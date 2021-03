Rusi učvrstili upravljačke poluge u koncernu Fortenova

Dvije ruske državne banke postale su vlasnici više od 50 posto dionica koncerna Fortenova, nastalog nagodbom vjerovnika i dobavljača propalog koncerna Agrokor Ivice Todorića.

Fortenova je koncern koji zapošljava preko 50.000 ljudi u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Mađarskoj, a temeljne su mu djelatnosti poljoprivreda, proizvodnja hrane i maloprodaja.

Na Fortenova grupu, čiji su vlasnici nekadašnji vjerovnici Agrokora, do kraja mjeseca biti će prenesene dionice Mercatora koji posluje u Sloveniji i Srbiji. Time će biti dovršen proces prenošenja portfelja sa Agrokora na Fortenovu.

U tom procesu je najveći pojedinačni dioničar Fortenove, ruski Sberbank, prepustio Fortenovi vlasništvo 18,53 posto dionica Mercatora, i zauzvrat dobio dionice Fortenove, čime je postao vlasnik 44 posto dionica te grupe.

Kako druga ruska banka VTB ima 7,5 posto dionica Fortenove, udio ruskih banaka prešao je 50 posto i sada iznosi 51,5 posto.

De iure dominantni udio

„Sberbanka je i prije imala de facto dominantni udio u Fortenovi, a sada ga ima i de iure,“ kaže za Radio Slobodna Europa (RSE) urednik portala ideje.hr Željko Ivanković.

„U tom smislu – jer znamo da ruske banke već godinu dana ili više upravljaju Fortenovom - ne očekujem nikakve bitne promjene, nego samo administrativno učvršćivanje upravljačkih poluga u Fortenovi s ruske strane“, prognozira Ivanković.

Glavni urednik gospodarskog sadržaja Hansa Media grupe Marko Biočina kaže za RSE kako je ovo povećanje postotka dionica Fortenove u vlasništvu Sberbanka jedna od posljedica kompleksnog procesa konsolidacije Mercatora unutar Fortenove, ali da to ne znači ništa bitno. Među ostalim zato što je Fortenova kompanija koja je registrirana u Nizozemskoj.

„Statut Fortenove funkcionira po nizozemskom zakonu o trgovačkim društvima tako da se velika većina najvažnijih odluka poput kupovine ili prodaje imovine ne može donositi bez dvotrećinske većine. Osim toga, ugovor sklopljen nakon nagodbe vjerovnika Agorokora ima jednu odredbu da ruske banke ne mogu imati više od 50 posto glasačkih prava, neovisno o tome koliko imaju dionica“ upozorava Biočina.

Precijenjena važnost

U javnosti se špekulira o dva moguća scenarija za budućnost - da ruske banke ostaju u Fortenovi, jer je to izlaz ruske ekonomije na toplo more, i drugi - da će im biti važno spasiti do sada uloženo, ranije u Agrokor, a sada u Fortenovu, podsjeća Ivanković.

Po njegovoj ocjeni, važnost Fortenove je precijenjena, kao što je ranije bila precijenjena važnost Agrokora, a jedan od važnijih dijelova sustava – maloprodajni lanac Konzum znači manje nego što je značio pred par godina, a i velik dio maloprodaje seli na internet.

„Sa druge strane, tu su poljoprivredni kombinati, koji su također u vlasništvu Fortenove. Koliko će poljoprivreda u Hrvatskoj značiti ovisi na kraju krajeva i o postupcima vlasnika Fortenove… Teško je prognozirati budućnost,“ zaključio je Ivanković.

Biočina ne vjeruje previše u priče o geostrateškoj dimenziji ruskog prisustva u Fortenovi: energetika i prirodni plin jesu ruski interes, ali robe kojima se bavi Fortenova – nisu.

Još jedna prodaja

U Fortenovi planiraju prodati svoju Grupu smrznute hrane (Ledo plus, Ledo Čitluk i Frikom) za 600 milijuna eura, kako bi poboljšali financijsku situaciju koncerna koja sa otplatom roll up kredita sa kamatom od 8,4 posto nikako nije ružičasta, procjenuje naš sugovornik.

„Kamata od 8,4 posto je neodrživa! Dakle, oni sve što rade rade samo za financiranje kamate. Svakome mora biti jasno da - neka se tu nešto opet pogorša - ta kamata opet izjeda firmu. Mislim da postoji ideja da se to konsolidira, da se to u komadima ili u cjelini proda, i da se vrati što veći dio novaca. Hoće li tu biti nekog utjecaja kroz odlučivanje kome će se to prodati - vjerojatno hoće, ali mislim da to nije na razini kombinacija kakve ljudi zamišljaju,“ zaključuje Biočina.

Iz koncerna Fortenova na upit RSE kažu kako nemaju što dodati svom priopćenju u kojem su izvijestili o preuzimanju kontrole u Mercatoru i procesima vezanim uz to.

Agrokor je početkom 2017. zbog nemogućnosti daljeg zaduživanja na Zapadu posudio 1,5 milijardi eura od ruskih državnih banaka Sberbank i VTB, ali ni to ga nije spasilo bankrota. Hrvatska Vlada uvodi privremenu upravu i vodi proces nagodbe vjerovnika i dobavljača, a Todorića tuži u dva postupka da je oštetio koncern Agrokor za preko 160 milijuna eura. Očekuje se da će sudski postupci potrajati i desetak godina.

Nakon nagodbe 2019. godine imovina Agrokora prenesena je na novi koncern Fortenova čiji su najveći pojedinačni vlasnici ruske banke Sberbank i VTB, američki investicijski fondovi, domaći dobavljači i drugi.