SAD pokrenule nove udare na Iran nakon što je Tramp najavio ponovne blokade

Američka vojska saopštila je da je pokrenula novi talas vazdušnih udara na ciljeve u Iranu kako bi pomogla u obezbeđivanju Ormuskog moreuza, samo nekoliko sati nakon što je predsednik Donald Tramp (Trump) izjavio da ponovo uvodi blokadu ovog ključnog plovnog puta.

"Ovi udari će nastaviti da nanose veliku štetu iranskim snagama i umanjiti njihovu sposobnost da napadaju nedužne civile i komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu", saopštila je Centralna komanda SAD kasno 13. jula, trećeg uzastopnog dana od početka napada.

Iranski državni mediji izvestili su o eksplozijama na nekoliko ostrva duž južne obale Irana, uključujući Kiš, Kešm i Abu Musu.

Napadi su najnoviji znak raspada sporazuma potpisanog prošlog meseca, kojim su bili utvrđeni uslovi pod kojima bi dve strane pregovarale o mirovnom sporazumu.

Američki mediji ranije su 13. jula preneli da je Tramp tokom vikenda obavestio Kongres da su Sjedinjene Države ponovo u ratu sa Iranom, čime je započeo period od 60 dana tokom kojeg može da koristi vojsku za izvođenje udara bez formalnog odobrenja zakonodavaca.

Obraćajući se novinarima u Beloj kući kasno 13. jula, Tramp je rekao da su napadi usmereni na onemogućavanje iranskih kapaciteta za ometanje pomorskog saobraćaja u moreuzu.

Dodao je da je, uprkos tri noći uzastupnih napada na Iran, dogovor o okončanju sukoba i dalje moguć.

"Da, mislim da je dogovor moguć. Naravno da mislim", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu. "Imali smo dogovor sa njima pre dva dana, a onda su rekli: 'Ne možemo da postignemo taj dogovor. Moramo dodatno da pregovaramo o njemu.'"

Ranije tokom dana Tramp je za Fox News rekao da bi Sjedinjene Države mogle da preuzmu kontrolu nad moreuzom, kroz koji se u vreme mira odvija oko petine svetskog energetskog transporta i koji je postao jedno od glavnih bojišta ovog sukoba.

"Sjedinjene Američke Države će od ovog trenutka biti poznate kao 'ČUVAR ORMUSKOG MOREUZA', ali će, u skladu s tim i radi PRAVIČNOSTI, biti nadoknađeni svi troškovi neophodni za obavljanje posla obezbeđivanja bezbednosti i sigurnosti ovog veoma nestabilnog dela sveta, po stopi od 20 odsto na sav prevezeni teret", napisao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

Korpus islamske revolucionarne garde Irana (Islamic Revolutionary Guards Corps – IRGC) saopštio je neposredno pre Trampove objave na društvenim mrežama da je jedini način za obnovu redovnog brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz okončanje američke vojne intervencije u tom plovnom putu.

U oštro intoniranom saopštenju objavljenom nakon toga, vrhovna iranska združena vojna komanda saopštila je da SAD nemaju nikakvu ulogu u odlučivanju o budućnosti Ormuskog moreuza, upozorivši da zemlje koje sarađuju sa Vašingtonom "snose punu odgovornost za svaku nesigurnost i eskalaciju rata u regionu".

Iranski državni mediji izvestili su o eksplozijama na nekoliko ostrva duž južne obale Irana, uključujući Kiš, Kešm i Abu Musu.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je 13. jula da su dva tankera te zemlje gađale iranske krstareće rakete u južnom plovnom koridoru Ormuskog moreuza, u teritorijalnim vodama Omana, pri čemu je poginuo jedan član posade iz Indije, a osam osoba je ranjeno.

Iran je izveo napade na nekoliko svojih suseda u Persijskom zalivu, kao i na brodove u moreuzu za koje tvrdi da krše njegova pravila za prolazak tim plovnim putem.

