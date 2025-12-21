Emisija namijenjena slušaocima u Crnoj Gori. Sadrži lokalne, regionalne i vijesti iz svijeta, rezime sedmice, tematske priloge o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori i temu iz regiona.
Pogledajte / Poslušajte
-
20. decembar/prosinac, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
19. decembar/prosinac, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
18. decembar/prosinac, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
17. decembar/prosinac, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
16. decembar/prosinac, 2025.
Crna Gora u pola dva
-
15. decembar/prosinac, 2025.
Aktuelno u pola dva