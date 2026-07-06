Ispraćaj Hamneija seli se iz Teherana u Kom

Iranske vlasti uvele su opsežne sigurnosne mjere 6. jula, uključujući zatvaranje zračnog prostora iznad Teherana, dok su se javne pogrebne ceremonije za preminulog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija premjestile iz glavnog grada u sveti grad Kom.

Procesija kroz Teheran trajala je oko 12 sati, prije nego što su dodatne ceremonije trebale biti održane u Komu i šiitskim svetim gradovima u Iraku, a završetak sahrane Hameneija planiran je u Mašhadu 9. jula. Privremena, lokalizirana ograničenja letova također će biti na snazi od 7. jula do njegove sahrane dva dana kasnije.

Tijelo preminulog vrhovnog vođe stiglo je u Kom kasno 6. jula, prema informacijama državne televizije, koja je emitovala snimke helikoptera koji prevozi njegovo tijelo i slijeće u grad od 1,2 miliona stanovnika.

Državni mediji su ranije prikazali velike mase ljudi koje prate Hameneijev kovčeg kroz glavni grad nakon što je dva dana bio izložen u Teheranu u kompleksu Grand Mosalla.

Zvanična novinska agencija IRNA tvrdila je da je učestvovalo nekoliko miliona ljudi, ali nisu naveli tačan broj.

Organizatori su također očigledno nastojali izbjeći ponavljanje smrtonosnog stampeda koji je obilježio sahranu Homeinija, kada je u naletu mase poginulo deset osoba, a povrijeđeno više od 10.000.

Tokom početnih obilježavanja postavljene su masivne betonske barijere oko Hamneijevog kovčega što odražava pojačanu zabrinutost za kontrolu mase. Ceremonije su, prema izvještajima, protekle bez većih incidenata.

Iransko rukovodstvo predstavlja ispraćaj kao pokazatelj kontinuiteta i otpornosti nakon petosedmičnog sukoba s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama koji je počeo Hameneijevim ubistvom tokom izraelsko-američkih zračnih udara 28. februara.

Zvaničnici su više puta predstavljali izlaznost kao dokaz nacionalnog jedinstva uprkos ratu, a ceremonije dolaze nakon masovnih antivladinih protesta ranije ove godine koji su završili brutalnom represijom.

Pažnja je i dalje usmjerena na Hameneijevog nasljednika, njegovog drugog sina Mojtabu Hameneija, koji se još nije pojavio u javnosti otkako je imenovan za vrhovnog vođu i za kojeg se izvještavalo da je ranjen u istim napadima u kojima je ubijen njegov otac.

U međuvremenu nisu objavljeni ni video ni audio snimci sa njim, što dovodi do pitanja o njegovom zdravlju i sposobnosti da obavlja dužnosti vrhovnog vođe. Ostala tri Hameneijeva sina, koji su se također držali podalje od javnosti od početka rata, prisustvuju pogrebnim ceremonijama.

Značajno je i prisustvo vrhovnog komandanta Islamske revolucionarne garde (IRGC) Ahmada Vahidija, koji se prvi put javno pojavio nakon mjeseci kada je odao počast Hameneijevom kovčegu 3. jula.

On je bio pritajen od početka sukoba zbog zabrinutosti da bi visoki iranski komandanti mogli biti meta atentata. Esmail Kaani, šef Quds snaga IRGC-a koji se također rijetko pojavljuje u javnosti također je viđen 6. jula.

Prisutan je bio i predsjednik Masud Pezeškijan. Međutim, većina preživjelih bivših iranskih predsjednika, od kojih su neki imali zategnute odnose s Alijem Hameneijem, nije viđena, iako je bivši predsjednik Mahmud Ahmadinedžad primijećen kako prisustvuje pogrebnoj procesiji zajedno s drugim ožalošćenima.

Delegacije Hamasa i Hezbollaha također su prisustvovale, što naglašava dugogodišnje veze Teherana s oružanim grupama na Bliskom istoku.

Hamas Sjedinjene Američke Države i Evropska unija označavaju kao terorističku organizaciju. Hezbollah je također označen kao teroristička organizacija od strane Washingtona, dok je njegovo vojno krilo na listi terorističkih organizacija Evropske unije.