Šta koči isporuku turskih dronova BiH?

Gotovo dvije godine otkako je najavljeno da će Bosna i Hercegovina dobiti prve borbene bespilotne letjelice, Oružane snage BiH još čekaju da stignu turski Bayraktari, dok vlasti tvrde da isporuka kasni zbog problema s plaćanjem poreza.

Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa (RSE) iz Ministarstva odbrane, krajem aprila, zvanično je pokrenuta procedura za uvoz dvije letjelice Bajraktar TB2 koje su, uz dodatnu vojnu opremu, najavljeni kao donacija Turske Oružanim snagama BiH.

Ministar odbrane Zukan Helez kazao je za RSE da je problem do sada bio nedostatak novca za plaćanje poreza na dodanu vrijednost (PDV), koji se u BiH naplaćuje na promet roba i usluga po stopi od 17 posto.

"Problem je bio iznos PDV-a, jer je bila visoka cijena dronova. Čekali smo da se spusti cijena i to je razlog što smo razvukli", kazao je Helez 8. aprila.

Ističući da bi dronovi u BiH mogli stići krajem maja, Helez nije želio otkriti iznos poreza koji je bio sporan. Također, negirao je informacije da su isporuku blokirale političke nesuglasice, koje godinama usporavaju i modernizaciju Oružanih snaga BiH.

"Sve je bilo usaglašeno, ali plaća se PDV i na donaciju. Sad je vrijednost drona pala, a time i PDV, pa imamo novac da platimo", kazao je Helez.

Umanjena vrijednost

U dopisu Ambasadi Turske i vojnom izaslaniku te zemlje, u koji je RSE imao uvid, Helez je 29. aprila potvrdio da Turska donira Oružanim snagama BiH "dvije nenaoružane bespilotne letjelice TB2 Bayraktar", s pripadajućom opremom.

U dokumentu se navodi da su "intenzivno korišteni u zonama operacija i imaju visok stepen amortizacije, te da im je vrijednost značajno snižena".

U drugom spisu iz tog ministarstva, vrijednost dva Bayraktara TB2, s uključenom opremom, procijenjena je na ukupno 300.000 dolara.

Osim bespilotnih letjelica, iz Turske treba stići i osam oklopnih vozila KIRPI II, čija vrijednost, prema aktu iz Ministarstva, procijenjena na ukupno 80.000 dolara.

Ministarstvo je u dopisu navelo da je pokrenulo procedure za realizaciju donacije, uključujući pribavljanje dozvola za uvoz vojne opreme, plaćanje PDV-a i definiranje mjesta dopreme.



Bayraktar TB2 je turska bespilotna borbena letjelica koja može nositi navođene rakete i bombe. Koristiti se za izviđanje i nadzor i može ostati u zraku 27 sata.

Proizvodi je turska privatna firma Baykar, a njena cijena zvanično nije objavljena i ovisi o opremi i aranžmanu.

Procijenjena cijena u ranijim narudžbama iznosila je od četiri do devet miliona dolara, ovisno o konfiguraciji i pratećoj opremi, objavila je specijalizirana platforma Shephard Defence Insight.

Katarina Đokić iz Međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI) iz Stokholma, kaže da ne postoji egzaktna računica za vrijednost naoružanja, naročito doniranog.

Ona ističe da države imaju monopol na nabavku naoružanja, te da se cijene drugačije formiraju nego kad je riječ o drugim proizvodima i mogu značajno varirati od nabavke do nabavke.

"U zavisnosti od potražnje ili bilateralnih odnosa između prodavca i kupca, daleko od toga da samo troškovi proizvodnje formiraju cenu", kazala je.

Mjeseci odlaganja

Turske Bayraktare državni ministar odbrane spominje prvi put u septembru 2024., kada je najavio da će BiH nabaviti šest letjelica. Iz kompanije Baykar nisu odgovorili na upit RSE o statusu narudžbe za BiH.

Nakon te najave, Helez je tokom 2025. u više navrata govorio o tome da će Turska donirati dva Bayraktara TB2 Oružanim snagama BiH.

Na stranici ureda za komunikacije Predsjedništva Turske u aprilu 2025. objavljen je tekst u kome se navodi da Turska donira BiH "dva Bayraktara TB2, kontrolne stanice i obuku osoblja".

U tekstu je prenesena i Helezova izjava da "Bayraktari neće koštati BiH" i da će biti pod komandom Oružanih snaga BiH.

Na ponovljeni upit RSE, 12. maja, da prokomentira situaciju sa isporukom Bayraktara BiH, Helez je insistirao na tvrdnji da BiH kupuje dronove dok, kako je rekao, dio opreme Turska donira.

Bez dodatnog pojašnjenja za tu izjavu, u odnosu na dokument kojim je 29. aprila potvrdio donaciju, Helez je najavio da bi u idućim danima treba biti potpisan ugovor o isporuci.

"Sve je završeno, samo potpis i onda isporuka. Onaj ko isporučuje određuje vrijednost, koja ne mora biti tržišna. Turska ima pravo nama dati i džaba i sve ovisi o državama s kojima dogovaraju i u kakvim su odnosima", naveo je.

Upit o tome na koji način će dronovi biti isporučeni BiH i u kakvom aranžmanu, RSE je uputio Ambasadi Turske u BiH, te Ministarstvu odbrane te zemlje, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao.

Postoje li dozvole?

