Emirates Global Aluminium ozbiljan kandidat za kupca Aluminija

Emirates Global Aluminium mogao bi biti kupac mostarskog Aluminija, kompanije koja je dva dana pred najavljenim gašenjem, dok se za petak očekuje šta će o tome reći i ponuditi drugi potencijalni investitor, švicarski Glencore. Radnici, koji su u četvrtak protestovali pred zgradom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), dok je trajala sjednica Vlade i sastanak sa arapskim privrednicima, nadaju se da kompanija neće biti zatvorena.

Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić, nakon sastanka sa predstavnicima jednog od potencijalnih strateških partnera Emirates Global Aluminium, kazao je da je ta kompanija izrazila snažnu zainteresovanost za rješavanje problema mostarskog Aluminija, pogotovo duga koji iznosi skoro 300 miliona maraka (oko 150 miliona eura).

Emirates Global Aluminium najavio je kako će već od petka (5. juli) početi finansijsku i tehničku analizu, te procijeniti vrijednost, a nakon toga ući uz pregovore o mogućem modelu preuzimanja kompanije.

Plan je, kako je istakao ministar Džindić, da u Aluminiju povećaju proizvodnju za 100 posto, ali i da su zainteresirani da umjesto samo sirovine rade i na finalnim prozvodima, što je fokus investirora i njihovih kompanija Emal i Dubal. Radnici su, kako je naveo Džindić, arapskoj kompaniji vrijedan resurs, te bi se podrazumijevalo da ostanu i nakon preuzimanja.

Za razliku od švicarske kompanije Glencore, koja je također zainteresirana i s kojom će pregovori biti nastavljeni u petak, arapski investitori su, prema Džindićevim riječima, bili konkretniji i nisu tražili od Vlade Federacije BiH bilo kakve finansijske ustupke ili potpore te da bi se, prema njihovom planu, za tri do šest mjeseci u Aluminiju mogla napraviti uspješna priča.

S obzirom da Aluminiju zbog dugovanja koja ima za električnu energiju prema Elektroprivredi HZHB prijeti isključenje struje do petka u ponoć, što bi značilo, prema mišljenju radnika, i gašenje kompanije, ministar Džindić je upitan hoće li se to i desiti kratko odgovorio: "Koliko smo puta to do sada čuli?".

Ministar je, pojašnjavajući šta čeka Aluminij, potom kazao: "Plan je da se do Nove godine napravi model funkcionisanja. Aluminij nekako do Nove godine mora preživjeti, a onda ili ulazak strateškog partnera ili kraj".

Prema onome što je do sada navedeno, Glencore je pristao da cijenu električne energije plaća 50 eura po satu do Nove godine, a onda da vrlo vjerovatno iznajmi jedan termoblok u kome bi dovlačio svoj ugalj, proizvodio struju te napajao Aluminij. O mogućem otpisu duga za električnu energiju, kako je kazao ministar Džindić, nije se razgovaralo, ali o preuzimanju dugova uz olakšice, moglo bi se doći do dogovora.

Oko 150 radnika mostarskog Aluminija, koji je pred gašenjem, u četvrtak je na protestu pred Vladom FBiH tražilo odluke koje bi produžile poslovanje ove fabrike, a koja električnu energiju ima obezbijeđenu do petka u ponoć.

U međuvremenu, predstavnici sindikata i radnici sastali su se s premijerom FBiH Fadilom Novalićem i resornim ministrom Nerminom Džindićem, a nakon sastanka su okončali proteste i zaputili se ka Mostaru, rekavši da će više informacija o njihovoj poziciji biti poznato u petak, nakon što se Vlada sastane s potencijalnim strateškim partnerom – švicarskim Glencorom.

Ključni problem Aluminija je, podsjećaju radnici, cijena električne energije koja je toj kompaniji najvažnija sirovina, a koju Aluminij mora nabavljati po tržišnim cijenama, te firma već godinama samo proizvodi gubitke.

