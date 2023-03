Ambasada SAD-a u BiH poziva političke i vjerske vođe da se 'ne kockaju mirom po drugi put'

"Sjedinjene Američke Država (SAD) pozivaju lidere u Bosni i Hercegovni (BiH) da se ne kockaju mirom po drugi put", navodi se u saopštenju 6. marta Ambasada SAD-a u BiH.

Saopštenje je stiglo nakon izjave Huseina Kavazovića, Reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te Milorada Dodika, predsjednika bh. entiteta Republika Srpska (RS).

Husein Kavazović izjavio je 5. marta, gostujući na MTV Igman, da se Bosna i Hercegovina treba braniti u institucijama države, te da se ne smije dozvoliti da se one ruiniraju i slabe.

"Moramo pokazati da smo na svaki način spremni braniti institucije države Bosne i Hercegovine, a kada one padnu, a imali smo to 1992. kada su one pale, moramo biti spremni braniti ovu zemlju i oružjem. O tome ne treba niko da ima dileme da to moramo raditi. Moramo to raditi. Ali sada je mir, sada su institucije na potezu i neka rade svoj posao“, rekao je tada Kavazović.

Iz ambasade su poručili da su "Sjedinjene Države to godinama osuđivale, i da će to osuđivati, bilo da takve riječi dolaze od političkih ili vjerskih vođa.

"Posebno je razočaravajuće kada bilo koji vjerski vođa pominje ili prijeti nasiljem kao rješenjem problema u BiH", navode iz Ambasade.

Iz Ambasade SAD-a istovremeno ističu da je dobra Dodikova sugestija da postoji veća potreba za mirom i tolerancijom u BiH, ali se ova preporuka mora jednako primijeniti na političke vođe BiH, kao i na njezine vjerske vođe, i ništa manje na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Šta su rekli Kavazović i Dodik?

Iz Ambasade su podsjetili da je Kavazović tokom vikenda "podijelio neka svoja viđenja prijetnji za BiH institucije."

Naveli su da je na Kavazovićevu izjavu reagovao predsjednik RS-a Milorad Dodik, i poručio da bi Kavazović, kao vjerski poglavar, trebao "promovisati mir i toleranciju".

Ambasada SAD-a u BiH se složila sa prvim dijelom izjave, navodeći da je Kavazović u pravu kada kaže da postoje stalni pokušaji da se potkopaju institucije BiH.

"Ti napadi dolaze od političara poput Milorada Dodika, koji često napada državu riječima i djelima", navode iz Ambasade. Objašnjavaju da je Dodik nedavno označio državu BiH kao "Muslimansku laž", te da redovno implicira da će odvojiti entitet RS od BiH.

Iz Ambasade se kažu da bi Dodik trebao otvoreno reći ukoliko su te njegove riječi beznačajne i slušatelji ih ne trebaju shvatiti ozbiljno, kako bi ga javnost mogla od sada ignorisati.

"Ukoliko nisu, onda ga ne treba čuditi ako nakon bezbroj verbalnih i drugih napada na BiH neki od njenih građana vjeruju da je možda došlo vrijeme kada će morati da je brane od njega.