

O njegovoj popularnosti govori i to da je ime Andrew Tate bilo među deset najtraženijih imena na Googleu u prethodnoj godini.

Prema podacima istraživanja Piper Sandler rađeno među tinejdžerima u jesen 2022. godine za Sjedinjene Države top influencer bio je Andrew Tate.

Ammar Grabić, koordinator omladinskog magazina Karike kaže da su influenseri onda kada je YouTube scena na Zapadnom Balkanu tek doživjela ekspanziju, propagirali drugačije vrijednosti i pravili edukativan i zabavan sadržaj za svoje pratitelje.

"S vremenom je došla mogućnost da se kroz ovu profesiju može i zaraditi, pa se zaista 'svako' počeo baviti istim. Nažalost, sadržaj koji je trenutno 'najklikabilniji' jesu dobro poznate YouTube/TikTok drame koji pozivaju na govor mržnje i diskriminaciju."

'Znao je šta činiti’

Snimci na kojima se Andrew Tate nalazi na Tik Toku su pregledani preko 11 milijardi puta. Ali, većina pregleda ustvari dolazi preko drugih korisnika koji dijele te sadržaje.

"Andrew Tate je stekao popularnost jer je znao kako to učiniti - treniran kao TV producent, strateški je plasirao svoj sadržaj na različite mreže i profile. Nije postao tako popularan isključivo zbog svojih mizoginih stavova, već i zbog koordirane i perfidne zloupotrebe mogućnosti koje pružaju društvene mreže", kaže Hana Ćurak, sociologinja i naučna saradnica na Humboldt Univerzitetu i osnivačica platforme "Sve su to vještice".

Kako ona pojašnjava osim tog stvaranja "lažnog" organskog dometa “stvaranjem profila fanova i repostovanjem sadržaja”, Tate je također privlačan posebno mladim muškarcima zbog formata spektakla.

"Vizualnost njegovih videa je dobro kontrolirana i prikazuje materijalna dobra ka kojima učimo dječake da aspiriraju", kaže Ćurak.

Estetika vizualnih materijala Andrewa Tatea su luksuzni automobili, jahte, cigarete, mišići i novac. A sve ga ovo, izgleda, čini privlačnim mladim muškarcima.

"Mislim da je uspio u svom životu i ostvario svoj cilj", kaže Albin sa kojim smo razgovarali u Sarajevu i dodaje da se slaže sa dosta Tateovih ideja, ali ne i sa svim.

"Nije mi neki uzor u smislu šta priča, ali njegove ideje kako se finansijski omogućiti su mi uzor. I svako ko je uspio da se finansijski oslobodi, da postane bogat su mi uzor. Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs." Ono što bi on, kako kaže volio, jeste da ima dovoljno novca da ne razmišlja da li će sutra imati šta da jede ili ne.

Slično mišljenje ima i Kasa koji kaže po pitanju muške strane više su privlačni klipovi koji govore kako doći do novca, kako trenirati, napredovati.

“Kako ja mogu fizički i psihički da napredujem i to više mi muški uvažavamo nego šta govori o ženama. Opet nas muškarce zanima i da smo mi zdravi psihički, da lijepo izgledamo fizički, da imamo para, pa kasnije da možemo imati dobru djevojku. A što se tiče žena, one više uvažavaju da će doći do lošeg uticaja”, kaže Kasa iz Sarajeva.

