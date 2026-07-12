Novi američki napadi na Iran, Teheran zatvorio Hormuški moreuz

Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas vojnih napada rano u nedjelju na Iran, nakon što je Teheran proglasio Hormuški moreuz zatvorenim, a iranske snage pogodile teretni brod koji plovi pod zastavom Kipra, što je oštro eskaliralo tenzije na jednom od strateški najvažnijih plovnih puteva na svijetu.

Centralna komanda Sjedinjenih Država (CENTCOM) izvijestila je da je započela treću rundu napada ove sedmice nakon što je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) napao brod M/V GFS Galaxy dok je prolazio kroz Hormuški moreuz.

"Jedan civilni član posade se vodi kao nestao, a brod nije u stanju nastaviti putovanje zbog požara na brodu i značajnog oštećenja mašinskog prostora", naveo je CENTCOM.

"Sjedinjene Države nameću visoku cijenu nastavljajući slabiti sposobnost Irana da napada civilne pomorce i komercijalne brodove koji slobodno prolaze kroz moreuz", dodaje se, uz napomenu da se napadi izvode po naređenju predsjednika Donalda Trumpa.

Američki sekretar za odbranu Pete Hegseth potvrdio je poruku Washingtona u objavi na društvenim mrežama, napisavši: "Iran je napravio loš izbor. Sada plaćaju cijenu".

Visoki američki zvaničnik rekao je novinarima da su američke snage gađale iranske radare za vazdušno osmatranje, sisteme za pomorsko osmatranje, skladišta projektila i dronova, lokacije za lansiranje projektila i bespilotnih letjelica, te lansere raketa zemlja-vazduh, u pokušaju da oslabe vojne sposobnosti Teherana.

Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama širom južnog Irana nakon napada. Državna televizija IRIB objavila je da su se tri eksplozije čule u Bandar Abasu i dvije u Siriku, dok su dodatne eksplozije prijavljene na ostrvu Kešm, a sva ta mjesta gledaju na Hormuški moreuz.

U saopštenju izdatom nekoliko sati nakon pokretanja vazdušnih napada, američke snage su navele da su pogodile oko 140 iranskih vojnih ciljeva, čime je ukupan broj ove sedmice dostigao 300, u nastojanju da se "oslabi sposobnost Irana da napada civilne pomorce i komercijalne brodove koji slobodno prolaze kroz moreuz".

Iran zatvorio plovni put, upozorio na odmazdu

Najnovija američka operacija uslijedila je nakon jednog od najznačajnijih poteza Irana u konfrontaciji s Washingtonom: zatvaranja Hormuškog moreuza do daljnjeg.

U saopštenju koje je prenio IRIB, mornarica IRGC-a navela je da je nekoliko brodova pokušalo proći kroz moreuz koristeći ono što je opisala kao "neovlaštenu" ili "neodobrenu rutu", uprkos ponovljenim upozorenjima.

"Brod koji je ugrozio pomorsku sigurnost isključivanjem svojih sistema je pogođen i zaustavljen", saopštio je IRGC, ne identifikujući brod.

IRGC je naveo da je jedan brod pogođen onim što je opisano kao hitac upozorenja prije nego što je zaustavljen.

"Hormuški moreuz će biti zatvoren do daljnjeg i do okončanja američkih intervencija u ovoj oblasti, te nijednom brodu neće biti dozvoljen prolaz", navodi se u saopštenju.

IRGC je upozorio da će svaka dalja vojna akcija protiv Irana izazvati "oštar odgovor" i da bi dodatne regionalne baze mogle biti meta.

Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) odvojeno su saopštile da su primile izvještaj o incidentu devet nautičkih milja od obale Omana.

"Vojne vlasti su izvijestile da je kontejnerski brod pretrpio oštećenja na zadnjem dijelu, što je izazvalo požar na brodu", naveo je UKMTO.

Izvještaj o pomorskoj sigurnosti bio je u skladu s navodima CENTCOM-a da je brod pod kiparskom zastavom pretrpio značajnu štetu i da je ostao nesposoban da nastavi svoje putovanje.

Diplomatski napori posustaju pred vojnom eskalacijom

Vojna eskalacija uslijedila je u trenutku kada se činilo da diplomatski napori u Omanu propadaju.

