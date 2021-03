Istarska malvazija i dalje stiže na Vučićevu adresu

Ovih dana se na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića mogu videti fotografije boca istarske malvazije, poznate sorte vina, koje dobija na poklon.

Ali ovi darovi ne stižu zbog toga što je predsednik Srbije poznat kao ljubitelj vina nego što je izjavio da je istarska malvazija, koja se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji, „odvratno vino koje ničemu ne služi“.

Vučić je izjavio da će još dugo „okajavati“ malvaziju bez obzira na izvinjenje koje je uputio proizvođačima iz Istre, najvećeg jadranskog poluostrva, priznajući da mu i dalje stižu ponude da proba ovo vino.



A slovenačka vinarija „Vinakoper“ nije se zadržala na ponudi već je na adresu predsednika Srbije poslala dve boce svojih vina, od kojih je jedna malvazija Capo D'Istria.

„Prihvaćamo izvinjenje gospodina Vučića, nismo ništa zamerili“, kaže za RSE Miloš Katić, pomoćnik direktora vinarije „Vinakoper“.

Među zemljama u koje ova vinarija iz Kopra, u Slovenačkoj Istri, izvozi vina jeste i Srbija.

„Želimo što više vina da prodamo u Srbiji. Mislimo da je Srbija, pogotovo Beograd, jedna krasna prilika za nas“, navodi Katić.

Vučić je uz fotografiju dve boce vina koje su mu poslali vinari iz Kopra, 15. marta na Instagramu napisao da su pokazali da su i ljubazniji i pametniji od njega.



„A verujem da sam iz svojih grešaka, ipak, nešto naučio. Kada popijem ovo vino, javiću utiske. Dragi prijatelji, živeli!“, napisao je predsednik Srbije.

I u Udruženju „Vinistria“, koje okuplja vinogradare i vinare s područja Istarske županije u Hrvatskoj kažu da prihvataju izvinjenje.

„Mislim da je isprika bila vrlo korektna, možda čak i neočekivana u jednom momentu. Možda je čovjek imao loš dan pa mu je izletjelo nešto što nije htio“, rekao je za RSE Nikola Benvenuti, predsednik Udruženja „Vinistria“.

On dodaje da ne bi ulazio u ukuse Aleksandra Vučića i motive onoga što je rekao o istarskoj malvaziji.

„Svako ima pravo na svoje mišljenje i način izražavanja imamo svi različiti“, navodi Benvenuti.

Porodična vinarija Benvenuti iz malog mesta Kaldir, pored Motovuna, godišnje proizvode oko 100.000 boca vina koje izvozi u 13 zemalja Evrope i Amerike, a Srbija je bila jedna od prvih izvoznih zemalja pre više od deset godina. I upravo malvaziju najviše izvoze u Srbiju gde, kaže Benvenuti, imaju verne potrošače.

No, na pitanje hoće li poslati neku bocu malvazije Aleksandru Vučiću, Benvenuti odgovara da „nema razloga da mu se šalje nešto što mu se ne sviđa“.

Reakcije zvaničnika

Na Vučićeve ocene prvi je reagovao Boris Miletić, gradonačelnik Pule, grada u Istarskoj županiji u Hrvatskoj, koji je već 6. marta pozvao predsednika Srbije da dođe u Istru „ako želi nešto da nauči o vrhunskom vinu, suživotu i toleranciji“.

„Izvinjenje je upućeno, prije svega, našim vrijednim vinarima koji ulažu veliki trud, veliku ljubav kako bi proizvodili vrhunska vina što dokazuju brojna svjetska priznanja“, kaže Miletić za RSE nakon Vučićevog izvinjenja.

On navodi da na svim smotrama istarski vinari redovno osvajaju zlatne medalje.

„A možda najljepši dio je bio protekle godine kada smo na ’Dekanteru’ (Decanter, svetsko takmičenje vina, prim. aut.) dobili platinastu medalju što je najveći vrhunac za bilo koje vino“, dodaje Miletić.

Gradonačelnik Pule kaže da nije dobio odgovor iz Predsedništva Srbije povodom poziva Vučiću da poseti Istru, ali dodaje da je taj poziv otvoren.

„Ja mogu razumjeti da se ukusi razlikuju, da svatko ima neke svoje preference i mogu razumjeti da gospodin Vučić cijeni srpska vina, ja ih isto cijenim, međutim, to ne znači da treba vrijeđati bilo koje drugo vino, odnosno bili čiji drugi trud“, kaže Miletić, koji je i predsednik Istarskog demokratskog sabora (IDS).

Vučićevi izjavu preneli su brojni mediji u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji.

Šta je Vučić rekao o istarskoj malvaziji?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je naime 5. marta u intervjuu za sarajevsku Televiziju Face izneo ocene da je istarska malvazija loše vino.

„Znate zašto Srbi i dalje piju neku malvaziju iz Istre koja je đubre u odnosu na vino koje mi možemo da mu ponudimo? Pa, zato što se seća, pre 25 godina je mogao da bude sa devojkom na obali mora, pa lepo mi miriše na to vreme, a vino odvratno, ničemu ne služi“, rekao je Vučić.