Kako Tate zarađuje? Par dana prije hapšenja Tate je u Twitter prepisci sa klimatskom aktivisticom Gretom Thunberg rekao da ima 33 automobila. Na internetu su dostupne i njegove fotografije pored luksuznih automobila poput Bugattija i Lamborghinija. Rumunske vlasti kažu da su u sklopu istrage od braće Tate zaplijenili imovinu vrijednu više od 3,6 miliona eura, uključujući 15 luksuznih automobila i skoro isto toliko skupih ručnih satova. Rumunski servis Radija Slobodna Evropa otkrio je da braća Tate imaju registrovane četiri kompanije, od kojih jednu još iz 2018. godine. Tri od četiri su finansijski neaktivne. Aktivna kompanija kako se navodi bavi se "aktivnostima na web portalima." Prijavili su promet od oko 481.000 dolara i gubitke od 170.000 dolara. Kako piše BBC Andrew je, zajedno sa bratom Tristanom novac zaradio kroz posao sa web kamerama. Tristan je u jednom razgovoru za Mirror rekao da je cijeli posao "prevara" i da su koristili djevojke koje su prodavale "tužnu priču" muškarcima kako bi im slali novac. Kako piše Reuters, Tate je u podcastu 2021. rekao da je pokrenuo posao s web kamerama u Britaniji i da je na vrhuncu imao 75 žena koje su radile za njega i zarađivale 600.000 dolara mjesečno. Dalje navode da je sve do prošlog mjeseca, njegova web stranica nudila kurs koji je koštao više od 400 dolara i koji je zainteresovanim obećavao da će naučiti "svaki korak u izgradnji djevojke koja je pokorna, odana i zaljubljena u vas". Pored toga vodio je i Hustlers univerzitet na kojem kako kaže predavači za 49 dolara mjesečno uče kako se obogatiti. U jednom od podcasta rekao je da ima 87.000 članova, odnosno ljudi koji plaćaju učešće na univerzitetu. Hustlers je danas platforma pod novim imenom "Join the real world", za koju u promotivnom videu kažu da je napredna verzija starog univerziteta.

‘Toksična muškost’

Kako navodi osnivačica platforme "Sve su to vještice" mnoge stvari na Zapadnom Balkanu idu u korist popularnosti Andrewa Tatea.

"Tate je iznimno popularan u našim zemljama jer apsolutno potvrđuje modele toksičnog maskuliniteta koji se u našim zemljama promovišu, odobravaju, njeguju generacijama, opravdavaju i ne adresiraju."

Slično mišljenje o toksičnoj muškosti ima i Nikola Vučić, televizijski novinar i voditelj, istraživač i autor "Kritike toksične muškosti" koji kaže da je to jedna ideološka matrica društvenog bivanja muškarcem, "a ta ideološka pozadina ima svoju tradicionalnu vezu sa patrijarhatom, odnosno potrebom da muškarac nužno bude u vrhu hijerarhije."

Upravu tu ideju da je muškarac na vrhu "prehrambenog lanca" ima i Tate koji kaže da su moderno društvo izgradili muškarci, a da žene imaju drugačiju ulogu.

"Ženin posao je uvijek bilo rađanje, da se brine o porodici, da se brine o muškarcu. To je sve što trebe da urade, a muškarci su bili vani i rizikovali svoj život, gradili moderni svijet", kaže Tate u jednom od videa.

Borba za pravo glasa, za obrazovanje, jednaku platu, borba za prostor za stolom izgleda nije bilo nešto što su prema Tateu žene trebale uraditi. Kako navode na sajtu The Conversation, istraživanje pokazuje kako je feministički napredak uvijek praćen mizoginom reakcijom.

The Conversation također navodi i stav stručnjaka za rodno uvjetovano nasilje Michaela Flooda i Stephena Burrella koji kažu da je seksualno nasilje neizbježan ishod društva u kojem dječaci odrastaju učeći o verziji muškosti koja se temelji na seksizmu i rodnoj nejednakosti.

Obzirom da jedna od tri žene u svijetu iskuse neki oblik nasilja od svog partnera, odgajanje novih generacija pod modelima rodne nejednakosti i jeste problematično.

"To je posebice opasno po mentalno zdravlje, razvoj zdravih društvenih i individualnih emotivnih odnosa osoba koje su radikalizirane s jedne strane, te može biti opasno po život ili značiti izloženost fizičkom i psihičkom nasilju za osobe koje se nalaze preko puta njih", navodi Ćurak.

Ženske sjenke - Platforma RSE na kojoj govorimo o rodno zasnovanom nasilju

Vučić smatra da su mlađe generacije muškaraca danas pogubljene i "razapete" između različitih modela i kalupa u kojih se poziva da se adaptiraju.

"Takve okolnosti zloupotrebljavaju propovjednici toksične muškosti, lokalni i globalni, i dodatno hrane frustracije", kaže Nikola.

