Emisija namenjena slušaocima u Srbiji. Sadrži lokalne, regionalne i vesti iz sveta, tematske priloge o aktuelnim dešavanjima iz oblasti politike, ekonomije i slično, te priče iz svakodnevnog života ljudi, kao i priloge iz sveta.
Pogledajte / Poslušajte
-
26. novembar/studeni, 2025.
Srbija u dva
-
25. novembar/studeni, 2025.
Srbija u dva
-
24. novembar/studeni, 2025.
Aktuelno u dva
-
23. novembar/studeni, 2025.
Srbija u dva
-
22. novembar/studeni, 2025.
Srbija u dva
-
21. novembar/studeni, 2025.
Srbija u dva