Iranski ministar inostranih poslova Abas Arakči sastao se s omanskim ministrom vanjskih poslova Sajidom Badrom Albusaidijem kako bi razgovarali o mehanizmima za osiguranje sigurne navigacije kroz Hormuški moreuz, navodi Teheran.

Ranije je Oman rekao da će se razgovori s Iranom nastaviti i na tehničkom i na političkom nivou u nastojanju da se postignu sporazumi u skladu s međunarodnim pravom u vezi s plovidbom kroz ovaj plovni put. Američki zvaničnici nisu učestvovali u tim razgovorima.

RSE saznaje iz diplomatskih izvora da su omanski posrednici predali prijedloge iranskoj delegaciji s ciljem rješavanja sporova oko pomorske plovidbe. Visoki zvaničnici odbili su komentarisati suštinu prijedloga.

Prema diplomatskim izvorima upoznatim s razgovorima, Iran je napustio pregovore rekavši da će se vratiti nakon što postigne jedinstven interni stav o prijedlozima koji bi omogućili slobodu plovidbe kroz omanske vode u južnom dijelu moreuza bez plaćanja naknada.

Ubrzo nakon toga, iranski aparat nacionalne sigurnosti odgovorio je otvaranjem vatre na komercijalni brod i objavom zatvaranja plovnog puta.

Posljednjih mjeseci, Trump je promovisao ono što je nazvao južni "autoput", rutu za isporuku koja brodove drži bliže obali Omana, a dalje od iranskih teritorijalnih voda.

Teheran je više puta navodio da se samo njegova preferirana ruta, koja prolazi bliže iranskoj obali, smatra sigurnom, a ranije je bio optuživan za gađanje brodova koji koriste omansku rutu.

Rat riječima povećava rizik od šireg sukoba

Najnoviji sukob odvija se u pozadini sve nestabilnije političke situacije. Novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamenei, obećao je osvetu za ubistvo svog oca i prethodnika, Alija Hameneija, rekavši da se odmazda "neizbježno mora izvršiti".

"Ovo pitanje ne zavisi ni od mog ličnog postojanja ni od postojanja drugih zvaničnika. Bili mi prisutni ili ne, to će se dogoditi", rekao je on, dodajući da je Iran sastavio listu pojedinaca koji će biti meta.

Nekoliko sati ranije, Trump je upozorio da bi bilo kakav pokušaj atentata na njega izazvao silovitu vojnu odmazdu Sjedinjenih Država.

"Hiljadu projektila je repetirano, napunjeno i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a hiljade drugih će odmah uslijediti", napisao je Trump na mreži Truth Social, rekavši da će Sjedinjene Države "potpuno desetkovati" Iran ako se takva prijetnja materijalizuje.

Ove razmjene poruka dolaze nakon privremenog prekida vatre koji je nakratko zaustavio borbe nakon rata koji je izbio krajem februara sa širokim američko-izraelskim napadima na Iran. Trump je od tada proglasio prekid vatre praktično završenim, rekavši istovremeno da ostaje otvoren za nove pregovore.

Analitičari upozoravaju na sužavanje prostora za diplomatiju

Analitičari kažu da je odluka Irana da zatvori Hormuški moreuz i napadne komercijalne brodove označila još jedan korak unazad za diplomatske napore.

"Iranski režim još jednom dokazuje da kada Sjedinjene Države pruže ruku u duhu diplomatije, iz Teherana nailaze na stisnutu pesnicu", rekao je za RSE Jason Brodsky, direktor politike u organizaciji United Against Nuclear Iran.

"Sjedinjene Države će morati eskalirati situaciju kako bi poslale poruku Islamskoj Republici."

Zatvaranje Hormuškog moreuza, kroz koji obično prolazi oko jedne petine globalnih zaliha nafte, značajno povećava rizik od šire regionalne nestabilnosti i moglo bi imati velike posljedice po međunarodna energetska tržišta ako se poremećaj nastavi.

Dok diplomatija s mukom pronalazi uporište, a i Washington i Teheran učvršćuju svoje stavove, najnovije vojne razmjene naglašavaju sve veću opasnost da bi se sukob mogao proširiti daleko izvan Zaliva.