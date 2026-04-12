Amerikanac otet u Kabulu 2022: Porodica još čeka vijesti

Roditelji Mahmooda Shaha Habibija jedva spavaju, a njegova kćerka nije vidjela oca otkako je imala 11 mjeseci.

Bilo je to 2022. godine, kada je Habibi otet u Kabulu i pritvoren od obavještajne službe vladajućih talibana, saopštili su američki zvaničnici.

"Već četiri godine nemamo nikakve vijesti o njegovoj sudbini", rekla je njegova majka, Ruqayya Habibi (70), u telefonskom razgovoru za Radio Azadi Radija Slobodna Evropa. "Ne znamo da li je živ ili mrtav. Jedino što znamo jeste da je kod tih ljudi (talibana), ali oni to negiraju."

"Vjerujte mi, njegov otac i ja svaku noć provodimo budni od brige sve do jutra", dodala je.

Poput svog nestalog sina, njegove supruge i njihove kćerke, Ruqayya Habibi je državljanka Sjedinjenih Država. Njena potraga za sinom - ili bar za bilo kakvom informacijom o njegovom boravištu ili zdravstvenom stanju - uključivala je i petomjesečno putovanje iz SAD-a u Afganistan 2025. godine.

Tri od tih pet mjeseci provela je u južnom gradu Kandaharu, gdje je starijem Habibijevom bratu, Ahmadu Shahu Habibiju, rečeno da se Mahmood drži u jednoj gostinskoj kući koja pripada talibanskom duhovnom vođi Mulli Haibatullahu Akhundzadi.

"U Kandahar sam otišla sa Habibijevom suprugom i kćerkom i sa svojim najstarijim sinom, koji je došao iz Londona", rekla je. Međutim, Habibija nije vidjela i nije uspjela da se sastane s talibanskim zvaničnicima.

Habibi (37) je bio na čelu Afganistanske uprave za civilno zrakoplovstvo za vrijeme vlade koju su podržavale SAD, prije nego što su američke snage završile povlačenje 2021. godine, a talibani se vratili na vlast, 20 godina nakon što su svrgnuti poslije napada 11. septembra 2001. na Sjedinjene Države.

Prema navodima američkog State Departmenta, Habibi i njegov vozač oteti su iz vozila u Kabulu 10. augusta 2022. godine i pritvoreni od Generalne uprave za obavještajne poslove Talibana.

U to vrijeme, Habibi je radio kao savjetnik za jednu telekomunikacijsku kompaniju sa sjedištem u Kabulu. Njegova majka rekla je RSE-u da je pritvoren četiri dana nakon povratka u Afganistan, poslije tromjesečnog boravka u inostranstvu.

Talibani su nakon povratka na vlast uhapsili desetine stranih državljana, a organizacije za ljudska prava optužile su ih za proizvoljna hapšenja, prisilne nestanke i mučenje u pritvoru.

Američki državljanin Dennis Coyle pušten je krajem marta, nakon što je bio u pritvoru više od godinu dana. Njegova majka je ranije uputila apel za pomilovanje povodom praznika Ramazanskog bajrama (Eid al-Fitr).

Coyleovo oslobađanje uslijedilo je dvije sedmice nakon što su Sjedinjene Države Afganistan proglasile "državom sponzorom nezakonitog pritvaranja", optužujući nepriznatu talibansku vlast da Amerikance drži kao adute za pregovore.

Američki predsjednik Donald Trump uveo je tu oznaku u septembru, a Afganistan je postao druga zemlja na listi, nakon Irana. "Talibani i dalje koriste terorističke taktike, otimajući ljude radi otkupnine ili ostvarivanja političkih ustupaka", rekao je američki državni sekretar Marco Rubio u izjavi od 9. marta.

Dan kasnije, talibani su negirali da drže američke državljane radi otkupnine i nazvali te izjave "žalosnim".

Pored Coylea, talibani su u posljednje četiri godine oslobodili najmanje još pet američkih državljana. Dvojica od njih, Ryan Corbett i William McKenty, pušteni su u januaru 2025. godine u zamjenu za Khana Mohammada, pripadnika talibana kojeg je američki sud osudio na dvije doživotne kazne zatvora zbog trgovine drogom i narko-terorizma.

Habibijeva porodica ranije je navela da su talibani optužili Mahmooda Habibija za saradnju s američkom obavještajnom službom u utvrđivanju lokacije Aymana al-Zawahirija, vođe Al-Kaide, koji je ubijen u američkom napadu na Kabul 31. jula 2022. godine, manje od dvije sedmice prije nego što je Habibi otet.

RSE nije uspio nezavisno potvrditi da su talibani iznijeli takvu optužbu, a talibani negiraju da drže Habibija. Jedan talibanski zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, ponovio je ove sedmice za RSE tvrdnju da grupa nema informacije o njegovoj sudbini. Talibanski zvaničnici nisu odgovorili na dodatne upite RSE-a.

"Mi samo želimo da nam oslobode brata", rekao je Ahmad Shah Habibi za RSE nakon što je Afganistan u martu označen kao "država sponzor nezakonitog pritvaranja".

"Imamo određenu nadu u američku vladu jer od početka pokušava osloboditi američke pritvorenike. Nadamo se da će ti napori dovesti do oslobađanja mog brata."

Ruqayya Habibi navela je da njena unuka, koja sada ima četiri godine, stalno pita za svog oca.

Ako talibani sumnjaju da je počinio neko krivično djelo, rekla je, trebalo bi da mu se sudi. "Neka mu se sudi; ako se dokaže krivica, može biti u zatvoru. Ali sada je u zatvoru bez ikakvog dokaza o krivici."