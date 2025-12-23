Radio magazin: Po vašem izboru

Emisija u kojoj dublje istražujemo aktuelne događaje koji nisu u prvom planu kroz intervjue, analize, komentare i reportaže.
Pogledajte / Poslušajte
22. decembar/prosinac, 2025.
Radio magazin: Razgovor s povodom
21. decembar/prosinac, 2025.
Radio magazin: Glasom mladih
20. decembar/prosinac, 2025.
Radio magazin: Sedmica u ogledalu
20. decembar/prosinac, 2025.
Tema sedmice
19. decembar/prosinac, 2025.
Radio magazin: Vaš izbor
18. decembar/prosinac, 2025.
Radio magazin: Most Omera Karabega