Ćurak pojašnjava da su grupe poput Tate braće nastale "od grupe izgubljenih dječaka koja plutaju bespućima interneta u potrazi za validacijom."

"Dajući im trendi ime, referirajući se na njih kao na homogenu grupu s jasnim karakteristikama, pospješuje njihov osjećaj pripadanja, izazivamo reakciju, te često osnažujemo njihov osjećaj pripadnosti i privrženosti upravo toj grupi”, kaže Ćurak uz pojašnjenje da je ove pojave u društvu potrebno shvatiti ozbiljno, a ne kao spektakl.

Ko su uzori?

Djevojke sa kojima smo razgovarali u Beogradu kažu da znaju za Andrewa Tatea, ali da ga ne prate. Marija kaže da bi se osjećala nesigurno da ga prati neko od njenih prijatelja. Slično mišljenje ima i dvadesetčetverogodišnja Ana.

"Osjećala bih se kao da moram možda da argumentujem protiv. Prosto ne znam kako bi dalje mogla sa tom informacijom. To je apsolutno apsurdna informacija da možeš da podržavaš takvo nešto. Ne postoji opravdanje za takvo ponašanje.“

Andrew Tate je sposoban da pošalje poruku do publike. Problem je u poruci. U jednom videu reći će da želi da svi žive pravedno i dobro bez obzira na spol. Reći će da želi da bude pozitivna snaga u svijetu, poručit će muškarcima da treba da rade i da se trude da postignu svoj cilj.

A onda će u drugom videu reći da ne vjeruje da je depresija bolest, da ne bi volio da žena pilot upravlja avionom jer su muškarci "staloženiji", reći će kako muškarac može varati ženu jer je to "vježba", a žena ne smije varati jer su onda uključene emocije. Ovo i mnogo više poruka sa mnogo upitnijim sadržajima mogu da dođu do bilo kojeg korisnika interneta. Naročito dječaka.

Za šta je optužen Tate? Andrew Tate je optužen za silovanje djevojke iz Moldavije koju je upoznao prvo na Instagramu u januaru 2022. a potom uživo u Londonu, da bi do marta ona došla u Rumuniju, piše Reuters na osnovu tvrdnji tužilaca. "Ništa ti se neće loše dogoditi”, pisao joj je 9. februara, "ali moraš biti na mojoj strani", navode sudski dokumenti. Sljedećeg mjeseca, kažu rumunski tužioci, Tate ju je dvaput silovao dok ju je pokušavao uključiti u operaciju trgovine ljudima usmjerenu na izradu pornografije za OnlyFans platformu, stranicu koja omogućuje ljudima da prodaju eksplicitne snimke samih sebe. Advokat Tateovih Eugen Vidineac rekao je da ne može potvrditi niti demantirati informacije o slučaju dok traje istraga. Braća su koristila prevaru i zastrašivanje kako bi stavili šest žena pod svoju kontrolu i "pretvorili ih u robinje", rekli su tužioci u dokumentu. Dvije djevojke su kasnije za rumunsku televiziju rekle da one nisu žrtve i da braća nevina. Advokat kaže da navodne žrtve braće nisu bile maltretirane, već su "živjele na grbači slavnih Tatea”, stoji u sudskom dokumentu. Vidineac je u dokumentu rekao da su Andrew Tate i Moldavka imali seks, ali je rekao da je to bilo sporazumno i optužio ju je da izmišlja tvrdnje o silovanju. Tužioci kažu da su Tateovi kontrolisali račune i zaradu žrtava na OnlyFans u iznosu koji se mjerio u desetinama hiljada eura. Braća su u operaciji žene stavljali na TikTok kako bi privukle promet na OnlyFans zbog unosnih pretplata koje ova platforma ima, rekli su tužioci. TikTok je u saopštenju naveo da je Andrewu Tateu zabranjen pristup ovoj platformi te da su poduzeli mjere protiv snimaka i računa povezanih s njim a koji su kršili zabranu "seksualno iskorištavajućeg sadržaja".

