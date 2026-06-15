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Projekat izgradnje olimpijskog bazena u Leposaviću.

Before

Projekat iz 2022. (levo) i situacija na terenu 2024. (desno).

After

Projekat iz 2022. (levo) i situacija na terenu 2024. (desno).
1 Projekat iz 2022. (levo) i situacija na terenu 2024. (desno).
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