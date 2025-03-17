Reproduktivna prava u BiH: Izbor, osuda i cijena slobode
U društvu koje se deklarativno zalaže za slobodu izbora, odluke žena i dalje se preispituju, komentarišu i osuđuju. Jedna od njih je abortus te odluka da se žena ne želi postati majka. U ovoj epizodi Mozaika života govorimo o reproduktivnim pravima kao osnovnim ljudskim pravima, o abortusu, pritiscima tradicionalnih i patrijarhalnih narativa, te rezultatima istraživanja ‘Šta je nama naša borba dala?” kojeg su radili u Helsinškom parlamentu građana Banjaluka.