Vojska Jordana saopštila je 14. jula da je presrela četiri rakete lansirane iz Irana, dok je iranska Revolucionarna garda tvrdila da je izvela napade na Bahrein, Jordan, Kuvajt i Oman, navodeći da su mete bili američki vojni objekti.

Pregovori SAD i Irana pod znakom pitanja usled eskalacije

Pitanja o sudbini sporazuma koji je probudio nade u mir prisutna su već nekoliko dana.

Tramp je prošle nedelje rekao da je Memorandum o razumevanju za njega nevažeći, ali je dodao da pregovarači mogu da nastave razgovore ukoliko smatraju da postoji mogućnost napretka ka mirovnom sporazumu. Međutim, napadi tokom vikenda dodatno su umanjili te izglede.

Tramp je 12. jula rekao za CNN: "Sinoć smo ih veoma žestoko pogodili", i tvrdio da su Vašington i Teheran bili blizu dogovora pre najnovije razmene vatre.

"Odustajali su od svega, a onda su, odjednom, dva sata kasnije, dronom pogodili jedan brod. Sa tim ljudima nešto nije u redu", rekao je.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči (Abbas Araqchi) tokom vikenda sastao se sa omanskim ministrom spoljnih poslova Sajidom Badrom Albusaidijem (Sayyid Badr Albusaidi) kako bi razgovarali o mehanizmima za obezbeđivanje bezbedne plovidbe kroz Ormuski moreuz, saopštio je Teheran.

Oman je ranije saopštio da će razgovori sa Iranom biti nastavljeni na tehničkom i političkom nivou, s ciljem postizanja dogovora koji bi bili u skladu sa međunarodnim pravom u vezi sa plovidbom kroz taj plovni put.

U tim razgovorima nisu učestvovali američki zvaničnici.

Radio Slobodna Evropa (RSE) saznao je iz diplomatskih izvora da su omanski posrednici iranskoj delegaciji predali predloge usmerene na rešavanje sporova u vezi sa pomorskom plovidbom. Visoki zvaničnici odbili su da komentarišu sadržaj tih predloga.

Prema diplomatskim izvorima upoznatim sa razgovorima, Iran je napustio pregovore uz poruku da će se vratiti nakon što usaglasi jedinstven unutrašnji stav o predlozima koji bi omogućili slobodu plovidbe kroz omanske vode u južnom delu moreuza, bez naplate taksi.

Ubrzo nakon toga, iranski aparat nacionalne bezbednosti odgovorio je otvaranjem vatre na jedan trgovački brod i objavio zatvaranje plovnog puta.

Poslednjih meseci Tramp je promovisao ono što naziva "Južni koridor" – pomorsku rutu kojom brodovi plove bliže obali Omana i dalje od iranskih teritorijalnih voda.

Teheran je više puta insistirao da je jedino ruta koju preferira, a koja prolazi bliže iranskoj obali, bezbedna, dok su ga ranije optuživali za napade na brodove koji koriste omansku rutu.

Rat rečima povećava rizike

Najnoviji sukob odvija se u sve nestabilnijem političkom okruženju.

Novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei), obećao je osvetu za ubistvo svog oca i prethodnika Alija Hamneija, rekavši da "odmazda neizbežno mora biti sprovedena".

Ali Hamnei, koji je poginuo na početku rata u američkim i izraelskim vazdušnim udarima 28. februara, sahranjen je 9. jula u svetilištu Imama Reze u Mašhadu.

"To ne zavisi ni od mog ličnog postojanja, niti od postojanja drugih zvaničnika. Bili mi prisutni ili ne, to će se dogoditi", rekao je, dodajući da je Iran sastavio spisak osoba koje će biti mete.

Nekoliko sati ranije Tramp je upozorio da bi svaki pokušaj atentata na njega izazvao snažan vojni odgovor Sjedinjenih Država.