Ammar Grabić iz Karika, kaže kako se on druži sa krugom ljudi koji osuđuju Tateov narativ, ali da on ima mnogo više uticaja na djecu do 15 godina.

"Mladi većinu svog slobodnog vremena provode na društvenim medijima, tako da se svakodnevno susreću sa tiktokerima, youtuberima ili influenserima", kaže Grabić i navodi da bilo koji tip sadržaja kojeg mladi prate na internetu ima uticaj na rast i razvoj. Bez obzira radi li se o influencerima sa pozitivnim ili negativnim stavovima.

"Nedovoljna kontrola od strane roditelja te nepostojanje regulacije govora mržnje na društvenim medijima dovodi do toga da postupke, pa čak i mimiku od strane influensera, mladi koriste u svom svakodnevnom životu," kaže Grabić.

Sličnog je mišljenja i Nidal sa kojim smo razgovarali u Sarajevu, a koji kaže da ima brata od 13 godina i da misli da mlađa djeca gledaju više takav sadržaj.

“Mislim da su te generacije one koje će više poslušati savjet sa mobitela sa društvenih mreža nego što će poslušati savjet starijih, kao što sam ja imao starijeg nekog druga. I nekako je lakše kad ti kaže neko ko je prošao kroz to nego ovako preko društvenih mreža."

I Hana Ćurak navodi da je posebna opasnost za dječake nevidljivost drugačijih modela muškosti u javnom prostoru, "kao i čest izostanak pozitivnih modela muškosti u najbližoj okolini."

Ćurak također navodi da je patrijarhat ukorjenjen u naše društvo i zato ovakve pojave rezonuju sa muškarcima i ženama.

"Pronalazak istomišljenika u kriminalcima poput Tatea je opasnost za daljnju radikalizaciju i može se iz različitih uglova smatrati i inicijacijom u alternativne desničarske javnosti ili pokrete", navodi Ćurak.

Nikola Vučić kaže da je teško reći gdje muškarci ili žene treba da traže svoje uzore.

“Svi bi trebali s većom odgovornošću, emancipiranošću i medijskom psimenošću posmatrati nove medije i popularne zvijezde koje se nameću kao autoriteti i donose brze recepte za bivanje idealnim muškarcem ili idealnom ženom.”

Šta raditi?

U danima nakon hapšenja Andrewa Tatea zgovaračke grupe u Velikoj Britaniji koje kažu da društvene mreže ne uspjevaju da obuzdaju štetni sadržaj, sada traže Zakon o sigurnosti na internetu kojim će ih držati odgovornim.

Rasprava o ovom zakonu biće ubrzo održana u Domu lordova. U međuvrmenenu nekoliko škola u Velikoj Britaniji je počelo da održava časove u kojima raspravljaju o mizoginiji i šalju roditeljima savjete kako da razgovaraju sa svojom djecom.

U Bosni i Hercegovini obrazovanje, nažalost, nije relevantno i ne bavi se aktuelnim temama, kaže Namir Ibrahimović, direktor osnovne škole “Safvet-beg Bašagić” u Sarajevu.

“Koliko mi je poznato, ne postoji razgovor o Tateu, a o influenserima i njihovom medijskom sadržaju bilo je govora na časovima u školi u kojoj radim”, kaže Ibrahimović.

Kako navodi u toku prošle školske godine roditelji i uposlenici škola su imali radionice u kojima su sa učenicima trećeg razreda govorili o aktivnostima u online prostoru.

“Ohrabrimo se i pričajmo o onome što okružuje dječiju svakodnevnicu. Ako se škola ne bavi sadržajima koji zanimaju djecu, sigurno je da neko drugi hoće”, navodi Ibrahimović.

U međuvremenu, Andrew Tate ostaje u pritvoru zemlje u koju se kako je nekada rekao preselio zbog "labavijih zakona." Ipak, istraga Rumunskog servisa Radija Slobodna Evropa otkrila je da je barem dva puta kažnjavan za brzu vožnju u toj zemlji. A danas se suočava sa mnogo ozbiljnijim optužbama.

*Saradnja na tekstu: Lejla Omeragić Ćatić i Iva Gajić