Sutradan se u Beogradu, na pitanje novinara da komentariše prve reakcije iz Hrvatske, Vučić našalio da bi trebalo da bude ozbiljno kažnjen što se „drznuo da ima svoje mišljenje i ukus“.

„Zbog toga bi trebalo formirati jedan ad hoc tribunal, a kada je u pitanju Vučić najbolje da to bude haški tribunal i da me gone zbog toga što sam rekao da mi se ne sviđa malvazija i da Srbija ima mnogo bolja vina“, rekao je Vučić 6. marta nakon sastanka sa kineskom ambasadorkom Čen Bo.

Zvanično izvinjenje

Predsednik Srbije se ipak, 7. marta, sa svog zvaničnog Instagram naloga „Budućnost Srbije“ izvinio vinarima u Istri jer, kako je rekao, iako nije veliki ljubitelj malvazije, „nema nikakvo pravo da vređa trud i rad vinogradara i vinara koji se bore za svoj proizvod“.



„Molim sve vinare u Istri da mi oproste zbog ovoga jer to što ja nešto ne volim ne znači da to nije dobro i ne znači da ja to moram da znam. Da mi oproste i da im kažem hvala unapred što su prihvatili ovo moje izvinjenje, a ja ću voditi računa da takve greške ne pravim“, rekao je Vučić u video poruci.

Da ovim izvinjenjem priča nije završena priznao je 18. marta tokom gostovanja na Radio-televiziji Srbije (RTS).

„Okajavaću grehe zbog ove malvazije, ne zato što ja posebno volim malvaziju, ne. Ali zato što sam na besmislen način uvredio ljude koji vredno rade. Evo 15 puta sam se izvinio i vidim da nije dosta. Evo iz Slovenije sam dobio treće pismo od treće kompanije koja hoće da mi pošalje vino“, rekao je Vučić.

Slično je izjavio i dan ranije kada je na Instagramu objavio fotografiju sa poznatim kuvarem iz Slovenije Tomažom Kavčićem na kojoj nazdravljaju uz malvaziju, a Vučić je objasnio da mu je gost doneo kolač i koparsku (istarsku) malvaziju.



„Shvatio sam da ću još dugo morati da okajavam grehe zbog jedne izjave, ali stvarno hoću da se zahvalim koparskim vinarima koji su se radom, ljubaznošću i posvećenošću izborili da dobiju najmanje deset mojih izvinjenja“, napisao je Vučić.

Na upit RSE koliko je boca istarske malvazije do sada dobio predsednik Srbije i koliko mu se vinarija obratilo, iz Predsedništva Srbije nije stigao odgovor.

Vučićeva strast za vinom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić važi za ljubitelja i poznavaoca vina.

Od 209 profila koje prati na Instagramu su profili svetskih zvaničnika, ali i oko 150 Instagram naloga vinara i vinskih podruma iz Srbije.

Priznaje da se rado opušta uz čašu vina. Tako je krajem februara na Instagramu objavio fotografiju sa čašom vina u ruci u vinskom podrumu porodične kuće u Jajincima, jednom od beogradskih naselja.

"Retke su večeri kada se smejem i opuštam. Sedim u podrumu svog oca, pijem srpski šardone i pripremam se za teške obaveze“, napisao je tada Vučić.



Kada je u avgustu 2020. u dvorištu očeve kuče ugostio premijerku Srbiju Anu Brnabić, takođe je na Instagramu objavio fotografije njih dvoje kako razgovaraju uz jabuke i vino.

Povremeno je u intervjuima govorio o tome koliko voli vinograde i vina. Za nekadašnje dnevne novine Press rekao je tokom 2008. da pet godina izučava i sakuplja vina.

“I mogu vam reći da imam solidnu kolekciju i da sam mnogo naučio o vinima”, rekao je Vučić tada.

Njegova strast ka vinu je očito prešla granice Srbije, pa mu je u septembru 2020. tadašnji predsednik SAD Donald Tramp (Trump) poslao dekanter za vino koji je Vučiću tokom zvanične posete Beogradu predao Trampov izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Ričard (Richard) Grenel.



"Tu sipate vino, onda vino počne da diše i uvek se to poklanja baš u takvoj formi kako je meni poklonjeno sa natpisom da dolazi iz predsedničke rezidencije iz Kemp Dejvida", rekao je Vučić novinarima.

Predsednik Srbije je, kako je objavio na Instragramu, svojim gostima Grenelu i tadašnjem direktoru američke Razvojne finansijske korporacije (DFC) Adamu Boleru (Boehler), poklonio upravo domaća ekskluzivna vina.

Tokom posete Parizu početkom februara rekao je, kako su prenele Večernje novosti, da je doživeo stvari koje nije ni sanjao navodeći da ga je francuski predsednik Emanuel Makron, uz to što su dva puta razgovarali u četiri oka, vodio u vinski podrum Jelisejske palate.

Vučić često posećuje vinarije u Srbiji, a tokom jedne od tih poseta, rekao je da trenutno u regionu skoro niko nema bolja vina od Srbije.

Tada je naveo da srpski vinari treba da prestignu slovenačke po penušavim vinima.

"Bićemo po tim vinima najbolji od Beča do Istanbula", poručio je Vučić pre godinu dana.



***Saradnja na tekstu: Enis Zebić iz Zagreba