Tender pod istragom obustavlja višemilionski projekat u Leposaviću

Projektovan je pre 20 godina.

Međutim, sportski kompleks sa olimpijskim bazenom u opštini Leposavić na severu Kosova nije uspeo da se izgradi i otvori ni u 2026. godini.

Nekoliko tendera, koji su tokom godina dodeljivani za projekat, završilo je na sudovima, dok poslednji, u vrednosti od 1,8 miliona evra, koji je dodeljen putem pregovara, istražuje kosovska policija.

4. decembar 2025 – samo jedan dan pre nego što je Ljulzim (Lulzim) Hetemi završio svoj mandat kao predsednik Leposavića, u toj opštini na severu Kosova potpisan je ugovor za jedan od najvećih projekata.

Ugovor, u vrednosti većoj od 1,8 miliona evra, na tenderu pod nazivom "Izgradnja kompleksa olimpijskog bazena u Leposaviću - Faza 1", dodeljen je u pregovaračkom postupku, odnosno bez otvorenog tendera za sve zainteresovane.

Ugovor je dodeljen konzorcijumu kompanija, na čelu sa kompanijom N&B, sa sedištem u Skenderaju i u vlasništvu Nimаna Babaja. Kao deo konzorcijuma navedene su i kompanije Kushtrimi NM, B&V Plus i Arching Group.

Iako je ugovor potpisan, radovi nikada nisu počeli.

Postupak ovog tendera završio je pod istragom Odeljenja za privredni kriminal policije Kosova. Iz ovog odeljenja su za Radio Slobodna Evropa (RSE) rekli da je istraga u toku, ali da ne mogu da daju detalje "zbog ometanja istrage".

Bivši predsednik Leposavića, Hetemi, rekao je za RSE da je saslušan u policiji kao svedok u ovom slučaju.

Sada vršilac dužnosti zamenika ministra za zajednice i povratak, Hetemi insistira da je tender dodeljen u skladu sa zakonom i da projekat u Leposaviću treba biti završen.

Prema njegovim rečima, tender koji je dodelila Opština bio je predviđen samo za jedan deo kompleksa, a dogovor je bio da drugi deo investicije izvrši Fudbalski savez Kosova (FSK).

"Zbog toga što mi je mandat bio pri kraju, tražili smo [da se tender dodeli] putem pregovora. Mi smo smo se vodili time da se radi i da bude spremno… jer su 2030. godine [Mediteranske] Igre", rekao je Hetemi za RSE.

Iz Ministarstva sporta Kosova nisu odgovorili na pitanja RSE da li je planirano korišćenje ovog kompleksa za Mediteranske igre, čiji će domaćin biti Kosovo.

Ni FSK nije objasnio kakvu je saradnju imao sa Opštinom Leposavić i kakvu su investiciju planirali tamo.

Hetemi je rekao za Radio Slobodna Evropa da su za korišćenje pregovaračkog postupka dobili dozvolu od Regulatorne komisije za javne nabavke (RKJN).

S druge strane, RKJN je negirala da je dala bilo kakvu dozvolu ili saglasnost da Opština Leposavić koristi pregovarački postupak za ovaj tender.

Naprotiv, iz komisije kažu da su dali mišljenje da se ta odluka preispira.

Dan nakon potpisivanja ugovora konstituisana je nova Skupština opštine, nakon lokalnih izbora, a na čelo Opštine došao je Zoran Todić iz najveće partije kosovskih Srba, Srpske liste.

Predsedavajući Skupštineom opštine Leposavić, Marko Rakić, rekao je za RSE da su po preuzimanju vlasti i pronalasku ovog ugovora potpisanog u Leposaviću "podneli krivične prijave protiv lica za koja postoje osnovi sumnje da su zloupotrebila službeni položaj...".

Rakić je takođe rekao da je "pokrenut i disciplinski postupak protiv odgovornih lica, koja su, prema našim saznanjima, suprotno svojim ovlašćenjima učestvovala u potpisivanju ugovora". Nije detaljno objasnio prema kome su tačno preduzete mere.

Opština je takođe saopštila da je projekat trenutno obustavljen i da radovi nisu počeli.

Srpska lista je tradicionalno upravljala Leposavićem i još trima opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova, sve do kolektivne ostavke Srba iz kosovskih institucija 2022. godine i bojkota lokalnih izbora, što je dovelo do toga da ovim opštinama upravljaju četiri albanska lidera, uključujući Hetemija.

Todić je rukovodio opštinom pre nego što je Hetemi preuzeo mandat.

Kako je dodeljen tender?

Nekoliko meseci pre potpisivanja poslednjeg ugovora, opština Leposavić je 15. septembra 2025. raspisala otvoreni tender za sportski kompleks sa olimpijskim bazenom.

Na ovom tenderu ponuđač je bila i kompanija N&B, u konzorcijumu sa drugim kompanijama.

Njihova ponuda je odbijena, zbog čega se ova kompanija žalila Telu za razmatranje nabavki (Organi Shqyrtues i Prokurimit - OSHP), poznatom kao Sud za tendere.

U žalbi, koju je objavio OSHP, kompanija je navela da je odbijanje bilo "neopravdano i nesrazmerno".