Za uvoz oružja i vojne opreme, prema propisima u BiH, neophodna je dozvola Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Iz tog ministarstva su za RSE 24. aprila naveli da u bazi podataka nisu zabilježeni zahtjevi za uvoz Bayraktara. Zvaničnik Ministarstva odbrane BiH, koji je za RSE govorio pod uvjetom anonimnosti, kazao je da je zahtjev tom ministarstvu uvoz podnesen početkom maja.

Naveo je i da "trenutno nije definisano ko će upravljati tim dronovima niti gdje će biti smješteni".

"Sve je bilo pokriveno određenim velom tajni", rekao je, ističući i da u Ministarstvu nije bilo dovoljno informacija i da se o dronovima "saznavalo iz medija".

Iz Uprave za indirektno oporezivanje su, također, ranije za RSE naveli da nemaju informacija koje se odnose na uvoz dronova.

Za robu koja se uvozi, a koja nije oslobođena od plaćanja, PDV se obračunava po stopi od 17 posto. Izuzetak je oprema obuhvaćena međunarodnim sporazumom, kojim je predviđeno oslobađanje od plaćanja PDV-a.

Šta je sa Sporazumom između BiH i Turske?

Turska je posljednjih godina jedan od ključnih partnera Oružanih snaga BiH, kroz obuku i donacije vojne opreme.

U 2014. potpisan je prvi sporazum o vojno-finansijskoj suradnji između dvije zemlje. Sporazum je obuhvaćao financijsku pomoć, obuku i školovanje pripadnika Oružanih snaga BiH, kao i projekte modernizacije.

Obnavljan je svakih pet godina, a predviđa da od PDV-a bude oslobođena roba za Oružane snage BiH, ukoliko je u potpunosti financirana donatorskim sredstvima.

Posljednji sporazum sa Turskom potpisan je 2021. i trebao je biti obnovljen u ovoj godini Tokom posjete Turskoj u ljeto 2025., Helez je u javnim istupima naveo da je sporazum prošao Predsjedništvo BiH, ali ne u Vijeću ministara BiH, zbog "opstrukcija od ministara iz RS".



Govoreći za RSE 12. maja negirao je, pak, da postoje političke opstrukcije ističući da je novi sporazum u pripremi, dok postojeći "još važi".



Vijeće ministara BiH razmatralo je u martu nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja izmjena i dopuna vojno-financijskog sporazuma. U dostupnim bazama podataka nema informacija da li je nacrt usvojen., do čega još nije došlo.

Vojno-politički analitičar Đuro Kozar smatra da Turska doniranjem oružja Bosni i Hercegovini pruža više od političke podrške.

"Jer šalje konkretne elemente za odvraćanja ne samo od agresije, nego i od eventualnih unutrašnjih sukoba niskog intenziteta. Nije važno da li je donirano oružje novo ili korišteno, nego da li je ispravno", kazao je.

Bez ulaganja u modernizaciju

BiH za odbranu izdvaja oko 200 miliona eura godišnje, većim dijelom za plate, naknade i smještaj pripadnika Oružanih snaga BiH. Tek 20 posto ulaže se u modernizaciju.

Osim helikoptera koje su dobili od Sjedinjenih Država, Oružane snage BiH nemaju druge letjelice, a nabavku blokiraju manjak novca i politička previranja.

Turske Bayraktare TB2 do sada je nabavilo nekoliko zemalja Zapadnog Balkana, poput Hrvatske, Kosova i Albanije, dok Srbija ima druge letjelice kineske i domaće proizvodnje.

Vojni analitičar Nedžad Ahatović kazao je da se BiH bori s kompliciranim procedurama i političkim opstrukcijama, zbog čega uvoz opreme "može trajati cijelu vječnost, čak i u situacijama kada su u pitanju donacije".

"Drugačija je situacija u regionu gdje imate homogenije državne strukture i jasan princip kako ide nabavka vojne opreme. Te zemlje imaju velika kreditna zaduženja i odobravaju se za nekoliko dana", rekao je Ahatović.

Smatra da bi Bayraktari TB2 mogle imati značajnu ulogu u nadzoru granice i podizanju borbene gotovosti Oružanih snaga BiH.

Teško do ispunjavanja zahtjeva NATO-a NATO je nedavno uputio zahtjev BiH da udvostruči izdvajanja za odbranu i modernizaciju Oružanih snaga BiH, što sugovornici RSE ocjenjuju teško izvedivim. Katarina Đokić kaže da su sve zemlje Zapadnog Balkana, posljednjih deset godina, primile donacije naoružanja i vojne opreme. No, u slučaju BiH ta potreba je izraženija, jer je teško postići politički dogovor o povećanju vojnih izdataka. "I nije reč samo o donacijama skupih sredstava naoružanja kao što su bespilotne letelice TB-2, već je podrška donatora značajna i za svakodnevno funkcionisanje OS BiH. Obzirom na političku situaciju u BiH, teško je očekivati neku promenu u smislu povećanja nacionalnih vojnih izdataka", kazala je za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Gotovo da nije bilo značajnijih izdvajanja za modernizaciju Oružanih snaga BiH iz budžeta BiH od 2017., kada su usvojeni dokumenti Pregled odbrane i plan modernizacije.

Vijeće ministara BiH donijelo je krajem prošle godine odluku o izdvajanju oko 50 miliona maraka (oko 25 miliona eura) za kupovinu specijaliziranih vozila, helikoptera, municije i uniformi u narednih nekoliko godina.

Kad je riječ o ulaganju u modernizaciju vojske, BiH zaostaje i za zemljama regije.

Veći dio opreme dolazi kroz donacije, najviše iz SAD-a, Velike Britanije, Turske, ali i Kine koja je prije nekoliko godina donirala kamione.