Nakon sastanka u Vladi, član Nadzornog odbora Aluminija Samir Anić izjavio je da im je rečeno kako je švicarska firma Glencore spremna preuzeti plaćanje električne energije do kraja godine, dok se ne završi rekonstrukcija firme.

"Vjerujemo da će pristati da plaćaju redovnu cijenu električne energije. Oni su jaka firma i oni mogu obezbjediti da mi preživimo. Nas ne zanima ko će nas kupiti, najbolje bi bilo da neko otkupi dionice koje ima Vlada FBiH", kazao je Anić.

On je naveo kako niko još nije obećao novac, te da će se više znati sutra, kada je sastanak sa predstavnicima Glencora, dok je već danas sa predstavncima kompanije iz Dubaija.

"Rekli su nam da će se insistirati na očuvanju radnih mjesta. Više u ovom trenutku ne mogu reći, kao ni pretpostaviti koji će biti daljnji koraci", kazao je nakon sastanka Romeo Biokšić, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika Aluminija.

Istovremeno, dok je trajao protest radnika, Vlada FBiH je na sjednici u četvrtak usvojila informaciju o aktivnostima oko u Aluminija od 2015. do 2019. godine, a u kojoj se navodi kako je tražen način "za reprogramiranje dugova nastalih usljed rasta cijene električne energije i sirovina na tržištu, te problemima u kašnjenju uplate redovitih poreznih obveza Društva".

"U prethodnom periodu Vlada FBiH je u saradnji sa Upravom Aluminija d.d. Mostar obavila niz razgovora sa zainteresiranim investitorima. Međutim, problem cijene električne energije i dalje ostaje gorući za Aluminij d.d. Mostar a s čim su upoznati i potencijalni investitori. Cijena električne energije se formira na tržištu električne energije i Vlada FBiH nema načina niti mehanizma da na bilo koji način utječe na nju. Ona je strogo dirigirana ponudom i potražnjom kao i utjecajem velikih proizvodača na tržištu", navedeno je u Informaciji Vlade.

Navedeno je takođe kako je u 2018. godini Vlada, uz ostalo, dala 2,1 milion konvertibilnih maraka (KM) za uplatu doprinosa za 884 radnika za posljednji kvartal 2017. godine te dala saglasnost za reprogram duga Aluminija prema JP Elektroprivreda HZ HB u iznosu od 207 KM.

Vlada je takođe, navodi se, dala 1,1 milion KM za provođenje revizije poslovanja u funkciji restrukturiranja ili privatizacije, Odlukom o finansijskoj konsolidaciji ponovno odobrila reprogram dugovanja evidentiranih do 30.9.2013.godine.

"Bitno je istaći da je na dan 31.12.2014. dug privrednog društva Aluminij d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar iznosio je 128,2 miliona KM, te da zaključno s 30.6.2019. taj dug iznosi 293 miliona KM. Ovo ukazuje da je dug privrednog društva Aluminij d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar rastao za oko 30 miliona KM godišnje", konstatovala je Vlada.

Članovi Uprave Aluminija d.d. Mostar juče su na konferenciji za novinare potvrdili da ne vide rješenje koje bi moglo zaustaviti gašenje pogona ove kompanije u subotu.

Na pres-konferenciji u Upravi kompanije direktor Aluminija Dražen Pandža je novinarima saopćio da, kako sada stvari stoje, nema nade za kompaniju i da će Aluminij sa prvom minutom ove subote morati ugasiti proizvodnju.

"Izgubili smo kompaniju za našu djecu, od subote će Aluminij najvjerojatnije prestati raditi. Sav uloženi trud nije urodio plodom", rekao je Pandža na pres-konferenciji, održanoj usred višesatnog zasjedanja Nadzornog odbora firme.

U proteklim godinama Aluminij je poslovao sa milionskim gubitkom.

Nekoliko sastanaka sa čelnicima Vlade Federacije BiH, koja je od 2013. godine vlasnik 44 posto udjela u kompaniji, koliko imaju i mali dioničari, dok Republika Hrvatska ima 12 posto, nije dalo rezultata.