Odlukom od 18. novembra 2025. OSHP je odbacio žalbu kompanije kao "nepotpunu" i dozvolio opštini "da nastavi dalje sa aktivnošću nabavke", ne pominjući poništavanje tendera.

Međutim, prema dokumentima objavljenim na platformi za javne nabavke E-prokurimi, ovaj tender je poništen 27. novembra iste godine, uz obrazloženje da je priložena žalba OSHP-u.

Nekoliko dana kasnije, 4. decembra, prema dokumentima u online bazi podataka o javnim nabavkama, potpisan je ugovor sa kompanijom N&B i drugim kompanijama konzorcijuma.

Uprkos pokušajima RSE da dobije odgovor kompanije o tome kako su postignuti pregovori za ugovor sa opštinom Leposavić, zvaničan odgovor od N&B nije stigao.

Osoba koja se predstavila kao brat vlasnika kompanije, u telefonskom razgovoru na kontakt broj, rekao je da "postoji neki spor, ali zasad ne možemo ništa da kažemo".

Hetemi je, s druge strane, rekao za RSE da je dodelu tendera pregovaračkim postupkom odobrila RKJN.

"Mi smo tražili pregovore, i naravno da nam je RKJN to dozvolila", rekao je Hetemi.

Kako zakon predviđa postupak pregovora za tendere? Prema Zakonu o javnim nabavkama, odnosno članu 35, institucije mogu da koriste pregovarački postupak u određenim slučajevima: Ako, iz objektivnih i obaveznih tehničkih ili umetničkih razloga, ugovor mora biti dodeljen određenom privrednom subjektu;

Ako, zbog zaštite prava intelektualne ili industrijske svojine, odnosno ekskluzivnih prava, ugovor može biti dodeljen samo određenom privrednom subjektu;

Ako je, u meri u kojoj je to neophodno zbog krajnje hitnih situacija izazvanih objektivno proverljivim događajima koje ugovorni organ nije mogao da predvidi, nemoguće obezbediti vreme potrebno za sprovođenje bilo koje druge procedure predviđene ovim zakonom. Pod uslovom da se ova odredba ne može primeniti ako su okolnosti koje su dovele do krajnje hitne situacije posledica nemarnih ili namernih radnji ili propusta naručioca.

Međutim, RKJN je u odgovoru za RSE negirala da im je upućen takav zahtev i da su dali dozvolu da se ovaj tender sprovede pregovaranjem.

"Obaveštavamo vas da je korišćenje ove procedure u isključivoj odgovornosti ugovornog organa (UO), i ne zahteva prethodno odobrenje RKJN", navela je ova institucija u odgovoru putem mejla.

Štaviše, RKJN je navela za RSE da je "dala mišljenje u vezi sa ovom procedurom, sa ciljem da se preispita odluka organa za korišćenje ove procedure za ovu aktivnost".

Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije odgovore i od drugih kompanija članica konzorcijuma, ali su njihovi predstavnici, uglavnom, rekli da nisu upućeni u tokove tendera, jer se tim pitanjem najviše bavila vodeća kompanija N&B.

Komplikovana istorija nedovršenog projekta

Ono što je trebalo da bude rekreativni prostor za stanovnike Leposavića, ali i profesionalni sportski kompleks za širu upotrebu, već više od decenije ostalo je nedovršena konstrukcija.

Ideja za izgradnju bazena datira iz 2006. godine, u vreme kada Kosovo još nije proglasilo nezavisnost, i kada su opštine sa srpskom većinom funkcionisale u okviru institucionalnog sistema Srbije.

Tek nakon 2013. godine, u okviru procesa integracije ovih opština u sistem Kosova, Leposavić je počeo da funkcioniše prema zakonima Kosova i organizovao lokalne izbore.

Izbore te godine dobio je Dragan Jablanović, tada deo Srpske liste, partije koja uživa podršku Beograda.

Tokom njegovog mandata, 2015. godine, počeli su radovi na izgradnji bazena, projekat koji je poveren kompaniji Projektuesi, registrovanoj u Prištini. Međutim, od celog projekta završena je samo betonska konstrukcija.

Uprkos tome što objekat nikada nije pušten u rad, opština Leposavić je 2016. raspisala još jedan tender, ovaj put za sistem filtriranja vode u bazenu. Ugovor je dodeljen konzorcijumu koji čine kompanije Eurometal iz Uroševca i Kružni Tok iz Zvečana.

Oba ova ugovora kasnije su obuhvaćena širom optužnicom za organizovani kriminal protiv 15 osoba, među kojima su bivši predsednik opštine Jablanović i vlasnici firmi povezanih sa projektom.

2022. godine Opština Leposavić na čelu sa Zoranom Todićem projektovala je novi dizajn kompleksa.

Radio Slobodna Evropa detaljno je izveštavao o tom projektu u aprilu 2024.

Po ovoj optužnici podignutoj 2021. godine, Osnovni sud je doneo osuđujuću presudu u decembru 2024. godine.

Projekat izgradnje olimpijskog bazena u Leposaviću. Before After

Bivši predsednik opštine Leposavić, Dragan Jablanović, osuđen je na 3 godine zatvora za "zloupotrebu službenog položaja", dok su kazne izrečene i za 13 drugih optuženih, uključujući vlasnike kompanija povezanih sa projektom bazena.

Iz apelacionog suda za RSE poručili su da trenutno razmatraju ovaj slučaj.