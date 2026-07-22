SAD i Ukrajina postigle značajan sporazum o saradnji u oblasti dronova

Ukrajina i Sjedinjene Američke Države potpisale su bilateralnu izjavu o namerama koja postavlja temelje za dosad neviđeno partnerstvo na polju odbrane i omogućava izvoz ukrajinskih borbenih dronova u SAD radi vojnog testiranja, navode dva izvora upoznata sa sporazumom koji su govorili za Radio Slobodna Evropa (RSE) pod uslovom anonimnosti.

"Dogovor je zaključen", rekao je jedan zvaničnik za RSE, dok je drugi izvor potvrdio da su dokument potpisale obe strane.

Bilateralna izjava o namerama uspostavlja okvir za buduću saradnju u oblasti dronova i predstavlja prvi sporazum te vrste između dve zemlje, naveli su izvori.

Ovaj potez predstavlja značajan napredak nakon višemesečnih pregovora o produbljivanju saradnje u odbrambenoj industriji, dok Pentagon nastoji da brzo dođe do inovacija koje je Ukrajina razvilaviše od četiri godine ratovanja sa Rusijom.

Očekuje se da će sporazum stvoriti formalni mehanizam za izvoz ukrajinskih kopnenih, vazdušnih i pomorskih dronova u SAD radi vojnog testiranja i procene, što bi moglo da utiče na buduće nabavke Pentagona.

Iako sama izjava o namerama nije ugovor o proizvodnji, smatra se prvim konkretnim korakom ka široj saradnji koja bi u budućnosti mogla da obuhvati i zajedničku proizvodnju ukrajinskih borbenih dronova na teritoriji SAD.

Sporazum dolazi u trenutku kada Pentagon ubrzava napore za jačanje svojih bespilotnih kapaciteta kroz novu inicijativu pod nazivom "Dominacija dronova" (Drone Dominance).

Prema informacijama do kojih je došao RSE, planirani okvir bi omogućio američkoj vojsci da traži konkretne ukrajinske modele dronova za testiranje i procenu, a ne za neposrednu operativnu upotrebu.

"Ogroman korak napred"

Inicijativa dolazi nakon više od četiri godine ubrzanih ratnih inovacija koje su Ukrajinu dovele među svetske predvodnike u proizvodnji jeftinih i u borbi proverenih bespilotnih sistema, među kojima su presretački dronovi, platforme za elektronsko ratovanje i pomorski jurišni dronovi.

Analitičari smatraju da bi sporazum mogao značajno da proširi vojno-industrijske veze između dve zemlje.

"Ovo je ogroman korak napred za američku odbranu", rekao je Dan Rajs (Rice), predsednik Američkog univerziteta u Kijevu i bivši specijalni savetnik vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine. "Već pet godina govorim da SAD treba da naprave kulturnu promenu i da uče od Ukrajine. Ovo je prvi korak."

Danijel Bolson (Daniel Balson) iz neprofitne organizacije Razom for Ukraine, rekao je da je ukrajinska tehnologija dronova postala jedan od najvrednijih vojnih izvoznih proizvoda zemlje.

"Ukrajinski dronovi su među najboljima na svetu. Testirani su u borbi, dokazali su se na ratištu i rezultat su rada nekih od najinovativnijih umova savremenog ratovanja", objasnio je za RSE.

Ukrajinski proizvođač pomorskih dronova širi poslovanje u SAD

Potpisivanje izjave o namerama dolazi u trenutku kada američko-ukrajinska saradnja u oblasti odbrambene industrije dobija na zamahu.

Ukrajinska ambasada u Vašingtonu saopštila je 21. jula da je potpisan memorandum o razumevanju između ukrajinskog proizvođača autonomnih sistema UFORCE i američkog brodogradilišta ReconCraft.

Sporazum će omogućiti ulaz porodice autonomnih pomorskih dronova MAGURA, koji su već dokazani u borbenim uslovima na američko tržište, uz proširenje saradnje u oblasti bespilotnih vazdušnih, pomorskih i kopnenih sistema.

Ukrajinska ambasadorka u SAD Olha Stefanišina (Stefanishyna) izrazila je uverenje da će sporazum "podstaći mnoge druge kompanije da slede ovaj primer i prodube saradnju SAD i Ukrajine u odbrambenoj industriji".

Partnerstvo između UFORCE-a i ReconCrafta dolazi nakon što su američke snage ranije ovog meseca prvi put upotrebile bespilotna površinska plovila u borbenim dejstvima tokom napada na iranske pomorske ciljeve.

Prema sporazumu, američka kompanija ReconCraft sa sedištem u Oregonu sarađivaće sa kompanijom UFORCE na proizvodnji pomorskih dronova MAGURA, dužine oko 7,3 metara, u SAD. Očekuje se da proizvodnja vremenom dostigne stotine, a potom i hiljade plovila koja bi američka mornarica mogla da nabavlja.

Šon Planki (Sean Plankey), direktor američkih operacija kompanije UFORCE, opisao je projekat kao model koji kombinuje ukrajinsko borbeno iskustvo sa američkim industrijskim kapacitetima, što će, kako je rekao, "pomoći da ove dokazane autonomne sposobnosti postanu dostupne Sjedinjenim Državama".

Za Vašington, sporazum predstavlja priliku za pristup brzo razvijajućim i jeftinim tehnologijama bespilotnih sistema koji su razvijani u intenzivnim borbenim uslovima, dok Pentagon traži bespilotne kapacitete koji mogu da se proizvode u velikom obimu zbog rastuće zabrinutosti izazvane pretnjama iz Rusije, Kine i Irana.

Za Ukrajinu, sporazum predstavlja još jedan korak ka integraciji njene odbrambene industrije u zapadne mreže nabavke i proizvodnje, što otvara nove mogućnosti za ukrajinske proizvođače da postanu deo dugoročnih lanaca snabdevanja savezničkih zemalja.